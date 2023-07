En un nuevo fallo sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, falló en contra de las pretensiones nicaragüenses que buscaban extender la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.



La sentencia fue leída por la juez Joan Donoghue, presidenta del tribunal de La Haya. "La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado", fue uno de los argumentos expuestos.

Además, se enfatizó en que a la luz del derecho internacional, "el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde sus líneas de base no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado". También, "la Corte concluyó que dentro de las 200 millas náuticas no puede haber área de solapamiento" y que no tiene que delimitar la amplitud de los derechos de Serrana y Quita sueño —los enclaves de Colombia—, pues eso se había definido en el fallo del 2012.



Los argumentos de la Corte de La Haya a favor de Colombia

Hace casi diez años, en septiembre de 2013, Nicaragua instauró una demanda en la Corte para ampliar lo determinado en la resolución del 19 de noviembre de 2012, en la que se confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de Bajo Nuevo, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, se determinó una delimitación marítima entre ambas naciones, basadas en líneas geodésicas y las zonas económicas exclusivas, y se estableció una frontera marítima alrededor de los enclaves de Quitasueño y Serrana.



A propósito de esa solicitud, en una nueva resolución del 4 de octubre de 2022, la Corte señaló que antes de emitir alguna consideración sobre cuestiones técnicas y científicas de la delimitación, debía pronunciarse sobre dos cuestiones puntuales:

La primera: "Según el derecho internacional consuetudinario, ¿puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base desde donde se mide la anchura de su mar territorial extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado? La Corte concluyó que esto no es posible en el marco del derecho internacional. Y ratificó que "incluso si un Estado puede demostrar que tiene derecho a una plataforma continental extendida, ese derecho no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado".

Y la segunda, ¿cuáles son los criterios en el derecho internacional consuetudinario para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base en las que se mide la anchura del mar territorial? ¿Y sobre este punto, los párrafos 2 a 6 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) el derecho internacional consuetudinario?

Sobre este punto, el tribunal aseguró que "teniendo en cuenta la respuesta a la primera cuestión, independientemente de los criterios que determinen el límite exterior de la plataforma continental ampliada a la que tiene derecho un Estado, su plataforma continental ampliada no puede superponerse con el área de la plataforma continental dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado. En ausencia de derechos superpuestos sobre las mismas áreas marítimas". En ese orden de ideas, "la Corte no puede proceder a una delimitación marítima", por lo que no es posible abordar esta cuestión.



Al norte de Serrana está cayo Serranilla. Foto: Manuel Alzate

En el fallo del 13 de julio de 2023, la Corte retomó los antecedentes del proceso, las reflexiones sobres las dos cuestiones y emitió su conclusión:

Sobre la primera solicitud de Nicaragua, en la que ese país proponía coordenadas para el límite de su plataforma continental en el área más allá de las 200 millas náuticas de sus líneas de base y dentro de las 200 millas náuticas de las líneas de base de Colombia, el tribunal, tras una votación de 13 contra 4, determinó que "Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas de la líneas de base de la costa continental de Colombia. No se debe delimitar un área de titulación superpuesta (a la de otro Estado)".

Respecto al segundo punto, en el que el país centroamericano señalaba que los derechos marítimos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no debían extenderse al este del límite de 200 millas náuticas de su zona económica exclusiva, la Corte consideró, en una votación de 13 contra 4, que "Nicaragua no tiene derecho a una extensión plataforma continental dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de San Andrés y Providencia".

Y en cuanto a la tercera solicitud nicaragüense, en la que se refería a los derechos marítimos de Serranilla, Bajo Nuevo y Serrana —islas colombianas—, la Corte Internacional de Justicia contempló dos posibilidades sobre estos enclaves: o que tuvieran derecho a zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, o que no las tuvieran. En una votación de 12 contra 5 consideró que, en cualquiera de los dos casos, "no se debe delimitar ningún área de derechos superpuestos y no puede existir un área de superposición de derechos sobre una plataforma continental", por lo que consideró que la petición no podía ser admitida.

