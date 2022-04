El Consejo de Estado ordenó una serie de pruebas documentales en el marco de las demandas que se presentaron en contra de la elección de Alexander Vega como Registrador Nacional del Estado Civil realizada en octubre de 2019, luego de un proceso que organizaron los presidentes de las Altas Cortes, que incluyó pruebas y entrevistas.



Luego de dos años y 3 meses de presentada la demanda, este miércoles se realizó la primera audiencia al respecto, en la que se realizó un proceso técnico de fijación de los términos del litigio y se ordenaron varias pruebas como la declaración de los presidentes de altas cortes que realizaron el proceso.

Así, el 4 de mayo, declararán Gloriz Ortiz, entonces presidenta de la Corte Constitucional; Lucy Bermúdez, entonces presidenta del Consejo de Estado y Álvaro García, quien para entonces era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La declaración será por medios virtuales.



En este caso se estudian, acumuladas, dos demandas. Una presentada por Carolina Múnevar y otra por Camilo Enciso, exsecretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, que alegan, en términos generales, los mismos hechos.



Para los demandantes, en el proceso de elección hubo irregularidades por cuánto no se habría dado suficiente publicidad al cambio de lugar de la entrevista de los 10 aspirantes finales, por cuenta de disturbios en el centro de Bogotá; así como por falta de publicidad de las preguntas realizadas a las entrevistas y las respuestas entregadas por cada uno de los candidatos.

El magistrado Luis Alberto Álvarez ordenó incluir como pruebas que el Secretario ad hoc del Consejo de Estado designado para ese proceso entregar certificado sobre si se dejó algún registro de las preguntas realizadas y las respuestas, así como allegar copia de las grabaciones, si existen.



Igualmente, se ordenó como prueba copias de planillas de calificación que cada presidente de alta corte hizo sobre los candidatos luego de las entrevistas realizadas, entre otros. Esto es relevante al proceso en tanto que el mismo día que se hicieron las entrevistas se anunció en una rueda de prensa conjunta que el resultado de la evaluación los diez aspirantes que había en dicha parte de manera grupal.



De otro lado, de oficio, el magistrado Álvarez, ordenó certificar la hora de llegada de cada uno de los 10 participantes en la etapa final a la entrevista realizada el 10 de octubre de 2019, así como si en las entrevistas hubo público o no y como se comunicó el cambio de lugar para la entrevista.

En este caso, en febrero de 2020, Gloria Ortiz, entonces presidenta de la Corte Constitucional y Luce Jeanette Bermúdez quien lideraba el Consejo de Estado se defendieron de las alegaciones indicaron que la elección práctica de pruebas legales, como las de conocimiento y de competencia, que fueron cuestionadas por los demandantes por supuestamente no encajar con los requisitos de la Ley 1134 de 2007.



Las juristas aseguraron que las entrevistas realizadas respetaron los criterios de validez y aseguraron que por las protestas en Bogotá, los diez aspirantes fueron llamados para informar el cambio de lugar para las mismas.



"Las preguntas que la demandante refiere como incoherentes o que solo podían ser contestadas por alguien que hubiese laborado muchos años en la entidad, tienen conexidad con las necesidades del servicio y que no son preguntas orientadas a revelar aspectos íntimos de la persona, las cuales no están permitidas", expresaron.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

