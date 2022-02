Ender José Hernández Guerrero se dedicaba a hacer jarrones para florero y con ello sostenía a su mamá y le ayudaba a sus hermanos en Valledupar hasta que un desapareció para no volver jamás.



(Le puede interesar: ‘Falsos positivos’: por demoras de la justicia, CIDH estudiará 4 casos)



Era el 14 de agosto de 2006 cuando al parecer el joven, nacido en 1984, al parecer se fue a ‘trabajar’ con una promesa de mejor dinero, ya que el oficio de la artesanía estaba difícil, según relató una familiar a la justicia.



(Le puede interesar: La grave situación de fuerza letal a manos de Estados en Latinoamérica)

"Mi hijo no apareció más. Yo búsquelo y búsquelo y no apareció más”, relató su mamá. FACEBOOK

TWITTER

"Mi hijo no apareció más. Yo búsquelo y búsquelo y no apareció más”, relató su mamá.



Aproximadamente ocho años después, su señora madre se enteró por una vecina que Ender José había aparecido muerto en un enfrentamiento como guerrillero el 16 de agosto de 2006. Con la ayuda de los abogados de la vecina, pudo obtener los restos de su hijo y darle el último adiós.



(Le puede interesar: JEP envía a su fiscalía a otro coronel que no reconoció 'falsos positivos')



Ender José fue reportado como muerto en combate en el sector de San Salvador, finca El Cafetal, del corregimiento de Palomino en La Guajira por el Ejército Nacional, junto a Yefris Jesús Angulo Sarmiento, Arnoldo Herrera Viñas y Jhon Jairo Nuñez Camelo.



En 2018, la Fiscalía le imputó cargos al capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez por el crimen. El uniformado aceptó cargos y está condenado a 20 años de prisión por la masacre de San José de Apartadó y en manos ahora de la Jurisdicción Especial para la Paz.



(Le puede interesar: Masacre de San José de Apartadó es de lesa humanidad: JEP)

El fallo

En decisión conocida por EL TIEMPO, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar condenó a la Nación por la ejecución extrajudicial del joven, quien tenía 22 años para el momento del crimen.



“Del acervo probatorio allegado al expediente, el despacho encuentra que probada la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada. En efecto, existen pruebas directas del presunto falso positivo, y en ese orden de ideas, el sometimiento a sentencia anticipada por parte del excapitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, reflejan que el suceso violento del que resultó muerto el señor Hernández Guerrero, no fue precisamente en combate con los miembros de la Fuerza Pública, sino que fue ultimado de manera irregular y desproporcionada por estos agentes”, dice el documento.



(Le puede interesar: Lo que viene después de que militares aceptaran ‘falsos positivos’)



El fallo de 29 páginas señala que las pruebas del proceso penal son contundentes y que evidencian “una conducta irregular del Ejército Nacional, por cuanto dan cuenta de que miembros de la institución impactaron con proyectiles de arma de fuego en la humanidad del mencionado ciudadano, sin que fuera parte de grupo ilegal alguno”.



“Máxime, cuando existió confesión por parte del imputado Guillermo Armando Gordillo Sánchez quien se acogió a sentencia anticipada y aceptó de manera libre y voluntaria el cargo de homicidio en persona protegida por las cinco personas que se reportaron muertas en combate, entre ellos la del joven Ender José Hernández Guerrero”, agrega la decisión.



(Le puede interesar: El perdón del primer general que admitió rol en 'falsos positivos' ante JEP)

Ejército y Mindefensa deberán pedir perdón

El juzgado ordenó al Ministerio de Defensa, Diego Molano, y al comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro que, en persona, realicen “un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos en los que resultó muerto el señor Ender José Hernández Guerrero, acto en el que se hará una petición de disculpas públicas y cuya realización debe ser concertada entre dichas autoridades y las víctimas”.



Además, ordenó divulgar la decisión como medida de reparación.



(Le puede interesar: Coronel que se fue del país en 2019 enfrentaría juicio por falsos positivos)



También se dieron 30 días de plazo a la Defensoría del Pueblo para que informe de las investigaciones por la violación de los derechos humanos que se hayan adelantado por los hechos, y que este “se ponga a disposición por los medios de comunicación y circulación nacional”.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Se agita de nuevo el debate sobre el aborto en la Corte Constitucional



-Hay 309.234 demandas contra la Nación con pretensiones por 433 billones



-Condena a la Nación por caso de empresario secuestrado por policías en 2002