Foto:

Una vez publicado el fallo se conoció que la presidenta de la Corte Joan Donoghue, el vicepresidente Kirill Gevorgian, y los jueces Ronny Abraham, Mohamed Bennuona, Abdulqawi Ahmed Yusuf, Xue Hanqin, Julia Sebutinde, Dalveer Bhandari, Nawaf Salam, Yūji Iwasawa, Georg Nolte, Leonardo Nemer Caldeira Brant, y el juez ad hoc Donald McRae votaron en contra de las pretensiones de Nicaragua.

Y que los salvamentos sobre la decisión fueron por parte de los jueces Peter Tomka, Hilary Charlesworth, Patrick L. Robinson y el juez ad hoc, Leonid Skotnikov.

Peter Tomka: 'Es un resultado inequitativo'

Peter Tomka, juez de la Corte Internacional de Justicia Foto: Corte Internacional de Justicia

El juez Peter Tomka fue presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 2012 y 2015, y miembro de ese tribunal desde 2003. Es de Eslovaquia y comenzó su carrera diplomática en ese país desde 1986.

En 21 páginas, el juez Tomka planteó su posición sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua. Aseguró que "al juicio se llego mediante un procedimiento irregular que impidió que el Solicitante —Nicaragua— presentara su caso en su totalidad". Además que la sentencia "no se basa en la aplicación del derecho internacional sino en una regla que la Corte ha inventado y que no ofrece ningún análisis serio de la práctica estatal ni del opinio juris. Se limita a una simple afirmación de 'regla consuetudinaria".

También asegura que "la Corte no desestimó el reclamo de Nicaragua de una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas sobre la base de lo que la Corte afirma ahora que es una 'norma consuetudinaria del derecho internacional' y cabe recordar que, ya en 2012, Colombia presentó argumentos jurídicos sobre su posición de que el derecho de un Estado sobre una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas no pueden extenderse dentro de las 200 millas náuticas correspondientes a las de otro Estado".

Trae a colación las determinaciones de la Corte en 2016 y señala que "la Corte ha permitido una década más de litigio entre las partes, solo para llegar en 2023 a la conclusión a la que podría haber llegado en 2012, si hubiera estado convencida de que existía esa regla de derecho internacional consuetudinario".

El juez Tomka concluye que el fallo emitido "afirma un principio jurídico que no es consistente con la jurisprudencia de la Corte, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y un tribunal arbitral". Y agrega: "Entiendo que los jueces y abogados pueden sentirse más a gusto en el ámbito jurídico que en cuestiones de geomorfología y geología. Esto, sin embargo, no puede justificar que se evite tratar con los hechos presentados por las partes en un caso particular".

"Mi voto, sin embargo, no debe interpretarse en el sentido de que yo necesariamente habría ratificado la sumisión de Nicaragua hasta la delimitación que proponía. La determinación del límite marítimo habría sido materia de adjudicación, aplicando las reglas que exigen el logro de un resultado equitativo, si la Corte hubiera permitido que el caso llegara a esa etapa", adhiere y finaliza: "Solo señalo que las consecuencias de la sentencia de hoy conducen a un resultado inequitativo".

Hilary Charlesworth: 'No se debieron rechazar posiciones de Nicaragua'



Hilary Charlesworth, jueza de la Corte Internacional de Justicia Foto: Corte Internacional de Justicia

La jueza Hilary Charlesworth forma parte de la Corte Internacional de Justicia desde 2021. Nació en Bélgica, pero tiene nacionalidad australiana. Es doctora en Ciencias Jurídicas de la Escuela de Leyes de Harvard y abogada con honores de la Universidad de Melbourne.

En un documento de 13 páginas, la jueza Charlesworth fija su postura en contra de la decisión de la Corte de La Haya sobre el litigio. Uno de sus argumentos está relacionado con que si, según el derecho internacional, un Estado costero puede pretender ejercer jurisdicción sobre un área marítima. Y cuestiona: "Cuando múltiples Estados costeros puedan pretender ejercer jurisdicción sobre la misma zona marítima, esta jurisdicción no podrá ser ejercida simultáneamente por todos los Estados costeros, al menos no sin su consentimiento. Es en tales circunstancias que se recurre a la delimitación marítima para resolver situaciones de titularidad múltiple sobre una misma área marítima. El proceso de delimitación marítima determina el ámbito espacial de la jurisdicción de cada Estado costero sobre parte de ese espacio marítimo común y, por tanto, sanciona el ejercicio de la jurisdicción del Estado costero reconocido por el derecho internacional".

