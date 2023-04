La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia otorgó la libertad condicional al condenado exgobernador de San Andrés Ronald Housni Jaller, quien paga una pena de más de 7 años de prisión por irregularidades en contratación.



El exmandatario, condenado el 2 de octubre de 2019, solicitó su libertad argumentando que ya cumplía los requisitos para ello, lo cual fue negado en primera instancia por un juez de ejecución de penas por la gravedad de la conducta cometida y para que se cumplan los fines de la pena, como la resocialización.



Sin embargo, al analizar el asunto, la Corte Suprema dijo que en este caso sí se podía dar la libertad condicional porque, a pesar de la gravedad de la conducta, se cumplieron los requisitos: el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena, el certificado de buena conducta del Inpec y la reparación de los daños.



Hay que recordar que en su momento Housni Jaller aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, 17 hechos de contratos sin requisitos legales, 9 de cohecho propio y otros de peculado por apropiación cuando era Gobernador. La Sala dijo que, en efecto, lo sucedido es muy grave, pero que no se puede negar la libertad de una persona que cumple los requisitos solo por la gravedad de lo que hizo.



“La procedencia de la libertad condicional no puede agotarse con la sola gravedad de la conducta, ya que no es el único factor a tener en cuenta para ese efecto, además, han de valorarse las funciones de la pena que operan en la fase de ejecución, estas son: la prevención especial y la reinserción social”, dice la decisión conocida por EL TIEMPO.

La fotografía muestra al suspendido gobernador Ronald Housni en el hangar de la Fuerza Aérea, en San Andrés. Foto: Nación

Se puede concluir fundadamente que el sentenciado Ronald Housni Jaller ha honrado su compromiso de asumir su responsabilidad por los hechos de la sentencia FACEBOOK

Así, la Sala de Primera Instancia dijo que el exgobernador ya pagó 53 meses y 18 días de cárcel y ha redimido más de 16 meses de prisión por trabajo, al tiempo que el Inpec certificó su conducta en prisión como “ejemplar”.



“Los principios de justicia restaurativa también se han hecho efectivos en el caso de Ronald Housni Jaller. La reintegración, la reinserción y la resocialización son producto del previo arrepentimiento y aceptación de responsabilidad por los hechos cometidos”, indicó la Corte.



“Se puede concluir fundadamente que el sentenciado Ronald Housni Jaller ha honrado su compromiso de asumir no solo su responsabilidad por los hechos de la sentencia, sino las consecuencias que derivaron de su aceptación de cargos, manteniendo en el lugar de reclusión y durante todo el tiempo de ésta una conducta en la mayoría de los casos ejemplar, y en otros buena, dedicándose al trabajo y al estudio en casi la totalidad del tiempo de privación de la libertad, lo que a juicio de la Sala revela un adecuado proceso de resocialización o reinserción social como función y fin último esencial de la pena en su fase de ejecución”, dijo la Corte.



Por eso, le dio la libertad condicional, que implica que deberá informar todo cambio de residencia, observar buena conducta, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello; y no salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

