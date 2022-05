Juan Carlos Cadena Botero, piloto de la narcoavioneta detectada por la Policía en Providencia con 455 kilos de cocaína el 23 de mayo de 2021, se enteró en septiembre del año pasado que Estados Unidos lo pedía en extradición por cargos de narcotráfico, junto a su ayudante Harold Rivera y el capitán (r) de la Policía Jorge Isaac Aguilar, detenidos por los mismos hechos.



La petición se oficializó el 23 de noviembre del año pasado, cuando llegaron los documentos correspondientes a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe verificar aspectos como la identidad de los procesados, revisar que los delitos no son políticos, pero sí considerados tipos penales en Colombia, así como revisar los casos que tengan en el país.



El trámite está en manos del magistrado Gerson Chaverra, quien en enero recibió una petición de la defensa de los procesados para que el trámite se haga de manera simplificada, es decir, que no van a controvertir la petición, sino que, al contrario, piden que esta suceda lo más pronto posible. Seis meses después, aún no hay concepto sobre el caso.

Por este tipo de demoras en el proceso, penalistas consideran que se deben hacer cambios para agilizar las extradiciones. Esto porque este tipo de trámites exprés suelen tardar hasta 10 meses para resolverse, más un periodo adicional entre el momento en que se emite el concepto de la Corte y la persona es efectivamente entregada al país solicitante, lo que puede tardar incluso un año más.

Proceso de toma de huellas de 'Nicolás' antes de su extradición. Foto: Policía

Y en los procesos en los que los detenidos deciden oponerse a la extradición, los casos se tardan entre 18 y 24 meses o aun más. El más sonado es el de Carlos Antonio Moreno, alias Nicolás, quien era el segundo del ‘clan del Golfo’. Su trámite se inició en 2018 y el concepto se emitió a finales de 2021.



¿Es necesario hacer modificaciones en el trámite de extradición? EL TIEMPO consultó con fuentes a propósito de esta controversia, que es de vieja data, y que volvió al debate con el caso de ‘Otoniel’, el jefe del ‘clan del Golfo’, quien tuvo uno de los procesos más expeditos de los cuales se tiene registro.



Fue detenido en octubre de 2021, la formalización de la petición de Estados Unidos llegó un mes después. El trámite no solo no fue exprés, sino que estuvo envuelto en controversia, pues sus abogados pretendieron frenarlo, alegando que tenía derecho a la garantía de no extradición por haber sido guerrillero, cosa que fue negada por la Corte y por la JEP.



Luego, acudiendo a la tutela, las víctimas del capo en Colombia intentaron que primero respondiera en el país por los graves crímenes que cometió. El 6 de abril, la Corte, cinco meses después de recibir los documentos, dio su aval, y el 4 de mayo fue extraditado.

El caso sui géneris de ‘Otoniel’, por la relevancia del personaje, uno de los narcos más buscados y peligrosos del país, contrasta con el de su exsocio ‘Nicolás’, que tardó tres años, y con los casos de peticiones exprés.

¿Hay congestión?

El presidente Iván Duque ha firmado 819 extradiciones, de las cuales se han hecho efectivas 685. De estas, 348 han sido firmadas con Wilson Ruiz como ministro de Justicia.



En respuesta a un derecho de petición elevado por EL TIEMPO, la Sala Penal de la Corte dijo que entre 2017 y 2019 recibió 706 peticiones y resolvió 608 expedientes. En 2020 se recibieron 163 casos, 259 en 2021, y hasta el 31 de marzo de 2022 iban 52.



“Durante la pandemia se repartieron 474 procesos y en ese mismo lapso se profirieron 450 providencias dando término a trámites de extradición”, dijo el alto tribunal. Tres expedientes preocupan porque podrían tener el mismo camino que el de alias Nicolás: dos casos que fueron repartidos en 2018 y uno en 2019 que aún no son resueltos.