Según la juez, "el objeto de cualquier delimitación marítima es lograr una solución equitativa en una situación en la que múltiples Estados costeros tienen derechos sobre la misma área, por lo tanto, el proceso de delimitación resultará casi inevitablemente en que cada Estado costero sacrifique parte de su derecho marítimo y ejerza jurisdicción sobre un área marítima que es inferior a su derecho total".

En este punto pone un ejemplo: "Cuando las costas de dos Estados están separadas por 100 millas náuticas, en teoría cualquiera de los Estados tiene derecho a una plataforma continental que llega hasta las costas del otro Estado. Sin embargo, esto no significa que cualquiera de los Estados pueda ejercer la jurisdicción sobre la plataforma continental sobre la base de este derecho en toda su extensión. En ese orden de ideas, se deja al proceso de delimitación marítima determinar las áreas sobre las cuales cada Estado costero puede ejercer la jurisdicción que le corresponde en virtud del derecho internacional".

Y enfatiza en que la delimitación marítima es la que resuelva "qué partes de la plataforma continental deben pertenecer a un Estado costero cuando otro Estado costero también tiene derechos soberanos sobre la misma plataforma continental".

En otro punto asegura que "la Corte tiene una jurisprudencia considerable sobre derechos marítimos" y trae a colación lo resuelto por el tribunal en el caso de las Pesquerías de Reino Unido contra Noruega: "La Corte explicó que es la tierra la que confiera al Estado costero un derecho a las aguas frente a sus costas". Aunque puntualiza que "esto no quiere decir necesariamente que los derechos marítimos dependan de la presencia o de la integridad del territorio terrestre a perpetuidad. Es posible que la concepción legal de los derechos marítimos deba adaptarse a los desafíos modernos. Simplemente significa que, según el derecho internacional consuetudinario, los derechos sobre el mar se derivan del título sobre la tierra".

Además, señala que "el fallo de hoy sostiene que en un espacio marítimo específico (el área dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de un Estado costero), se excluye un tipo específico de derecho marítimo: el derecho a una plataforma continental extendida". Y puntualiza: "Otros derechos marítimos en el mismo espacio, por ejemplo, el derecho marítimo de un tercer Estado a una zona económica exclusiva, o el derecho de un cuarto Estado a un mar territorial, son legalmente válidos, y la superposición resultante debe resolverse mediante la delimitación marítima. Sin embargo, el derecho a una plataforma continental ampliada no lo es. Sobre esa base, la Corte no procede a la delimitación marítima".

La jueza concluye que "la Corte no está hoy en posición de rechazar las alegaciones que hizo Nicaragua en sus escritos. En mi opinión, la Corte debió haber respondido a ambas preguntas formuladas en la Resolución de 4 de octubre de 2022, y debió proceder a la celebración de un juicio oral para decidir las restantes cuestiones que dividen a las partes en este caso". Y finaliza: "Al votar en contra del rechazo de las líneas de delimitación propuestas por Nicaragua, no necesariamente respaldo la posición de Nicaragua sobre la cuestión de la delimitación marítima. Más bien, expreso mis reservas sobre el rechazo de la Corte a la posición de Nicaragua sobre la cuestión de la delimitación marítima sin el beneficio del argumento oral".

Patrick L. Robinson: 'Las posiciones son extraordinarias'

Patrick L. Robinson, juez de la Corte Internacional de Justicia Foto: Corte Internacional de Justicia

El juez Patrick L. Robinson forma parte de la Corte Internacional de Justicia desde 2015. Es de Jamaica y fue presidente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia entre 2008 y 2011.

