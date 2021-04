Experto en justicia se refiere a la dificultad de precluir un proceso

“Es importante aclarar que no he participado en el caso Uribe. Así que mis respuestas reflejan una percepción sistémica y no una particular al caso. En la medida en que mis observaciones sean críticas, tengo la intención de que sean constructivas y dirigidas al sistema y no a los funcionarios, a quienes estimo grandemente”.

Con esta frase comenzó la entrevista de Kim R. Lindquist, quien es reconocido como autoridad mundial en el campo del derecho comparado y la reforma de la justicia criminal en países de Latinoamérica, del sur de Europa y de Asia. Ha desempeñado cargos en el sector público, como el de Fiscal Federal Auxiliar en Idaho y en las Islas Vírgenes. Y en firmas privadas, como el de CEO de la consultora KL International, especialista en sistema penal acusatorio a nivel global.

En 1994, a solicitud del Gobierno de Colombia, el Departamento de Justicia de EE. UU. le encargó ayudar en la construcción del nuevo código “acusatorio” colombiano, participando en el desarrollo de su sistema penal y en la interpretación y aplicación de las Leyes 600 y 906 de la justicia ordinaria, así como las Leyes 522 y 1407 de la Justicia Penal Militar y Policial.

Kim R. Lindquist asesoró a Colombia en la creación del sistema acusatorio. Foto: Archivo particular

¿Existe la preclusión en el proceso penal de los Estados Unidos?

No. La diferencia tiene que ver con la naturaleza de la investigación criminal. La investigación colombiana es oficial. Cuando entra una denuncia, se abre un caso oficialmente. Todas las actividades investigativas son formalmente controladas y sujetas a revisión y corrección de jueces durante la investigación.

El fiscal se encarga de la investigación, asistido por policías judiciales. Si el fiscal cree que el caso no tiene mérito por razones legales o por una deficiencia de prueba, puede terminar o cerrar la investigación, pero solamente con la autorización del juez. Esto se llama la preclusión del proceso.

En contraste, la investigación acusatoria, como la de EE. UU., no es oficial. Cuando entra una denuncia, no se abre un caso oficialmente. No hay ejercicio de la acción penal sino hasta después de completar la investigación. Como resultado, las actividades investigativas no son formalmente controladas ni sujetas a revisión y corrección de jueces hasta finalizarse la investigación.

En el sistema acusatorio, el fiscal no se encarga de la investigación. El investigador policial se encarga de la investigación extraoficial, asistido por el fiscal en cuanto a asuntos legales. Al completar la investigación, es el fiscal quien decide si el caso tiene mérito para acusar. Si el fiscal cree que el caso no tiene mérito por razones legales o por una deficiencia de prueba, puede terminar o cerrar la investigación sin autorización de ningún juez.

No hay “preclusión” como en Colombia. Si el caso es deficiente, simplemente no se acusa. Así que no hay posibilidad de la irregularidad colombiana entre fiscal que no tenga caso, y juez que no esté de acuerdo. Yo puedo afirmar esto no solamente en términos conceptuales, sino en términos prácticos a raíz de mi experiencia de 30 años como fiscal federal.

¿Cuál es el asunto principal en una audiencia de preclusión?

El único propósito es que el juez determine si es correcta la posición del fiscal de que su caso no tiene mérito por razones legales o por una deficiencia de prueba. Esto está claro. Lo que no está claro es cómo se determina si el caso del fiscal tiene o no mérito.



¿Para usted por qué no está claro?

La comisión de cada delito conlleva o involucra en una investigación un universo de hechos, algunos pertinentes a la comisión del delito y otros, la mayoría no pertinentes, sea homicidio, hurto o fraude procesal. ¿Cómo se determina el hecho pertinente? ¿Cómo se filtra el hecho pertinente de los hechos no pertinentes?

La técnica es sencilla, pero efectiva. Por medio de los elementos jurídicos individualizados del delito, como se encuentra definido textualmente en el Código Penal, se efectúa una filtración fáctica para determinar si hay prueba suficiente para acusar o no. Si por lo menos falta un criterio jurídico, la prueba suficiente para convencer más allá de una duda razonable, no se acusa.

En contraste marcado, a pesar de llamarse “acusatorio”, el sistema penal colombiano no utiliza esta herramienta acusatoria en reducir el universo de hechos a solamente los pertinentes. Más bien, frente al mismo universo de hechos usa doctrinas generales, académicas y abstractas en supuestamente buscar la prueba, tales como la teoría o la hipótesis del caso.

En vez de lograr una precisión fáctica por medio de criterios legales precisos, resulta una recolección indiscriminada de hechos no pertinentes, así como pertinentes, pero sin distinguir entre los dos. Prueba misma de esto es la Resolución de Imputación en el caso Álvaro Uribe Vélez que presenta los resultados de la investigación por fraude procesal y soborno en la actuación penal. Consiste en 1.554 folios de información, sin identificar bien la información pertinente.

¿Cómo analiza usted la preclusión?

