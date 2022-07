La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años y nueve meses de prisión al exgobernador del Chocó Julio Ibargüen Mosquera por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.



El caso está relacionado con la intervención de Ibargüen Mosquera para que se extendiera un contrato firmado con la empresa de licores del departamento y el consorcio Chocó Pacífico, en favorecimiento de la empresa y en violación de los principios de la contratación estatal.



“El acusado conocía las posibles consecuencias negativas que el contrato tenía para la administración departamental, ya que, según lo manifestado por los exgerentes de la Empresa de Licores, en varios consejos de gobierno se trató el tema”, dice el fallo de 78 páginas.



“Los argumentos expuestos permiten aseveran sin asomo de duda que el procesado sabía quienes iban a ser los reales beneficiarios de la prórroga, pues a través de él obtendría el beneficio económico convenido”, agrega la decisión.



El fallo señala que Ibargüen Mosquera aceptó una promesa remuneratoria para permitir la prórroga del contrato 2865 de 1998 y que, por tanto, “negoció la función pública” (su cargo) con Olmes Durán Ibargüen, gerente del consorcio, así como con el excongresista Eulises Torres, condenado por el mismo caso.

La coima pactada fue del 10 por ciento que se repartió con Torres “para realizar un acto contrario a sus deberes oficiales como fue guardar silencio durante los últimos tres meses al vencimiento del plazo inicialmente pactado sobre la prórroga”.



A eso conclusión ya había llegado la Corte cuando procesó y condenó a Ibargüen Mosquera por nexos con el paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán.



En la misma decisión, la Sala de Primera Instancia absolvió a Ibargüen Mosquera por otros cargos de irregularidades en contratación relacionados con convenios del Departamento Administrativo y de Seguridad Social de Chocó, al no encontrar prueba suficiente que permitiera señalar sin asomo de duda que este se hubiera interesado en estos para su provecho personal.



“No existe prueba diferente a la lista encontrada en un inmueble de su propiedad que acredite la existencia de su interés en los contratos. No hay siquiera un relato del que se pueda deducir que Durán Ibargüen controlaba dichos negocios. Los representantes legales de las empresas contratistas son distintos, y no hay prueba que denote alguna conexión o vínculo particular entre ellos y Olmes Durán, menos un interés de tipo económico”, dice el fallo.

La Corte señaló que el exgobernador podrá pagar esta nueva condena en su contra en prisión domiciliaria.

