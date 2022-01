El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá le dio tres meses a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que corrija el componente de sexo que consta en el registro civil y la cédula de Ale Chaparro Amaya, una persona colombiana que no se identifica con las categorías binarias de ‘hombre’ y ‘mujer’.



A Ale Chaparro Amaya le fue asignado el sexo masculino médica e institucionalmente al nacer por sus genitales, pero considera que su identidad de género es no binaria y por eso está buscando el cambio de sus documentos oficiales de identificación.



Así lo hizo en junio de 2021 ante la Registraduría que respondió que no podía hacerlo porque “en este momento el ordenamiento jurídico colombiano no permite anotar como sexo en el registro civil de nacimiento no binario, pues el legislador no la ha regulado”.



Ante esa respuesta Chaparro presentó una tutela que fue fallada a su favor el pasado 21 de enero, convirtiéndose posiblemente en uno de los primeros casos conocidos de una persona no binaria que podrá tener una cédula de ciudadanía con la anotación “no binario” y/o “no especificado”, en vez de la anotación “masculino” (que actualmente tiene) o el “femenino”.



La orden del juzgado a la Registraduría dice que dicha entidad podrá utilizar igualmente “la sigla que determine mejor esta circunstancia en los mencionados documentos de identidad”.



La sentencia de 18 páginas tiene en cuenta otras decisiones judiciales, como una de mayo de 2021 del Tribunal Superior de Medellín que apunta que las personas que se consideran no binarias enfrentan a menudo discriminación por desconocimiento de la sociedad y la falta de material educativo accesible al público.

También hace referencia a que el Estado de California en Estados Unidos le permite a las personas trans obtener en su documento de identidad un marcador de género correspondiente a femenino, masculino y no binario.



Y que, en 20217, el Tribunal Constitucional Alemán le otorgó hasta el 31 de diciembre de 2018 al gobierno para que promulgara una nueva reglamentación que incluyera una tercera categoría en el componente de género del registro civil con el indicativo “X” que se asocia con el concepto de “diverso”, lo cual cobija a aquellas personas que no pertenecen al sexo masculino ni al femenino.



Y citó el caso de Argentina que, mediante decreto presidencial de 2021, reconoció identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer.



En el caso de Ale Chaparro, el Juzgado señaló que la Registraduría le vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, identidad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad e igualdad al negarle el cambio en sus documentos de identidad.



El Juzgado dijo hasta el momento la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre casos en los que se han vulnerado de los derechos a la identidad de género de las personas trans o de menores intersexuales, precisando que “la referida clasificación clásica que plantea un código de identificación binario, en el cual solo se puede ser hombre o mujer, es anacrónico y propicia la discriminación de otras identidades”.



En ese sentido, el Juzgado hizo referencia a la sentencia T-099 de 2015 en la que la Corte Constitucional instó al Ministerio del Interior que incluya en una ley de identidad de género propuestas para remover los obstáculos que las personas transgénero tienen que enfrentar para la modificación de su identidad o de su sexo en los documentos de identidad y de registro civil, así como para las “personas puedan no reconocerse a sí mismas dentro de alguno de los sexos binarios (masculino o femenino) con la incorporación de un sexo indeterminado en los documentos oficiales”.



Con esos elementos en la mano, el Juzgado determinó que persiste un déficit de protección legal para las personas no binarias con respecto a su identificación oficial.



“Precisamente, aquellas personas que como el accionante de esta tutela, no se perciben o encuadran dentro del código de identificación binaria de “hombre” o “mujer”, se ven sometidas a la negativa de la autoridad registral de declarar dicha situación en sus documentos de identificación”, dice el fallo.



“Si bien el Decreto 1227 de 2015 no prohíbe la corrección bajo otra clasificación no binaria, e inclusive prevé las siglas M y F a título enunciativo al utilizar la expresión “podrá consistir”, lo cierto es que el hecho que no haya regulación expresa para la inclusión de otras siglas que reflejen las demás identidades de género, ha servido de justificación para que las autoridades encargadas del registro civil de las personas se nieguen a realizar los cambios pertinentes”, dice la decisión.



Según el Juzgado, el vacío legal y la falta de un precedente jurisprudencial sobre casos de personas no binarias no podían ser usados como argumentos para no acceder a las pretensiones de Chaparro y, en cambio, estimó que “la postura de la Registraduría Nacional del Estado Civil profundiza los estereotipos sociales y propicia la discriminación de la que actualmente es víctima Ale Chaparro Amaya”.



“Esto en la medida que, según el ordenamiento jurídico y la costumbre social, los documentos que reflejan el estado civil de las personas y su identificación permiten que estas se desenvuelvan en diversos aspectos de la vida, e inciden en la manera en que las perciben los demás integrantes de la sociedad, entre ellos las autoridades públicas o privadas que requieren verificar los datos allí consignados”, dice el fallo.



De hecho, el Juzgado tuvo en cuenta que Chaparro en su tutela expuso cómo en la universidad donde estudia no se le permite cambiar su nombre ni género hasta tanto no presente una copia del registro civil corregido o que cada vez que realiza alguna actuación administrativa o legal, las autoridades públicas y privadas se refieren al género masculino que aparece en sus documentos.



Chaparro también expuso que cuando acude a los servicios de salud estos no tienen en consideración su identidad de género, sino que se le asignan espacios destinados exclusivamente para hombres; y, que para acceder al campo laboral le exigen la libreta militar, pero dado que sus documentos indican que es de género masculino, no puede adelantar el trámite de objeción de conciencia con fundamento en que la regulación existente no le cobija.



Esta decisión puede ser impugnada por la Registraduría y eventualmente ser revisada por la Corte Constitucional.

