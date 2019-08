Expresidente Uribe, a indagatoria en la Corte Suprema el 8 de octubre

El magistrado César Augusto Reyes Medina fijó la fecha para la indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en una investigación por presunta manipulación de testigos.

El próximo 8 de octubre, el exmandatario tendrá que presentarse a la Corte acompañado de su abogado a responder en un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal.



Hace un año se inició la investigación formal contra el expresidente, y luego de varios tropiezos, entre ellos el paso del expediente de la Sala de Casación Penal a la nueva Sala de Instrucción y, por tanto, el cambio de magistrado, finalmente se conoce la fecha de la diligencia judicial.

El mismo expresidente publicó en sus redes sociales la citación, que le fue enviada por el alto tribunal .



En agosto del año pasado, la Corte había decidido escuchar a Uribe Vélez, pero esa diligencia no se realizó por el cambio de Sala del proceso. En el mismo auto se había citado al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada. Este último fue citado para ser escuchado el 9 de octubre.



El proceso se abrió luego de que la Corte decidiera no investigar al senador Iván Cepeda, quien había sido denunciado por Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. El alto tribunal, en su decisión, termina la investigación a Cepeda y compulsa copias contra el denunciante (Álvaro Uribe).



En concreto, se investiga si con el consentimiento del expresidente personas allegadas "habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos".



En el expediente contra Uribe Vélez hay 8 cuadernos, cada uno compuesto por 300 folios. También tiene 9 anexos, 6 de ellos reservados y 137 registros de audio.



Hace tres días, la sala de instrucción que lo investiga decidió negarle a Uribe la más reciente petición con la que intentaba anular el proceso en su contra. La sala concluyó que siempre se le ha respetado el debido proceso y que las interceptaciones en medio de la investigación han cumplido todos los requisitos de legalidad.



En la decisión inicial de julio del año pasado se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar las actuaciones del abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, "exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez".



Igualmente fue investigado el abogado Jaime Lombana, a quien ya la Fiscalía le archivó el proceso al no encontrar evidencias para seguir adelante con un caso penal.



Luego de que el exmandatario sea escuchado en indagatoria, el 8 de octubre, la Corte tendrá que definir su situación jurídica. Es decir, si el investigado es objeto de alguna medida de aseguramiento o si gozará de su plena libertad mientras sigue avanzando el proceso.





