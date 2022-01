En octubre de 2004 Jhony Alexander Monsalve Jiménez desapareció. Debía llegar a Medellín luego de pasar unas semanas en donde su tía en el corregimiento de Santa Rita de Ituango, pero esto no ocurrió. Solo hasta mediados de 2016, el CTI de la Fiscalía le informó a sus padres que su cuerpo, enterrado como no identificado (o 'NN'), estaba en el cementerio de Toledo.



Así lo narró su padre el 26 de enero de 2017 al momento de interponer la denuncia ante el Juzgado 28 de Instrucción Penal Militar de Carepa.



En marzo, el juzgado inició una investigación en contra de los militares Epimenio Cristiano Calderón (coronel), Jesús Fernando Cabrera Montánchez, Yimmy Andrey León Pulido, Carlos Noel Lozano Jiménez, Joaquín Chiquillo Vásquez y Wilson Chacón Marín.



Y luego determinó que la víctima habría “perdido la vida como resultado de enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de organizaciones guerrilleras y el Ejército Nacional, el 11 de octubre de 2004, en el sitio conocido como Alto de Pliegues, corregimiento de La Granja, municipio de Ituango”.



En mayo siguiente, la Procuraduría le solicitó al juzgado remitir el caso a la justicia ordinaria asegurando que hay serias dudas de que haya existido tal combate.



“No hay certeza ni claridad en la operación militar y que la misma tenga una relación clara, directa o diáfana con el servicio. No se cuenta con material probatorio que permita inferir certeramente que los hechos se desarrollaron en estricta función de una orden de operaciones y con ocasión del servicio y menos cumpliendo una función legal o constitucional”, dijo el procurador 342 Judicial Penal de Apartadó.



El Juzgado le pidió al Consejo Superior de la Judicatura dirimir el conflicto y en febrero de 2018, dicha entidad se abstuvo de hacerlo, por lo que, en marzo de 2019, la Procuraduría volvió a pedirle al juzgado militar que enviara el proceso a la justicia ordinaria alegando que este podría tratarse de un caso de ‘falso positivo’ y le solicitó a la Fiscalía pronunciarse.



En julio de 2019, el Fiscal 108 Especializado de Derechos Humanos de Medellín solicitó formalmente la investigación y el juzgado volvió a pedir que la Judicatura tuviera la decisión bajo el argumento de que los hechos sí guardaban relación con el conflicto.



En febrero de 2021, la Comisión de Disciplina Judicial remitió el caso a la Corte Constitucional, que desde ese año se encarga de resolverlos y decidió, luego de varios meses de estudio, que el proceso penal debe estar a cargo de la justicia ordinaria.



La decisión conocida por EL TIEMPO señala que en el caso de que haya duda sobre el vínculo directo del delito con el servicio, la regla general es que el caso lo asuma la jurisdicción ordinaria.

La Corte tuvo en cuenta elementos aportados al caso como las órdenes de la operación ‘Motilón’, de la compañía Dinamarca del batallón de contraguerrilla BACOT 79 de la Brigada Móvil N° 11, por la cual, supuestamente, los uniformados se encontraban en el corregimiento de la Granja el 11 de octubre de 2004.



“Sin embargo, revisada la totalidad del contenido de la referida orden, no se observa que en la misma se incluyeran operativos en el sector de Alto de Pliegues del municipio de Ituango, Antioquia -en donde al parecer perdió la vida Jhony Alexander Monsalve Jiménez-, que se produjeran como consecuencia de un ataque de grupos subversivos, solo se percibe en la actuación, un documento escrito a mano por uno de los militares implicados en la investigación penal en la que refiere: ‘se procedió a efectuar el planeamiento para el desarrollo de una misión táctica’ ”, dijo la Corte.



Según el alto tribunal, no hay claridad en la misión desplegada por los militares el 11 de octubre de 2004 en la zona ni tampoco encuentra demostrada una situación que justificara la presencia de militares en el lugar y no consta en la labor investigativa orden para desplegar un ataque armado en la zona referida en donde Monsalve Jiménez fue reportado como muerto en combate.



En cambio, hay pruebas de que las pertenencias del joven fueron halladas en el trayecto entre el corregimiento de Santa Rita de Ituango a Medellín para la fecha de su desaparición. Y se evidenció que este joven, a quien el Ejército presentó como guerrillero, no tenía antecedentes judiciales.



“En conclusión, existen contradicciones que corresponde al juez competente analizar al momento de valorar los elementos materiales probatorios obrantes en el proceso. En el presente asunto, el material de prueba disponible, no permite concluir que la investigación deba ser atribuida a la justicia penal militar, pues existe incertidumbre acerca de qué fue lo que verdaderamente ocurrió”, dijo la Corte.



El alto tribunal asignó el conocimiento de las diligencias a la jurisdicción ordinaria representada en este caso por la Fiscalía 108 Especializada de Derechos Humanos de Medellín, para que continúe con el trámite contra los uniformados.



De los involucrados, el coronel Epimenio Cristiano Calderón está en la mira de la Jurisdicción Especial para la Paz por los casos de ‘falsos positivos’ de Dabeiba; mientras que León Pulido se sometió a esa justicia especial.



