Faber Ocampo Echeverry desapareció el 6 de julio de 1989 siendo miembro activo y en ejercicio de la Policía Nacional y, a la fecha, no se tienen noticias de él ni de qué pasó. Con una tutela que fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, su familia espera que las investigaciones para esclarecer lo sucedido se pongan en marcha en la Fiscalía General.



(Lea además: Desarchivan caso contra excónsul del caso Pulgar)



Lo único que su familia sabe es que Ocampo estaba ejerciendo su labor como policía y “desapareció inexplicablemente del CAI El Lido de Cali”. Las primeras pesquisas por la desaparición del uniformado iniciaron en la Fiscalía 11 Especializada de Cali en 1989.



(También: Tribunal suspende construcción de estación de guardacostas en Providencia)

No obstante, luego de hacer solo dos entrevistas, el proceso fue suspendido en el año 2000. Ante los reclamos de la familia, la investigación fue reabierta y asignada a la Fiscalía 55 de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos de Cali, que adelantó algunas actuaciones pero que la suspendió en 2017.



Luego, la investigación se trasladó a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de Bogotá, que realizó algunas diligencias judiciales entre 2018 y 2019 y posteriormente, reasignó el caso a la Fiscalía 212 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá en el año 2021.



(Le puede interesar: La historia detrás del juicio a excongresista por quitarle sueldo a asesora)



María Celmira Echeverry Hincapié, madre del desaparecido agente policial, presentó petición al fiscal del caso para que decidiera sobre la investigación y su devolución a la ciudad de Cali. La Fiscalía le respondió que, para poder hacer eso, la mujer debía constituirse como parte civil en el proceso –a pesar de que ya estaba reconocida- y le negó la petición.



Por eso, presentó una tutela. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía contestó que la decisión de suspender la investigación no fue objeto de recurso alguno y dijo que sí había hecho actividades: recibió la declaración de dos agentes de policía en 1989 y en 2018 ordenó unas pruebas como entrevistas y declaraciones que se hicieron en 2019.



(En otras noticias: Corte exige estudiar trámites de pensión con enfoque de género)

La tutela

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela argumentando que la mujer no podía pedir con ese recurso a la Fiscalía que se tome una postura sobre lo que pasó. La mamá del agente Ocampo Echeverry impugnó ese fallo bajo el argumento que el frenazo en el caso en el 2000 se dio por no encontrar nada sobre el paradero del hombre y alegó que sólo por su insistencia fue que el proceso se reactivó.



Ante ello, la Sala Penal de la Corte Suprema dijo que la tardanza en la administración de justicia no obedece propiamente al incumplimiento injustificado de los deberes de los funcionarios judiciales pues gran parte de ello se debe al resultado de problemas estructurales de la administración de justicia que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los conflictos puestos en su conocimiento.



(Le puede interesar: Hermanos uterinos: se prende el debate por tumbar expresión de Código Civil)



La Corte Suprema dijo si bien se advierte que han pasado 32 años desde cuando ocurrió la desaparición del agente, no es posible afirmar que ello obedezca al incumplimiento negligente y deliberado de la función a cargo de la Fiscalía.



“El hecho de que las pesquisas no hayan ofrecido información útil que permita el esclarecimiento de lo sucedido con el agente de Policía Faber Ocampo Echeverri, no significa en modo alguno que el ente acusador esté omitiendo el cumplimiento de sus deberes o procediendo con desidia”, dijo la Sala Penal en fallo del 2 de marzo de 2021.

La selección en la Corte Constitucional

El caso llegó a la Corte Constitucional luego que la Defensoría del Pueblo presentara un escrito insistiendo al alto tribunal sobre la necesidad de estudiar el caso al estimar que se han vulnerado en este caso los derechos a la administración de justicia y al debido proceso por demora excesiva.



La Defensoría recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cataloga la desaparición forzada como un delito que vulnera de manera pluriofensiva derechos de las víctimas y de sus familiares. Y señaló que “es obligación del Estado Colombiano tener agilidad en las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada”.



(Lea además: Tribunal multa al fiscal Barbosa por incumplir fallo sobre protesta social)



“Esto impone al órgano investigador un deber especial de prontitud y debida diligencia en la investigación de modo que las víctimas puedan tener como una realidad tangible sus derechos la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”, dijo la Defensoría al exponer el caso.



“Se advierte la necesidad de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que satisfaga en debida forma los derechos de los familiares y allegados al funcionario desaparecido, sin que la garantía de tales derechos se vea obstruida por las demoras excesivas que van en contra de la debida diligencia y de los fines de verdad, justicia y reparación, pues después de tantos años, es probable que no existan medios conducentes de prueba mediante los cuales se logré una adecuada imputación, dando como resultado la impunidad”, dijo la entidad.



“Un periodo de más de 29 años para desarrollar una investigación, vulnera los derechos al debido proceso y a la administración de justicia de la señora María Celmira Echeverry como madre de la persona desaparecida y constituye una flagrante omisión por parte del Estado colombiano respecto de sus obligaciones internacionales en relación con la prevención, investigación, juicio, sanción y reparación integral del delito de desaparición forzada”, agregó la Defensoría.



(Le puede interesar: Tribunal ordena indemnizar a excompañera permanente de Jaime Garzón)



El caso fue seleccionado para revisión el 29 de noviembre de 2021 por la Corte Constitucional y quedó en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.



justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Por muertes en paro se investiga a 10 policías y 9 civiles: fiscal Barbosa



-Millonarios bienes de 'Otoniel' y 'Nicolás' pasan a extinción de dominio



-Hombre que huyó de retén en Cauca murió por reacción de militares