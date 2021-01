La preocupación del expresidente Santos por ataques a líderes sociales

El expresidente Juan Manuel Santos destacó los avances que ha logrado el país en distintos aspectos, pero manifestó que los atentados a los líderes sociales siguen siendo una herida abierta.

"El gobierno tiene la responsabilidad imperativa de suturar esta herida que tanto dolor y desconcierto ha causado", señaló el exmandatario durante su intervención en el encuentro de la Jurisdicción constitucional que se realiza en Pereira (Risaralda).



Santos señaló que a pesar de los avances que se han logrado, aún hace falta mucho por hacer.



"Ha cambiado el paradigma de la confrontación y ha tomado el cauce de la civilidad. El objetivo que nos propusimos de cambiar las balas por los votos, la violencia por la deliberación, las armas por la palabra, se está comenzando a cumplir en nuestro país, y este debe ser un motivo de satisfacción para los colombianos. Pero tenemos que hacer mucho más, tenemos que perseverar", dijo durante al encuentro al que asisten los integrantes de las altas Cortes.



Y añadió "Por supuesto, esta no es una situación deseable ni mucho menos cómoda para aquellos que añoran la dictadura de las mayorías, los promotores del autoritarismo, o los que prefieren las vías de hecho al Estado de derecho".



El exjefe del Estado destacó los avances que lograron durante su gobierno en materia de protección de las minorías.Entre ellas la ley contra la discriminación, la ley para personas en situación de discapacidad; la ley para las víctimas de violencia sexual, entre otras.



Igualmente resaltó la importancia de la ley de víctimas, que fue prorrogada el 8 de enero por el gobierno del presidente Iván Duque.



"Las minorías también tenían que estar presentes en la búsqueda de la paz pues son ellas las que más han sufrido el conflicto interno armado", dijo Santos.



Se refirió como otro logro al estatuto de la oposición: "Hoy vemos a un Congreso más diverso y representativo que nunca, donde, por ejemplo, el candidato con la segunda mayor votación para la presidencia ocupa una curul por derecho propio, o donde una mujer que hace unos años estaba levantada en armas contra el Estado lidera el debate parlamentario desde un puesto en la mesa directiva del Senado".

A continuación el discurso completo:

“LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS”



28 de enero de 2021



¿Qué es la democracia?



Si nos atenemos al origen griego de la palabra, democracia es el gobierno del pueblo.



Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg, la describió como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.



Hago estas referencias para recalcar que una cosa es la democracia –el gobierno del pueblo, vale decir, el gobierno de todos– y otra cosa es el gobierno de las mayorías –que implica la exclusión de esa porción de “perdedores” que conforman las minorías–.



Cuando la democracia se entiende como la dictadura de las mayorías pierde su esencia. Se reduce a ser, como decía Jorge Luis Borges, “un abuso de la estadística”.



Es cierto que en el juego democrático hay una competencia por el voto popular y que quien gana, gobierna. Pero debemos ser claros: el mandatario demócrata no gobierna solamente para los que votaron en su favor, sino que gobierna para todos los ciudadanos.



La democracia garantiza el gobierno de las mayorías pero exige –para ser legítima y verdadera– la protección y el respeto de los derechos de las minorías.



En este sentido, el artículo primero de nuestra Carta Política –que cumple en pocos meses treinta años desde su expedición– proclama que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república “democrática, participativa y pluralista”.



Estos tres adjetivos son muy importantes. Porque la democracia formal –el simple ejercicio mecánico de conferir el poder a los más votados– no se convierte en democracia real sino cuando garantiza la participación de todos y acepta, respeta y tolera la existencia de diversos pensamientos y posiciones.



Democracia, participación y pluralismo son una triada indivisible. Sin los dos últimos, la democracia no sería más que “un caos provisto de urnas electorales”, como decía hace 180 años el pensador escocés Thomas Carlyle.



La Constitución de 1991, guardada con un celo digno de resaltar por la Corte Constitucional, tiene la virtud –y, visto desde otro ángulo, el defecto– de ser muy larga y minuciosamente garantista.



