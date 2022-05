El 26 de diciembre de 2005 fueron ejecutados Uberlina del Socorro Delgado, de 25 años y madre de dos hijos; Jhon Graciano de 17 años; Blanca Jiménez de 17 años y embarazada, su pareja Jorge Jiménez, también de 17 años; así como Jhoneifer Giraldo y Elisenia Vargas. Los seis fueron presentados falsamente como guerrilleros del frente 58 de las Farc abatidos en combate.



(Lea: Por escándalo de 'mermelada' citan a indagatoria a exsenador Antonio Correa)



Los hechos ocurrieron en la vereda ‘La Cristalina’ del corregimiento de San José de Apartadó y fueron perpetrados por integrantes del Batallón de Infantería 46 de la Brigada 17 del Ejército. Por esta ejecución extrajudicial, el Tribunal Administrativo del Quindío condenó a la Nación.



Por sí sola la tropa tenía una amplia ventaja frente al grupo de fallecidos y, por tanto, toma más fuerza la versión de que los miembros del Ejército hicieron uso excesivo de su fuerza FACEBOOK

TWITTER

La demanda, presentada por los familiares, asegura que las víctimas fueron ejecutadas y que sus cadáveres fueron trasladados hacia la plaza de armas de la Brigada, ubicada en Carepa, Antioquia, vestidos con prendas militares y solo allí se hizo el levantamiento correspondiente.



En segunda instancia, el Tribunal señaló que no se trató de un combate, como alegó el Ministerio de Defensa. En cambio, se encontraron múltiples inconsistencias en los testimonios rendidos por los uniformados involucrados sobre la duración del mismo, si hubo uno o dos choques armados y sobre la cantidad de munición usada.



(Lea: Cruzada de los hombres trans para ratificar sus derechos)



Igualmente, indicó que si bien una de las víctimas tenía una orden de captura vigente, “ello no era razón suficiente para que los ultimaran en estado de indefensión”.



Y se agregó que en solo uno de los cuerpos se encontraron residuos de disparos. “Por sí sola, la tropa tenía una amplia ventaja frente al grupo de fallecidos y, por tanto, toma más fuerza la versión conforme la cual, los miembros del Ejército Nacional hicieron uso excesivo y desmesurado de su fuerza letal”, dice el fallo.

La descuidada manipulación de los cuerpos y falta de cuidado hicieron imposible analizar si la trayectoria de los disparos concordaba con los orificios de entrada en la vestimenta FACEBOOK

TWITTER

En este caso se investigaba por la justicia penal si los militares llevaban como guía a Ovidio de Jesús Cardona Borja, desmovilizado de las Farc, a cambio de 24 millones de pesos, quien habría entregado a sus excompañeros.



El Tribunal, cuyas actuaciones son administrativas y no penales y conoció el caso por una demanda de reparación, indicó que este se ha contradicho en el testimonio que ha dado a la justicia.



(Lea: Corte pide al Congreso regular pago de incapacidades de más de 180 días)



Y, por eso, dice el fallo, “no hay claridad sobre si personal civil o desmovilizado acompañó a los militares el día de los hechos; no se entiende cómo Ovidio dio información de los hechos antes de su ocurrencia, pero, se desmovilizó -y no fue capturado- a las 10 de la mañana o en la tarde de ese mismo día, pese a que los documentos de legalización de desmovilización, datan del 29 de diciembre”.



El Tribunal además cuestionó que los cuerpos hayan sido movidos del lugar de los hechos, ya que “su descuidada manipulación y, la falta de cuidado para ser transportados, hicieron imposible, no sólo analizar si la trayectoria de los disparos concordaba con los orificios de entrada eventualmente visibles en la vestimenta, sino, además, si los occisos se encontraban en estado de alicoramiento, como lo afirmaron los demandantes y miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.



