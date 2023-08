El 29 de septiembre de 2007, sobre las 8:30 de la noche, Javier Andrés Moreno Marín y Janio César Sepúlveda fueron asesinados por integrantes del Batallón de Contraguerrilleras 57 ‘Mártires de Puerres’, en la vereda Trocadero de Neira, Caldas. Los hicieron pasar falsamente como extorsionistas en un combate inexistente: otro caso de ‘falso positivo’ más en el país.



Al estudiar una demanda que presentó la familia de Moreno Marín, el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación.



El fallo conocido por EL TIEMPO ordena al Ministro de Defensa que pida perdón a la familia, en un máximo de tres meses, junto a la cúpula militar, para dejar claro que el joven no era un criminal.

Las familias exigen sanciones judiciales ejemplares al Ejército y al Estado mismo. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Javier le dijo a su compañera sentimental, con quien tenía una bebé de apenas siete meses y otra hija, que iba a acompañar a un amigo a mostrar un carro en Manizales y nunca volvió. Ella recibió su cuerpo y tuvo que enterrarlo sabiendo que no era extorsionista alguno como era decía el Ejército.



Al conocer la demanda en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas, el 15 de octubre de 2015, condenó a la Nación al indicar que Moreno fue contactado por orden del Comandante de Batallón citado y llevado con engaños a la vereda Trocaderos.



Se simuló un combate y al lado de su cuerpo, los soldados que participaron en los hechos, le pusieron un arma que nunca estuvo en sus manos.

El Ejército, dijo el Tribunal, “protagonizó una evidente y grosera falla en el servicio al incurrir en un comportamiento totalmente proscrito y reprochable, cual fue ejecutar extrajudicialmente a una persona no combatiente que se encontraba en estado de indefensión”.



Aunque ese fallo fue a su favor, la firma Javier Villegas Posada abogados, que representa a la familia, apeló la decisión al estar inconformes con unos detalles sobre la reparación ordenada a su favor.



El caso llegó entonces al Consejo de Estado que confirmó la condena a la Nación, declarando al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional responsable del crimen.



Además, ordenó una indemnización, reconociendo las afectaciones a la salud mental de la pareja de la víctima, pero negando otras pretensiones de la familia.



Además, dispuso el pedido de perdón que debe repudiar de manera clara y categórica “la violación de derechos humanos de que aquel fue víctima, con el compromiso claro y contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder”.

Defensa de la familia cuestiona la decisión por insuficiente

El abogado Javier Villegas Posada, que representó a la familia, indicó que si bien el fallo ordena una indemnización para las víctimas, en su criterio, esta decisión es insuficiente por no habría tenido en cuenta los estándares máximos indemnizatorios que se deben aplicar en casos de graves violaciones de derechos humanos como este.



"Además del vil asesinato confesado por algunos de los militares quienes se acogieron a sentencia anticipada en los procesos penales, también existe un daño al buen nombre de la víctima y de su familia pues fue catalogado de ser un delincuente, por lo tanto estas violaciones que fueron efectuadas por agentes del estado bajo una estructura criminal que diseñaron para cometer dichas violaciones", dijo.



Según el abogado, en casos como este, se debe acceder a una "reparación integral con reconocimientos económicos que cumplan estándares internacionales de reparación, además medidas no pecuniarias y garantías de no repetición, desconocidas totalmente en esta providencia".



Por estos hechos cursa denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 19 de mayo del año 2020.