El presidente de la Sala Penal, magistrado Fabio Ospitia, le dijo a EL TIEMPO que no se trata de una congestión puntual en asuntos de extradición, sino “del número de procesos que en su conjunto debe atender, dentro de las 28 competencias que actualmente tiene a su cargo”.



La Corte entregó a este diario un consolidado de procesos, contenidos en la base de datos Siglo XXI de la Rama Judicial, que, advirtió, “solo contiene datos generales aproximados”.

Allí se registran 395 reportes de procesos activos en extradiciones de la Sala Penal, así como 4.661 de tutelas de primera instancia, 5.928 de segunda instancia, 345 impugnaciones especiales, 3.055 casaciones, entre otros, para un total de más de 16.000 expedientes.

Harlinson Úsuga Úsuga, alias Orejas, fue extraditado para que responda por delitos relacionados con narcotráfico. Foto: Policía Judicial, Dijín, Interpol.

Ospitia dijo que la Sala “no ha considerado ni está considerando promover reformas” y “que no se entiende cuál sería su finalidad”. Además, dijo que, si bien es posible que “algunos apoderados busquen dilatar el trámite con peticiones sin fundamento, hay muchos que optan por acudir al trámite simplificado”. Añadió que “la Sala ha venido empeñándose en mejorar esos tiempos”.



Sin embargo, la idea de agilizar el trámite les suena al Gobierno y a abogados consultados.



El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que el Gobierno entiende que el proceso debería ser más ágil y que, sin embargo, en muchas ocasiones, “las maniobras dilatorias de los abogados que llevan los casos impiden la celeridad en las actuaciones y, en otras, las etapas probatorias que se surten en el proceso en la Corte”. Añadió que hay formas de agilizar el proceso ya que, normalmente, la solicitud de extradición se formaliza una vez la persona requerida sea capturada.



“Dicha situación genera demoras en el trámite y, en estricto sentido, la ley no establece que deba existir captura para que el trámite de extradición siga su curso”, dijo.

“Así las cosas, independiente de que la persona esté o no capturada, el trámite de extradición debe continuar y, de esta manera, al momento de la captura su remisión al país requirente sería casi inmediata. Esta sería una medida que no requiere ningún tipo de modificación legal y sería de inmediata aplicación”, indicó el ministro Ruiz.

Sin deudas en Colombia

Abogados penalistas afirmaron que si una persona acepta la petición y decide irse al país que la requiere, este trámite debe ser priorizado, aún más cuando la persona no tiene deudas en Colombia.



Uno de los casos conocidos por EL TIEMPO es de un empresario requerido por difamación. Fue capturado luego de no comparecer ante la justicia, al parecer, por un cruce de notificaciones. Aunque manifestó interés de resolver este asunto rápidamente, para su defensa es claro que estará al menos 7 meses preso mientras la Corte emite concepto.



Juristas indicaron que este trámite no debería tardar más de un mes. Hoy, la ley da 60 días al país requirente para formalizar la petición una vez la persona es capturada.



“Son dos meses de privación de la libertad sin siquiera tener el inicio de un proceso. La Corte se demora semanas en avocar conocimiento, corre traslado y ahí es cuando uno toma decisión de si se va por una simplificada o si sigue adelante con un trámite de la discusión”, explicó un abogado, quien dijo que en algunos casos por la poca gravedad de los delitos las personas quedan en libertad apenas aterrizan en Estados Unidos con una fianza, cuando en Colombia llevan meses en penales de máxima seguridad.

Isaza fue extraditado a EE. UU. el 14 de julio de 2016. Foto: Archivo particular

El jurista recordó el caso del empresario colombiano Kaleil Isaza Tuzman quien se hizo famoso por haber conseguido un cupo en Goldman Sachs y que, como cabeza de Kit Digital, junto su socio Robin Smyth, fueron capturados por múltiples cargos de fraude en 215. Fue extraditado en 2016 y en Estados Unidos logró quedar libre luego de asegurar el pago de una millonaria fianza. En septiembre de 2021 fue hallado responsable de todos los cargos, pero no fue condenado a tiempo de cárcel adicional a los 10 meses que pasó en Colombia, sino solo a tres años de libertad condicional.