(Lea: Gobierno, a crear sistema sobre quiénes deben estar en régimen contributivo)

Fue una emboscada: Tribunal

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Lo ocurrido no fue un combate sino una emboscada orquestada con la información suministrada por Ovidio Cardona quien, dicho sea de paso, podría considerarse como testigo sospechoso FACEBOOK

TWITTER

El fallo indica que a todos los cuerpos les fueron encontradas trayectorias de disparo de adelante hacia atrás, lo que parecería concordar con el hecho de que estaban en un enfrentamiento, de no ser porque únicamente Jhon Darío Graciano Osorno disparó un arma de fuego, según el examen científico sobre el tema.



“Ahora, tampoco puede pasar por desapercibido el hecho referido a que Blanca Nubia Jiménez Quintero fue encontrada con los pies sucios –en palabras del médico forense, como si hubiera caminado descalza-, lo cual contradice las versiones de algunos militares, entre ellos, Juan Carlos Granado Longa, quienes refirieron que todos los fallecidos tenían botas de caucho puestas”, dice el fallo.



(Lea: Gobierno tiene que cumplir leyes sobre datos personales en CoronApp: tutela)



“Lo ocurrido no fue un combate propiamente, sino una emboscada orquestada con la información suministrada por Ovidio Cardona quien, dicho sea de paso, podría considerarse como testigo sospechoso por las veces que modificó aspectos de su versión y, al parecer, resultó beneficiado con las bajas de la Brigada, como quiera que ese mismo día, se desmovilizó”, agrega la decisión.

El Tribunal además llamó la atención sobre el excesivo uso de munición en el hecho: 2.500 cartuchos calibre 5.56 mm, 200 cartuchos 7.62 mm, 34 granadas, entre otras. FACEBOOK

TWITTER

El Tribunal además llamó la atención sobre el excesivo uso de munición en el hecho: dos bengalas, 2.500 cartuchos calibre 5.56 mm, 200 cartuchos 7.62 mm, 12 granadas de MGL, 3 granadas de 60 mm, 8 granadas de mano, 3 granadas de humo, 10 cartuchos CL 12 m, 25 municiones 7.2 mm Remington, 24 municiones LC y, 30 municiones 9mm, entre otras.



La decisión judicial dice que si bien existen serios indicios de que al menos Jiménez Tabares pertenecía a un grupo al margen de la Ley y, “sobre el mismo había sido expedida orden de captura –resáltese que no está plenamente identificada la cédula y podría tratarse de un homónimo, este joven no accionó arma de fuego alguna contra los militares y, además, el hecho de pertenecer a un grupo subversivo no autoriza de manera alguna el empleo de una fuerza tan nutrida de fuego, máxime cuando, además, había en el lugar una mujer en estado de gestación y los militares contaban con la posibilidad de someter a los hoy fallecidos – visores nocturnos y una tropa de 20 militares-, respetando su vida y su integridad”.



(Lea: Reconocen la partería como saber ancestral y patrimonio cultural)

Además de condenar a la Nación, la Sala ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional que hagan un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la muerte de Uberlina del Socorro Delgado Bermúdez, John Darío Graciano Osorno, Jorge Eliécer Jiménez Tabares, Jhoneifer Andrés Giraldo Hernández, Blanca Nubia Jiménez Quintero Elisenia Vargas González, en el cual además, se pida perdón público a los familiares.



El abogado Javier Villegas Posada, que llevó la defensa de los familiares de las víctimas, indicó que esta es la primera decisión de fondo que se toma sobre estos hechos ya que el proceso penal quedó suspendido cuando los militares involucrados se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz.



(Lea: La demora en caso por 'falsos positivos' que llevó a Colombia ante la CIDH)



“Cuando se usa la fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, toda privación de la vida y derechos resultante es arbitraria. Hubo una ejecución extrajudicial múltiple en la que aún prevalece impunidad, siendo esta decisión un acercamiento a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas fatales”, dijo Villegas a EL TIEMPO.

Lea más noticias de Justicia