Sucede lo mismo. En vez de emplear criterios que permitan la identificación precisa de los hechos para determinar la preclusión –como los elementos del delito del sistema acusatorio– se presenta una lista de “causales” o acontecimientos generales y abstractos que tiene poca aplicación práctica. De hecho, son tan generales y abstractos que es difícil, si no imposible, captar su significado. En suma, el sistema acusatorio proporciona el mecanismo para acusar o no. Mientras que el sistema colombiano no proporciona el mismo mecanismo para determinar la preclusión, sino sustitutos falsos.



En la audiencia de preclusión del caso del expresidente Uribe, ¿cuál es el asunto legítimo que se debe abordar?

La Fiscalía está diciendo que el caso no tiene mérito legal o fáctico; es decir, no existe prueba suficiente para acusar. Le corresponde a la jueza confirmar o negar lo mismo. Dicho esto, el desafío estriba, no en la identificación del asunto por abordar, sino cómo la jueza lo aborde, sea por medio de la herramienta precisa acusatoria de los elementos del delito o las causales abstractas e imprecisas.

¿Sería revisar las pruebas para saber si sigue o no en el proceso?

Sí, en el sentido de revisar las pruebas ya estimadas, practicadas, o recibidas oficialmente para determinar si hay prueba suficiente para seguir adelante con la investigación hacia la acusación.

¿En una audiencia de preclusión, como la del caso del expresidente Uribe, pueden incorporarse nuevas supuestas víctimas?

Sí, pero no se debe, especialmente desde la óptica acusatoria. Algunas personas están reclamando su condición de víctima, evidentemente por primera vez, argumentando que la preclusión debe negarse a favor de la continuación del proceso, en reconocimiento de ellas como partes procesales. Esas personas están diciendo que han sufrido un daño como resultado de la supuesta comisión de fraude procesal o soborno en la actuación penal.

El delito determina la víctima, no la víctima al delito. Si no hay delito, no hay víctima. Si la Fiscalía no puede probar el delito, no hay víctima.

Al pedir la preclusión, la Fiscalía está diciendo que legalmente no hay delito. La manera de abordar la posición de la Fiscalía es determinar si ha ocurrido un delito. El asunto de víctima es colateral a la determinación fundamental de la ocurrencia del delito.

¿Debe la supuesta víctima presentar pruebas, para que sea incorporada, aunque sea provisionalmente?

Frente a la petición de preclusión por parte de la Fiscalía, la persona que reclame el estado de víctima tiene la responsabilidad de identificar específicamente los hechos pertinentes según los elementos del delito que, no solamente establecen el delito sino también lo califiquen de víctima; que demuestran la conexión entre la comisión del delito y el daño sufrido por la víctima. Si la persona no puede cumplir con este deber, no es víctima por definición jurídica. Y es responsabilidad de la jueza de imponer tal deber.

Sin embargo, la jueza no lo impuso. Más bien, presumió la comisión de los delitos imputados adecuándolos a los argumentos en cuanto al estado de víctima y el daño sufrido. Por hacerlo, eludió totalmente el propósito fundamental de la audiencia de preclusión.

Apoyo adicional a esto es que las personas que están reclamando el estado de víctima lo hacen por primera vez en respuesta a la petición de preclusión; y no lo habían hecho, ni los habían identificado como tal durante la investigación. Considerar su reclamo realmente pone el carro delante del caballo.

En la audiencia se mencionó doctrina y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos sobre las víctimas...

Desconozco específicamente las normas internacionales y, con respecto a las víctimas, cómo estas abordan el tema de los derechos humanos. A la vez, conozco bien la doctrina acusatoria que dice simple pero profundamente que la víctima tiene que ser identificada, reconocida, protegida y razonablemente compensada. Esto solamente puede suceder si el sistema es capaz de investigar y probar el delito correspondiente con prueba pertinente, incluso la identificación de la víctima. De otra manera, las normas internacionales respecto de víctimas y los derechos humanos no deben jugar un papel en la audiencia de preclusión.

Si en el proceso judicial del expresidente Uribe surgieron nuevas víctimas, ¿se pueden incorporar, o deben ser presentadas en otro proceso que se abra sobre ese tema específico?

Si la persona que reclame su estado de víctima asevera algún daño que indica la comisión de otro delito, surge la obligación de investigarlo por proceso separado.

¿Qué lectura le da usted que en la audiencia uno de los abogados leyó fragmentos escogidos, de conversaciones producto de interceptaciones telefónicas ilegales entre el cliente y su abogado?

No me corresponde comentar sobre la legalidad o ilegalidad de conversaciones interceptadas. De hecho, no tengo conocimiento de esto. Si se interceptó ilegalmente la conversación en cuestión, de la cual se leyó una porción, entonces la porción no es admisible en juicio por pertinente que sea desde la perspectiva de los elementos jurídicos de los delitos imputados. Esto repercutiría a favor de la petición del fiscal de que su caso no tiene mérito probatorio y que la preclusión se justifica.

MARÍA ANGÉLICA CORREA

Especial para El Tiempo