‘Estar borracho no exime de culpa en un crimen’: Corte Suprema

Si una persona está bajo los efectos del alcohol, esto no es por sí mismo una causal para evadir las responsabilidades penales.



Así lo consideró o la Corte Suprema de Justicia, que estudió un recurso de casación presentado por un hombre que en julio del 2010, estando borracho, le propinó con arma blanca una herida en el cuello a otra persona que asistía a la misma fiesta en la que se encontraba, causándole la muerte.

En 2011, un juez, en primera instancia, consideró que sí era autor del crimen, pero que no era culpable y lo declaró inimputable, y en segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali cambió la decisión y lo condenó a 33 años de cárcel por homicidio agravado.



El abogado del acusado impugnó ese segundo fallo, por lo que el caso llegó a la Corte Suprema, que dijo que si bien el licor puede alterar la conciencia de una persona, el nivel de alteración y si hay inimputabilidad, es decir, que al momento de actuar la persona no tuviera la capacidad de comprender que su actuación era ilegal, debe acreditarse en cada caso con exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos.

Esto no sucedió, consideraron el Tribunal de Cali y la Corte Suprema, en este proceso, pues se justificó la inimputabilidad con opiniones como las de un perito psiquiatra que adujo “la afectación psíquica del solo hecho de haberse dictaminado la presencia de una embriaguez aguda positiva”.



La Corte reiteró que "la presencia de un estado de alicoramiento o de embriaguez no puede tenerse por supuesto categórico para afirmar que el sujeto que actúa bajo esta condición estaba afectado en su capacidad para comprender la ilicitud del comportamiento".



Por ello, el alto tribunal no casó la demanda del hombre y dijo que para que se declare la inimputabilidad “es necesario que se trate de un trastorno mental que le impida al sujeto elaborar una representación psíquica de su ilicitud”.