Su título Segundo, que enumera de forma exhaustiva los derechos, garantías y deberes de los colombianos, es una ambiciosa hoja de ruta para el perfeccionamiento de la sociedad. Incluye metas idealistas, casi inalcanzables, pero las grandes metas son las que inspiran las acciones efectivas.



El día en que logremos cumplir con semejante carta de derechos podremos afirmar que hemos llegado al puerto de destino, que no es otra cosa que la consolidación de una sociedad justa y humana, respetuosa de la vida y de la diversidad, y guardiana de sus recursos naturales.



Por eso he dicho siempre que el mejor programa de gobierno de cualquier mandatario es el cumplimiento estricto de nuestra Constitución Nacional. Con eso basta y sobra.



En los ocho años en que tuve el inmenso honor de servir a mi país desde la Presidencia, me propuse cumplir, de la mejor manera posible y dentro de la camisa de fuerza del presupuesto y del juego político, con los preceptos garantistas de nuestra Carta, comenzando por los derechos de los más desposeídos y vulnerables, que conforman –muchos de ellos– las minorías olvidadas de nuestro país.



Nelson Mandela decía que a los gobiernos hay que medirlos por la forma en que atienden a la población más vulnerable, a los más pobres, a los más débiles. Eso mismo decía Franklin Delano Roosevelt. Y esa premisa siempre la tuve en mente a la hora de definir las prioridades de mi mandato.



Hoy miro hacia atrás y soy consciente de que nos faltó mucho, muchísimo por hacer frente al largo listado de derechos de la Constitución, pero puedo decir también que avanzamos un buen trecho en la protección de los derechos de las minorías.



Ahí está la Ley 1482 de 2011, conocida como la Ley contra la Discriminación, que busca proteger los derechos de personas o comunidades afectadas por actos de discriminación por razones de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, religión, ideología política, u origen étnico o cultural. Desde entonces, todo acto u hostigamiento de esta índole es considerado delito y tiene pena de prisión. Como con tantas leyes, lo importante es aplicarla.



Es alentador constatar cómo la comunidad LGBTI, por ejemplo, traspasa cada día más las barreras de los prejuicios y se destaca por su aporte a la sociedad. La alcaldesa de nuestra capital es un ejemplo relevante.



Puede parecer simplemente anecdótico pero tuvo un alto valor simbólico para el país el haber tenido en mi gabinete ministerial a dos grandes mujeres, excelentes profesionales, que eran pareja entre sí, o el haber designado como directora del Instituto Humboldt –la más importante entidad de investigación sobre biodiversidad de Colombia– a una reconocida científica transgénero.





Me siento igualmente satisfecho por otras normas que promovimos o apoyamos durante mi mandato, como la ley para personas en situación de discapacidad; la ley para las víctimas de violencia sexual; la ley de feminicidio; así como los adelantos en políticas públicas sobre participación y titulación de tierras con las comunidades afrocolombianas e indígenas.



Desde el día de mi posesión me comprometí personalmente con los pueblos indígenas –representados por los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta a quienes fui a ver ese mismo día– a trabajar por sus justas reivindicaciones, por la paz de nuestra patria y por la protección de la Madre Tierra.



Así lo hice, con total y creciente convicción -cada día me vuelvo más verde-, ampliando como nunca antes nuestro sistema nacional de áreas protegidas, así como delimitando humedales y todos los páramos de nuestro país. Uno de mis últimos actos como presidente fue la firma del decreto que redefine la llamada línea negra que salvaguarda las zonas sagradas de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra.



Pero no solo apoyamos a las comunidades étnicas. También se mejoraron las condiciones laborales de las personas que trabajan en el servicio doméstico, de las madres comunitarias, de los voluntarios, de la defensa civil, de los bomberos, de los médicos residentes, e incluso de los desempleados, mediante la ley de protección al cesante.



