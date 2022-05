El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué condenó a la Nación y ordenó al Ejército Nacional a pedir disculpas públicas por la ejecución extrajudicial de la que fueron víctimas Jorge Armando Guevara Pérez y Ferney Tabares Cardona, perpetrada el 30 de marzo de 2008 por integrantes del Batallón Jaime Rooke, en la finca ‘Montana’ de la vereda Pringamosal de Guamo, Tolima.



(Lea: Por discriminación Corte tumbó expresión 'uterinos' para hablar de hermanos)



Las víctimas fueron señaladas falsamente de ser secuestradores dados de baja en una operación que no existió, en el que participaron 10 militares al mando del sargento viceprimero Gonzalo Gómez.

Me dijeron que ahí tenía que llevarle gente porque ya habían hecho el parapeto, luego me dicen si tenía más gente para que las lleve a ese sitio: Zarco FACEBOOK

TWITTER

Los uniformados le solicitaron a Luis Jhon Castro Ramírez, alias el Zarco, desmovilizado del Eln, quien fue recientemente extraditado de España, que pusiera a las víctimas en el lugar acordado, para que luego estas fueran ejecutadas en estado de indefensión.



Castro Ramírez, en interrogatorio en el proceso penal realizado el 29 de octubre de 2010, confesó haber participado en el crimen de Guevara y Tabares, diciendo que un militar llamado Rubiel Bustos Escárraga, entre otros, llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales. Tras ser imputado por la Fiscalía, Bustos llegó a un preacuerdo y aceptó el crimen.



“Estando en Ibagué conocí a una mujer. Ellos, Bustos, Jhon y Ricardo me llevaron al Guamo…en el parque seguimos de largo, pasamos el DAS, cogimos una destapada, desviamos a mano derecha, ahí una ladrillera, pasamos un riachuelo, es una trocha, al fondo ahí una finca donde vive un viejito. Me dijeron que ahí tenía que llevarle gente porque ya habían hecho el parapeto, luego me dicen si tenía más gente para que las lleve a ese sitio”, declaró el ‘Zarco’, quien indicó que por ello y a través de una señora, contactó a tres hombres.



(Lea: Los cargos por los que responderá la hermana de ‘Otoniel’ en Estados Unidos)



En el expediente penal obra igualmente un informe que señala que este plan tuvo como fin “crear zozobra para que denunciaran y prestarles colaboración (al Ejército) o simplemente permitir el acceso a sus predios y no sufrir o volver a soportar el flagelo de la delincuencia, para de esta manera hacer operar las tropas del Ejército contra los supuestos victimarios, personas conocidas que fueran reclutadas por uno o varios intermediarios con una historia ficticia y de fácil logro”.

Facebook Twitter Linkedin

Llegada de Luis John Castro Ramírez, alias el Zarco, a Colombia. Foto: Migración Colombia

Era un comerciante

Jorge Armando Guevara Pérez tenía 21 años, era comerciante y estaba lesionado en un pie para el momento de su asesinato FACEBOOK

TWITTER

Por los hechos, la familia de Guevara presentó una demanda de reparación que fue fallada a su favor, ordenado un acto de reconocimiento de lo sucedido en los próximos tres meses, en el que se reconozca que las víctimas no eran extorsionistas como se dijo en su momento por el Ejército.



Guevara Pérez era comerciante, vendía ropa y zapatos que compraba en Bogotá y Medellín y el día de su asesinato salió sobre las 7 de la mañana al Guamo para un trabajo de construcción y pintura del que nunca volvió.



(Lea: Anulan fórmula de cofinanciación para gas natural en grandes ciudades)



Tenía 21 años y una hija de nueve meses. Su esposa le dijo a la Fiscalía: “Siendo las dos o tres de la tarde yo le marqué insistentemente al celular y no me contestaba. Hablé con la mamá de él y le comenté que estaba preocupada porque no me contestaba y como a las seis de la tarde le dije que yo iba a ir a la permanente para ver si me daban razón de él”.



La mujer añadió: “Fui a pedir que llamaran a la policía del Guamo para ver si sabían de algo que le hubiera pasado y entonces ahí llamaron y dieron el nombre y dijeron que lo habían matado. De ahí me fui para la morgue y fue cuando los encontré a ustedes. Él me dijo que llegaba de seis y media a ocho de la noche y yo me angustié fue porque lo llamaba al celular y no me contestaba y tampoco me llamó ni nada, y él siempre que estaba viajando me llamaba y me avisaba como estaba y me decía si ya iba a llegar o no y por eso me angustié”.



(Lea: ¿Tiene multas del Código de Policía sin pagar? Este debate le interesa)

El fallo

Se trató de una vil ejecución extrajudicial, la cual constituyó una clara violación del derecho a la vida, infringiéndose además normas del derecho internacional humanitario por parte del Ejército FACEBOOK

TWITTER

La decisión judicial en poder de EL TIEMPO señala que este crimen “se trató de una vil ejecución extrajudicial, la cual constituyó una clara violación del derecho a la vida, infringiéndose además normas del derecho internacional humanitario por parte del Ejército Nacional, quien incurrió en una clara omisión en el deber de controlar las actuaciones de su personal y que conllevó a una gravísima infracción al principio de protección de la población civil”.



“El señor Jorge Armando Guevara Pérez (q.e.p.d.), no era miembro de algún grupo al margen de la ley, por el contrario, según se constató en el proceso penal, se dedicaba a oficios varios, pues laboraba tanto en construcción como en ventas de ropa, vivía con su núcleo familiar compuesto por su compañera permanente y su menor hija, que a la fecha de los hechos contaba con tan solo 9 meses de edad, quienes son las ahora demandantes”, señala el fallo.



(Lea: Mujeres que por maltrato se separan, conservan pensión de sobreviviente)



Además, se demostró que el señor Guevara Pérez tenía una lesión reciente en su pie izquierdo como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 1º de marzo de 2008 por lo que solo unos días antes del crimen, la víctima había empezado a salir nuevamente ya que seguía cojo y tenía su movilidad limitada. Por eso, el despacho encontró probada la responsabilidad de la Nación, representada en el Ejército por el crimen.



El fallo ordenó hacer una valoración psicológica a la familia y, “de ser necesario, brindar el tratamiento que corresponda, de acuerdo con sus necesidades y por profesionales especializados en la materia”.



Además, dispuso el envío de la copia de la presente sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, con el fin de que haga parte de su registro y contribuya a la construcción histórica documental del país.



(Lea: El drama de una mujer para recibir los restos de su pareja desaparecida)

Las reglas para demandar

La decisión, además, es importante porque avaló las pretensiones de la demanda, presentada en 2019, señalando que en casos de lesa humanidad no se puede exigir el plazo máximo de dos años para presentar la acción judicial, de acuerdo con mandatos internacionales.



En 2020, cabe recordar, el Consejo de Estado emitió una decisión que dice que ese termino se aplica, sí o sí, desde que los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado en el hecho victimizante, salvo que haya situaciones que les haya impedido materialmente poner la demanda.



(Lea: Ley de Garantías: abecé del fallo que ordenó liquidar contratos en curso)



Ese fallo, que ha sido ampliamente cuestionado por representantes de víctimas, fue criticado por el juzgado.



“Este Despacho considera que el término de caducidad fijado de forma reciente por la Sección Tercera del Consejo de Estado, constituye una verdadera e injusta barrera para el acceso de las víctimas a la administración de justicia, agravando incluso más su condición, haciendo caso a un ritual meramente de formalidad procesal que desconoce el bloque de constitucionalidad”, dice la decisión.

justicia@eltiempo.com

​@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia