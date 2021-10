Corte publica fallo que amplió la eutanasia a pacientes no terminales

La Corte Constitucional hizo pública este lunes la sentencia completa sobre la decisión que tomó la Sala Plena en julio pasado, que amplió la eutanasia en Colombia a pacientes no terminales.



Aunque la decisión tenía efectos jurídicos desde el 23 de julio de 2021, un día después de que se tomó y anunció oficialmente por medio del comunicado de prensa de la Corte, ahora el alto tribunal publicó la decisión completa.



La decisión de la Corte señala que no se incurre en el delito de homicidio por piedad, cuando la eutanasia "(i) sea efectuada por un médico, (ii) sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto, y siempre que (iii) el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico,

proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable".



La decisión, que se tomó por 6 votos contra 3, además exhortó al Congreso de la República "para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho".



La decisión histórica de la Corte Constitucional amplió el derecho fundamental a morir dignamente y señaló que mantener como requisito para acceder a una eutanasia el hecho de ser un paciente con una enfermedad en fase terminal, "desconoce la autonomía del paciente que desea terminar su vida porque se encuentra en condiciones extremas, que le producen un sufrimiento intenso, y que se oponen a su concepto de vida digna".



"Además, esta condición puede llevar a la persona a padecer un trato inhumano, cruel y degradante porque la somete a soportar un sufrimiento intenso de manera indefinida", dice el documento de 153 páginas.



La Corte insistió en que la autonomía y el consentimiento constituyen la piedra angular del derecho fundamental a morir dignamente cuando se enfrentan circunstancias extremas y se requiere el apoyo de la medicina para terminar con un sufrimiento intenso. Y destacó la importancia de la intervención médica para que el consentimiento sea, materialmente, informado.



El fallo reiteró "que la vida no se reduce a la mera subsistencia" y señaló que "si una persona no puede ser obligada a padecer intensamente por un tiempo relativamente corto (muerte próxima) no resulta justificado que deba quedar obligada a soportarlo por un tiempo mucho más amplio o, en cualquier caso incierto (ausencia de pronóstico

de muerte próxima)".



"Con miras a una mejor comprensión sobre la relevancia del sufrimiento en el ejercicio del derecho a la muerte digna, la Corporación reiteró que, más allá de las profundas discusiones científicas en torno al dolor y el sufrimiento, es necesario, para asegurar el goce efectivo del derecho, dar prevalencia a la dimensión subjetiva", dice el fallo.

La Corte insistió en que la "Constitución no privilegia ningún modelo de vida y, en cambio, sí asume un serio compromiso con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad que implica contar con la opción libre de elegir un modo de muerte digna".



En ese sentido, la Corte precisó que "la dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradación física o moral, o de una exposición prolongada e indefinida a una condición de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento".



El fallo, además, deja en claro que este pronunciamiento solo versó sobre los cargos que presentaron los demandantes, por lo que, en el futuro, podría volver a pronunciarse sobre este delito.



"Esta decisión se adopta por los cargos analizados. Ello implica, por una parte, que la Corte no realizó un estudio sobre la validez de los demás requisitos, ni sobre otros aspectos del tipo penal", indicó.



Además, por la misma razón, la Sala precisó que, "en todos los demás aspectos relacionados con la prestación de servicios para acceder a la muerte digna (eutanásicos) será aplicable la jurisprudencia actual", dice el fallo.



"Estos temas incluyen las condiciones para expresar el consentimiento informado, la posibilidad de dar un consentimiento anticipado, o aquellas en las que se produzca el consentimiento sustituto, y el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder al derecho a la muerte digna y las condiciones especiales para transmitirlo", agrega la decisión.

