Habla en juicio exabogado de 'Pedro Orejas', hoy procurador suspendido

Simón Eduardo Martínez Escandón, abogado penalista que hoy es Procurador Judicial II suspendido, está en juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de falso testimonio, soborno, fraude procesal, prevaricato por acción y concierto para delinquir.



La Fiscalía lo acusó porque supuestamente, cuando se desempeñó como abogado de Pedro Nel Rincón, mejor conocido como ‘Pedro Orejas’, habría forzado a una testigo a formar una declaración extrajuicio retractándose de una declaración que había dado a la justicia en 2008, señalando al esmeraldero de ser el autor del homicidio de Miguel Antonio Pinilla Pinilla.



Según la acusación de la Fiscalía, a cambio de ello, a la testigo le habrían entregado $7.500.000 y esto habría tenido como fin buscar que se revocara en ese momento la orden de captura contra Rincón Castillo. Y como prueba de ello habría interceptaciones telefónicas que darían cuenta de cómo los abogados de ‘Pedro Orejas’ coordinaron la forma de contactar a los testigos del crimen.



Este martes, Martínez Escandón dio su versión ante el alto tribunal.

Martínez Escandón señaló que como abogado de ‘Pedro Orejas’, entre 2008 y 2010, no tuvo el rol principal de defensa e indicó que él recibió la declaración extrajuicio de esa testigo y de otro testigo más, de parte de otra abogada. Según dijo, él solo las presentó en audiencia ante la Fiscalía en septiembre de 2008 buscando revocar la orden de captura que tenía Rincón Castillo.



“A mi llegan con estos elementos y se los presento así tal cual a la Fiscalía. Yo no recibí directamente las declaraciones, no tengo una notaría, no lleve a (…) a una notaría. Nada. A mí me entregan esos elementos y se los presentó así tal cual”, dijo.



Martínez Escandón señaló que él dejó constancia en la citada audiencia de septiembre de 2008 que él había recibido este nuevo material. “Lo único que yo hice lo puse ahí y está estampada mi firma. Yo no llevé a nadie, no llevé a la señora. Le doy gracias a mi Dios que cuando a mí me van a poner a hacer eso estoy en Tunja y tengo como probarlo”, señaló.



Además, Martínez Escandón que el día que se tomó la declaración de una de las testigos, 3 de septiembre, él estaba en la Universidad haciendo digitación de actas durante una jornada de realización de exámenes preparatorios, hecho que habría quedado registrado por sus ingresos al sistema y por la firma de los libros de jurados.



Y al día siguiente, cuando se tomó la otra declaración, a un testigo que estaba preso, Martínez Escandón aseguró que no acudió a la cárcel. “Nunca fui a una notaría, nunca me reuní con la doctora Julia (la otra abogada) ni con un testigo. No le dije a nadie diga esto porque para mí eso es inconcebible y era innecesario. No vi dineros, a nadie, a nadie. No me reuní”, dijo.



