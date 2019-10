Expara Pablo Sierra llega a la Corte a declarar en caso contra Uribe

Citado por la Corte Suprema de Justicia para declarar en la investigación por fraude procesal y soborno, llegó al alto tribunal el exjefe paramilitar del frente Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra.

Sierra, dijeron fuentes de la Corte, fue trasladado a las 8:30 al lugar y fue llevado a una sala de audiencias en donde lo esperaban los magistrados.



Sierra, quien no se desmovilizó en el proceso de Justicia y Paz afirmando que políticos y empresarios le habían pedido no entregar las armas para que les cuidara sus fincas, le había enviado a la Corte un memorial en el que aseguraba que en su declaración daría a conocer toda la información que tiene contra Uribe, sus supuestos nexos con el paramilitarismo, y las supuestas presiones a testigos (desmovilizados de las Autodefensas) para que no lo relacionen con paramilitares.

El testigo ha dicho a la Corte que supuestamente Juan Guillermo Monsalve, otro exparamilitar, y su familia habrían sido presionados por personas cercanas al expresidente para que se retractara de los señalamientos que ha hecho en contra del hoy senador.



La defensa de Uribe ha sostenido que Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve son testigos mentirosos que tenían intereses para incriminar al expresidente y que supuestamente fueron presionados por el senador Iván Cepeda.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com