La razón de esto, según reportes de agencias internacionales, fue las terribles condiciones en las que Isaza estuvo preso en La Picota y la denuncia de abuso que este presentó. El juez Paul Gardephe dijo que el riesgo para la salud mental del procesado era muy alto en caso de ordenar su regreso a prisión y destacó que desde que fue liberado, el empresario dio información sustancial a la Fiscalía colombiana que terminó en el procesamiento de varios integrantes del Inpec, incluido el exdirector de La Picota Cesar Augusto Ceballos.



Jacques Simhon Rosenbaum, socio de la firma CMS Rodríguez-Azuero, estimó que, si bien hoy la ley da garantías en el proceso de extradición, estas no son para discutir ni el fondo ni las pruebas ni la calidad del delito ni la pena, cosa que solo se puede hacer en el país solicitante.

Por eso, en su criterio, debería tratarse de una operación administrativa “por lo menos con los países que hacen solicitudes de manera constante”.



Simhon afirmó que, como la extradición no tiene vencimiento de términos, se debería tener en cuenta el tipo de delito por el cual esta es requerida, para diferenciar casos en los que la captura es necesaria, como los grandes capos que han evadido la justicia, de otros en los que las personas tienen otros tipos de delitos, tienen arraigo, y que se analice si hay riesgo de fuga.



“La persona va a estar presa así haya pruebas o no, así haya medidas menos lesivas. y eso es violatorio de muchos de los tratados internacionales suscritos. Al menos deberían darle las mismas garantías a una persona presa en Colombia o que pueda tener detención domiciliaria”, dijo.



El abogado Pedro Nel Escorcia asegura que lo primordial es hacer la extradición exprés realmente rápida. En su criterio, cuando la persona manifieste interés de ser extraditado, debería darse un concepto de la Procuraduría para dejarlo por escrito, verificar lo mínimo (identidades, cargos), para que con eso pase al Ministerio de Justicia y se ponga en marcha el traslado, obviando el paso por la Corte Suprema.



“Cuando la persona desea someterse a la justicia del país requirente, no tenemos por qué dilatarle esa voluntad que no solamente le hace perder tiempo frente a su proceso, sino que le limita su derecho de defensa. Acá no va a ganar nada porque el tema por el cual es extraditado se controvierte es en el país de origen, acá no se revisan las pruebas, sino solo que se cumplan con los requisitos”, dijo.



Y el abogado Santiago Trespalacios estimó que podría haber una sala especial que resuelva estos casos para descongestionar la penal, pero dejó en claro que deberían fortalecerse los controles para privilegiar los procesos que tengan en el país.



“Cada que hay una orden de extradición esta se privilegia sobre los procesos nacionales. El caso por excelencia es el de ‘Otoniel’, que estaba otorgando información ante distintos organismos, que tiene tantas órdenes de captura vigentes, que ha cometido tantos crímenes en Colombia. ¿Cómo es posible que lo extraditan en vez de privilegiar el derecho a la verdad de las víctimas?”, dijo el jurista.



Para Trespalacios, tendría que existir un ejercicio de ponderación frente a personas pedidas en el exterior, pero que tienen graves cuentas pendientes en el país y de las que las víctimas en Colombia esperan verdad y reparación. Y frente a personas que no tienen casos en nuestro país y que no se opongan a la extradición, “esta debería priorizarse. No es posible que estén privados de la libertad de manera indeterminada”.



El ex fiscal general Guillermo Mendoza defendió el modelo mixto que hoy existe: “Hay países donde solo es administrativo y no hay concepto de la Rama Judicial. Hoy se necesita que la Corte evalúe porque hay delitos que pueden ser políticos en el país requirente o hechos que acá no sean delitos. Hacerle reforma sería complicarlo más”.



