El perdón que pidió la exfiscal condenada por beneficiar a narcos

Cinco años y cuatro meses de detención en la estación de carabineros de la Policía. Esa es la pena a la que fue condenada la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Jeaneth Niño Farfán por beneficiar a narcotraficantes cuando era investigadora de esa jurisdicción.

La Sala de Juzgamiento en primera instancia de la Corte la condenó por el delito de cohecho, que ella aceptó, por "gestionar ilícitamente la inclusión de dos narcotraficantes en Justicia y Paz", aseguró el alto tribunal.



Según el expediente, desde el 2013, cuando era fiscal delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, recibió por lo menos 245 millones de pesos del exnarcotraficante Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias 'el Mellizo' a cambio de que lo mantuviera en la justicia transicional que juzgó a los exparamilitares, pese a que él era un narcotraficante puro.

Además, según dice el expediente, desde el 2013 y hasta el 2014, la exfiscal Niño indujo al error a un magistrado de Justicia y Paz porque no mencionó la situación en la que se encontraba el proceso contra otro narcotraficante, Orlando Villa Zapata, quien era investigado por haber vuelto a delinquir tras la desmovilización de los paramilitares.



Por ello, en el preacuerdo Niño se comprometió a devolver el dinero que 'el Mellizo' le dio. Como de sus bienes ya le han incautado 175 millones de pesos, quedó debiendo otros 70 millones que pagará en cuotas de 5 millones semestrales. Pero además, realizará talleres de sensibilización y elaborará cartillas pedagógicas.



Adicionalmente, como parte del preacuerdo Niño debía pedir perdón. Este martes la Corte Suprema de Justicia reveló el video de su arrepentimiento.

Momento de arrepentimiento de la exfiscal de #JusticiaYPaz Hilda Jeaneth Niño ante #SalaDePrimeraInstancia de @CorteSupremaJ, como parte del preacuerdo con @FiscaliaCol Ver https://t.co/6GxSiXbIVq pic.twitter.com/lLAYkpDVzG — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 25, 2020

En ese arrepentimiento, la exfiscal -que además fue citada como testigo en la investigación que la Corte sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos- dice que es responsable de lo que cometió y que aceptaba el delito de cohecho. "He aportado a la verdad en cerca de 47 casos de corrupción, en aras de mostrar el arrepentimiento", dijo Niño.



También aseguró que pedía disculpas y que manifestaba su "compromiso total con la Fiscalía General" para participar "en todos los testimonios que tenga que dar, así no sea en esta cuerda procesal", es decir, más allá del caso de corrupción judicial por el que ella fue condenada.



Además, Niño dijo que, con o sin principio de oportunidad, está dispuesta a ser testigo de cargo de cualquier caso en el que sea llamada.



"Si queremos un país mejor, vayamos a las raíces. Miremos cuáles fueron las instrucciones, qué errores tuvo la ley de justicia y paz, que nos llevaron a este tipo de situaciones", aseguró Niño.



La exfiscal es una de las personas mencionadas en el expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe. En el expediente se registra que a ella supuestamente le habrían ofrecido gabelas a cambio de que testificara en el caso del ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente, hoy senador del Centro Democrático.



En el 2018, cuando se abrió la indagación preliminar contra Uribe, el alto tribunal informó que tomó esta decisión tras escuchar a Niño hablando con el polémico abogado Diego Cadena, quien representaba a Uribe, conversación en la que supuestamente se escucha cómo iban a desacreditar el proceso de Santiago Uribe Vélez, por presunto homicidio y conformación de grupos paramilitares.



Por ahora, la Corte aún no ha definido la situación jurídica de Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, ni ha decidido si continúa el proceso en su contra. De otro lado, la Fiscalía le imputará cargos por soborno al abogado Diego Cadena el 28 de abril.



JUSTICIA