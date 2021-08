Exabogado de 'Pedro Orejas', que hoy es Procurador, fue absuelto

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Simón Eduardo Martínez Escandón, un abogado que fue apoderado del esmeraldero Pedro Nel Rincón, conocido como Pedro Orejas, y quien hoy es Procurador Judicial II.



Martínez Escandón fue a juicio por los delitos de falso testimonio, soborno, fraude procesal, prevaricato por acción y concierto para delinquir porque, supuestamente, participó en un soborno dentro del proceso que se siguió contra el esmeraldero por el homicidio de Miguel Antonio Pinilla Pinilla.



Según la Fiscalía, Martínez Escandón supuestamente había presionado y ofrecido un total de 7'500.000 y a dos testigos para que cambiaran su versión y favorecieran a Rincón Castillo, retractaciones que fueron usadas por Martínez en las audiencias en las cuales un juez revocó la orden de captura que se había emitido contra Pedro Nel Rincón.



La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema determinó que no se acreditó la responsabilidad penal de Martínez Escandón, toda vez que las pruebas practicadas no permiten establecer su participación en los delitos por los cuales fue acusado.



El máximo tribunal de la justicia ordinaria encontró que no se probó la presencia del acusado en la residencia donde se concretó el soborno e intimidación a una testigo, ni su participación en el cambio de la versión ofrecida por otro declarante.



La Corte dijo que tampoco se probó que Martínez tuviera conocimiento de que esa declaración pudiera venir de un acto de retractación forzada y estimulada por dádivas económicas.



La Sala señaló que no se demostró que el entonces defensor tuviera una intención criminal al utilizar las declaraciones extraprocesales que recogían los cambios en las versiones iniciales, y que fueron aportadas como elementos probatorios para ser tenidos en cuenta por el juez con función de control de garantías que resolvió la solicitud de revocatoria de orden de captura

Martínez Escandón señaló que como abogado de ‘Pedro Orejas’, entre 2008 y 2010, no tuvo el rol principal de defensa e indicó que él recibió la declaración extrajuicio de esa testigo y de otro testigo más, de parte de otra abogada.



Según dijo, él solo las presentó en audiencia ante la Fiscalía en septiembre de 2008 buscando revocar la orden de captura que tenía Rincón Castillo.



“A mí llegan con estos elementos y se los presento así tal cual a la Fiscalía. Yo no recibí directamente las declaraciones, no tengo una notaría, no lleve a (…) a una notaría. Nada. A mí me entregan esos elementos y se los presentó así tal cual”, dijo.



Martínez Escandón señaló que él dejó constancia en la citada audiencia de septiembre de 2008 que él había recibido este nuevo material.



“Lo único que yo hice lo puse ahí y está estampada mi firma. Yo no llevé a nadie, no llevé a la señora. Le doy gracias a mi Dios que cuando a mí me van a poner a hacer eso estoy en Tunja y tengo cómo probarlo”, señaló.