Ni qué decir del que es –tal vez– el mayor compromiso de resarcimiento que haya asumido un Estado con su propia población: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Una norma tan trascendental que yo mismo radiqué su proyecto en el Congreso y que su firma estuvo acompañada por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon



Durante mi mandato creamos y dejamos funcionando en todo el país las instituciones para la ejecución de esta ley, y comenzamos con paso firme su aplicación mediante la reparación –económica y moral– de cientos de miles de víctimas.



Pero la tarea es enorme. Son ya 9 millones de colombianos los que están inscritos en el Registro Único de Víctimas. Por eso, celebro la ampliación, recientemente sancionada por el presidente Duque, de la vigencia de esta ley por diez años más.



Las minorías también tenían que estar presentes en la búsqueda de la paz pues son ellas las que más han sufrido el conflicto interno armado.



En este sentido, el acuerdo de paz con las Farc incluyó dos aspectos que son una verdadera innovación frente a otros acuerdos hasta ahora firmados en el planeta.



Por un lado, gracias a la creación de una subcomisión de género que deliberó en La Habana junto a la mesa principal, se incluyó en todo el texto del acuerdo la perspectiva de género. Dicho sea de paso, esta no es lo mismo que la ideología de género con la que algunos promotores del No, en su campaña de desinformación, reconocida por su propio gerente, asustaron a los incautos votantes.



Por otro lado, y luego de múltiples reuniones con las comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas, se incorporó a los acuerdos un capítulo étnico enfocado en la garantía de sus derechos en los territorios más afectados por la violencia.



Termino estas reflexiones haciendo referencia a otro avance fundamental en la protección de los derechos de las minorías que se logró como un resultado colateral del acuerdo de paz: el Estatuto de la Oposición, una deuda que teníamos desde 1991.



En efecto, el artículo 112 de nuestra Carta había señalado los derechos de la oposición política y había ordenado que se expidiera una ley estatutaria, pero ningún intento de hacerlo –creo que fueron doce– logró su cometido.



Gracias a ese Estatuto de la Oposición, Colombia es hoy una democracia más moderna, más participativa y más pluralista.



Hoy tenemos a la oposición –vale decir, a los partidos y movimientos minoritarios– participando en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, replicando por los medios públicos las versiones oficiales de los hechos, y con un mayor acceso a la información y documentación oficiales.



Hoy vemos a un Congreso más diverso y representativo que nunca, donde, por ejemplo, el candidato con la segunda mayor votación para la presidencia ocupa una curul por derecho propio, o donde una mujer que hace unos años estaba levantada en armas contra el Estado lidera el debate parlamentario desde un puesto en la mesa directiva del Senado.



Ha cambiado el paradigma de la confrontación y ha tomado el cauce de la civilidad. El objetivo que nos propusimos de cambiar las balas por los votos, la violencia por la deliberación, las armas por la palabra, se está comenzando a cumplir en nuestro país, y este debe ser un motivo de satisfacción para los colombianos. Pero tenemos que hacer mucho más, tenemos que perseverar.



Por supuesto, esta no es una situación deseable ni mucho menos cómoda para aquellos que añoran la dictadura de las mayorías, los promotores del autoritarismo, o los que prefieren las vías de hecho al Estado de derecho.



El asesinato de líderes comunitarios, sociales y ambientales es una herida abierta que nos recuerda que falta mucho camino por andar en la protección de las minorías y de sus representantes. El gobierno tiene la responsabilidad imperativa de saturar esta herida que tanto dolor y desconcierto ha causado.



Pero hemos avanzado. En medio de las dificultades, nuestra nación sigue siendo –o sigue aspirando a ser– un Estado social de derecho, donde el poder no es absoluto sino que tiene contrapesos que impiden la arbitrariedad.



Esa es la Colombia que soñaron y diseñaron nuestros constituyentes hace tres décadas, y que tenemos la obligación de seguir construyendo entre todos: una Colombia democrática, participativa y pluralista, que proteja y respete los derechos de las minorías. Y la Corte Constitucional, admirada por el mundo entero por su trabajo como guardiana de nuestra Carta y por ende de la paz, es la encargada de que así sea.

@)JusticiaET

justicia@)eltiempo.com