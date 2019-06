Everth Bustamante sigue en proceso para ser comisionado de la CIDH

A pesar de que hace unos días se conoció un informe de un panel de expertos que dijo que el exguerrillero y exsenador Everth Bustamante no era apto para ser comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su postulación sigue en firme para ser considerada por la asamblea General de la OEA el próximo 28 de junio.



Esto a raíz de que, por un lado, el concepto de la American University -que evaluó los perfiles de todos los candidatos de diferentes países- no es vinculante para la elección de comisionados de la CIDH; y por otro, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó hace algunos días una medida cautelar en la que un colectivo de abogados pedía la suspensión de la postulación de Bustamante.

Así, Bustamante, postulado por el gobierno del presidente Iván Duque para ser comisionado de Colombia en la CIDH, ratifica que nunca ha estado fuera de la contienda y que, de ser elegido por la asamblea de la OEA, planteará a la Comisión un "reenfoque en el tema de los Derechos Humanos en el continente".



De acuerdo con el exsenador del Centro Democrático, "la época de las dictaduras ya pasó, en el tema de las víctimas ahora hay una una intermediación interesada ¿pero y las víctimas?", por eso, plantea que se priorice la prevención de las violaciones de derechos humanos en el continente.



Además, dijo, al enfocarse en prevención se pueden evitar las cientos de demandas y costos en indemnizaciones y sanciones, además de verdaderamente cumplir un rol de protección de los derechos humanos, en lugar de esperar a que lleguen a un sistema internacional "para hacer más gravosa la situación de violación de DD. HH.", y agregó que por ello es vital fortalecer los sistemas de justicia de los países, así como lograr un pacto internacional para la protección de la vida.

El exsenador también se refirió a las críticas e incomodidad que han surgido por el hecho de ser muy cercano al uribismo, partido político que no ha estado de acuerdo con el actual proceso de paz, y dijo que si pasa a la CIDH hará parte de un organismo que es autónomo y supraestatal, por lo que obrará con independencia.



"Yo me siento muy orgulloso de ser una persona cercana al presidente Iván Duque, fui fundador y senador del Centro Democrático, pero si soy elegido, al día siguiente paso a ser parte del Sistema Interamericano, que se caracteriza por su autonomía e independiencia. En segundo lugar, yo no puedo participar en las investigaciones que haya contra el Gobierno colombiano, puedo emitir opiniones sobre la situación del país, pero no son obligantes", dijo Bustamente.



"Me toca actuar con autonomía, es un organismo jurisdiccional que está por encima de los Estados, yo no voy allá a hacer uribismo, hay unas normas del sistema internacional, y ese es mi marco para actuar", concluyó.