En un documento de 10 páginas el juez Robinson fija su postura. Comienza diciendo que "gran parte de la ley tiene que ver con la razonabilidad. Lo irrazonable del enfoque de la mayoría se revela en su conclusión cuando dice que 'incluso si un Estado puede demostrar que tiene derecho a una plataforma continental extendida, ese derecho no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado' (Sentencia, párrafo 81). Por lo tanto, incluso si un Estado establece que su plataforma continental exterior cumple con los criterios de prolongación natural, según la mayoría, no puede beneficiarse de la extensión total de su plataforma, es decir, no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas de las líneas de base de otro Estado".

Y agrega: "Normalmente, un Estado costero se beneficiaría de la extensión total de dicha plataforma, sujeto, por supuesto, a la aplicación del Artículo 83 sobre delimitación marítima. La posición del párrafo 81 es extraordinaria y no encuentra apoyo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar) ni en el derecho internacional consuetudinario; toca una nota discordante en la relación por lo demás armoniosa entre las diversas zonas marítimas en el derecho del mar".

Cuestiona la respuesta negativa de la mayoría de jueces del tribunal y dice que "según el derecho internacional consuetudinario, no existe una limitación inherente a la extensión de la plataforma continental de un Estado más allá de las 200 millas náuticas de modo que no pueda extenderse a la zona económica exclusiva de un Estado costero vecino con su correspondiente plataforma continental".

Y enfatiza en que "la Sentencia no identifica ninguna cualidad o elemento en el título de una plataforma continental determinada por la distancia que lo haría prevalecer sobre el título de una plataforma basada en la prolongación natural".

El juez Robinson asegura que "Colombia tiene razón al delinear las características generales de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que no es ni mar territorial ni alta mar, pero en la que el Estado costero tiene derechos soberanos exclusivos sobre los recursos vivos y no vivos". Pero asegura que "podría decirse que una plataforma continental que no puede extenderse dentro de las 200 millas marinas de las líneas de base de otro Estado, aunque satisfaga los criterios científicos de prolongación natural, deja de ser una plataforma continental".

Leonid Skotnikov: 'Hubo errores de procedimiento'



Leonid Skotnikov, juez ad hoc en litigio Colombia - Nicaragua Foto: Corte Internacional de Justicia

El juez ad hoc Leonid Skotnikov formó parte de la Corte Internacional de Justicia entre 2005 y 2016. Es ruso y ha sido miembro permanente de la Federación Rusa en las Naciones Unidas. Además, canciller de ese país entre 1991 y 1992, y 1998 y 2001.

El juez Skotnikov explicó en cuatro páginas su postura sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua. Asegura que "la gama de deficiencias y anomalías procesales en sí misma pone en tela de juicio la credibilidad de cualquier decisión sustantiva de la Corte, cualquiera que sea".

Afirma que hay problemas en el procedimiento porque el tribunal "no se ocupa del presente caso en la forma prevista en su Estatuto" y señala que se "restringió" el juicio oral en este caso "a la discusión de dos cuestiones de puro derecho formuladas por la Corte", algo en lo que coincide con la jueza Charlesworth. Adhiere: "Las Partes se vieron privadas de la oportunidad de completar sus respectivas presentaciones del caso, lo cual es incompatible con el artículo 54, párrafo 1, del Estatuto".

También señala que, en términos sustanciales, "la conclusión de la Corte de que el derecho de un Estado a una plataforma continental a lo largo de la prolongación natural de su territorio terrestre hasta el borde exterior del margen continental no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado no es coherente con las normas vigentes del derecho internacional". Y cuestiona: "En su intento de legislar, en lugar de interpretar y aplicar el derecho existente, la Corte ha hecho caso omiso de su función, prevista en el artículo 38, inciso 1, del Estatuto".

Y finaliza diciendo: "La Corte debió haber accedido a la solicitud de delimitación marítima de Nicaragua".

Cabe anotar que los jueces Xue Hanqin, Iwasawa Yuji y Georg Nolte emitieron opiniones separadas a la de la mayoría, y el juez Dalveer Bhandari publicó una declaración sobre la plataforma continental única.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

EL TIEMPO

En redes: @lopez03david

