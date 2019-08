Excongresista pide el mismo tratamiento de Andrés Felipe Arias

Alegando una supuesta "discriminación gubernamental", el abogado del excongresista Iván Díaz Mateus interpuso una tutela para pedir que se le dé el mismo tratamiento que ha tenido el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, quien paga una condena de 17 años por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

El exrepresentante a la Cámara Iván Díaz Mateus fue condenado a seis años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en un fallo de única instancia por su participación en la denominada Yidispolítica. Díaz, de Santander, considerado en el pasado como el jefe político de Yidis Medina, fue condenado por incitarla a que recibiera prebendas a cambio de votar a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe en noviembre del 2004.



Según Yidis Medina, Díaz la llevó a una reunión en Palacio en la que supuestamente le ofrecieron burocracia a cambio de su apoyo.



El Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció el 25 de junio del año pasado sobre el caso de Iván Díaz Mateus y aseguró que el Estado colombiano debe concederle una segunda instancia para que pueda revisar su condena. También le ordenó al Estado publicar el dictamen del Comité y darle amplia difusión.



Pero según Díaz, el Comité de Ministros -conformado por los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, y Justicia-, lo discriminó porque mientras en su caso se negó a emitir alguna comunicación a su favor, en el de Arias -quien también tuvo una decisión similar por parte del mismo comité de la ONU- sí hubo una resolución.



Así, dice Díaz, para el caso de Arias dicho consejo expidió una resolución en la que el Comité de Ministros "asume de buena fe el dictamen del Comité de DDHH en la ONU sobre Andrés Felipe Arias".



"Teniendo en cuenta esta conclusión alcanzada por el Comité de DDHH, el Comité de Ministros consideró que es procedente que se asuman de buena fe y, de manera voluntaria, las recomendaciones formuladas en el dictamen, para lo cual consideró que se debe dar traslado a las autoridades competentes con el fin de que definan las medidas a adoptar", dice la decisión en el caso de Arias.

​Sin embargo, en su caso, Días asegura que el mismo comité expidió este año una resolución en la que emite un "concepto desfavorable" frente a la petición de doble instancia que hizo la ONU. Así, dice Díaz Mateus, se le está vulnerando también el "derecho a la igualdad".



Según Díaz, a pesar de que los dictámenes del Comité de la ONU en su caso y en el de Arias se dieron con dos días de diferencia, son idénticos, y acusan la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tratamiento que los dos tuvieron fue distinto. Además, la decisión de Arias se tomó 17 días después de que el Gobierno recibió la comunicación de la ONU, y en su caso la respuesta llegó nueve meses después.

"Cuando se trata de Andrés Felipe Arias, persona de las entrañas del senador Álvaro Uribe Vélez y del partido del gobierno Centro Democrático, el Comité de Ministros actúa tal y como está probado con información tomada de la página web de la Cancillería", señala el excongresista.



Así, dice la tutela de Díaz, "cuando el peticionario no se llama Andrés Felipe Arias (...) sino que simplemente es un ciudadano del común y se llama Iván Díaz Mateus, el Comité de Ministros, ejerciendo discriminación en las personas, y sin tener en cuenta que los dos fallos fueron proferidos con dos días de diferencia, en las mismas sesiones y por el mismo Comité de la ONU", toma una decisión desfavorable.



En su caso, asegura el excongresista, el Consejo de Ministros dijo que el concepto era desfavorable porque la decisión de la ONU no "cumple con los presupuestos de hecho y de derecho establecidos en la Constitución Política y en los tratados aplicables".



Además, dice Díaz, mientras en el caso de Arias se ordenó publicar el fallo de la ONU en su caso no.. Tampoco se reunieron los ministros para evaluar su situación, algo que sí pasó con Arias. "Cuando se trata de una persona afín con las ideas del gobierno, el Comité de Ministros está dispuesto a cumplir de manera inmediata y de buena fe el fallo, mientras que cuando se trata de un colombiano común y corriente el tratamiento y la decisión es absolutamente contraria", señaló.



Finalmente, asegura en su tutela: "Los señores Iván Díaz Mateus y Andrés Felpe Arias son ambos ciudadanos colombianos, identificados con cédulas de ciudadanía, y sujetos de los mismos derechos al amparo de nuestra Carta Constitucional", por lo que señaló que tienen los mismos derechos fundamentales.



"En conclusión, para el caso que nos ocupa, existiendo dos dictámenes aprobados por el mismo Comité de Derechos Humanos de ONU, en los que acusa violación del mismo derecho humano (...) existen pronunciamientos del Estado colombiano diametralmente opuestos en razón de las personas", concluyó.



JUSTICIA