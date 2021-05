Exfiscal Martínez habla de aval a extradición de 'Jesús Santrich'

Tras la decisión con la que esta semana la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición a Estados Unidos, por delitos de narcotráfico, contra Seuxis Pausias Hernández Solarte, 'Jesús Santrich', el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, habló del caso.



Martínez renunció al ente acusador en mayo de 2019, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió dejar libre a 'Santrich' al considerar que no tenía suficientes pruebas para determinar si incurrió en delitos.

El exfiscal mencionó que dos años después de que la JEP liberó a 'Santrich', que fue capturado por la Fiscalía en abril de 2018, la Corte determinó que los hechos de los que se le acusaba habrían sido cometidos entre junio de 2017 y abril de 2018.



"Lo anterior pone de presente que el expediente respectivo le permitía a la justicia transicional cumplir con sus responsabilidades y establecer que los hechos respectivos ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. Los magistrados de la JEP que tomaron esta decisión deberán explicar al país y a la comunidad internacional, los verdaderos móviles de su decisión", señaló.



Añadió que la decisión de la Sala Penal de la Corte "deja claro que los hechos que rodearon nuestra actuación tipifican un delito en Colombia y, por lo tanto, no constituyeron ningún montaje, ni una 'mentira', como lamentablemente se ha llegado a sostener", concluyó.

Desde que llegó a estudio de la JEP la solicitud de la garantía de no extradición de 'Santrich', este tribunal pidió, insistentemente, que la Fiscalía enviara todo el material probatorio recaudado así como audios y videos de los hechos denunciado.



No obstante, la Sección de Revisión de la JEP decidió no aprobar la extradición del ahora jefe disidente porque, sostuvo, las pruebas que le entregaron no permitían evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización.



Tras quedar libre, por orden de la JEP y luego de la Corte Suprema -mientras avanzaba allí el caso- 'Santrich' se fugó de la Justicia en julio de 2019, al no comparecer a una diligencia que tenía ese mes ante el alto tribunal, y solo apareció en un video, en agosto de ese año, nuevamente en las armas y anunciando una nueva guerrilla, junto con otros jefes disidentes como 'Iván Márquez'.

