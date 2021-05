Estado gana demanda y se salva de pagar $12,5 billones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una demanda presentada por un grupo de miembros retirados de la fuerza pública que pedía el pago y reconocimiento de la prima de actualización, en un caso donde las pretensiones ascendían a $12,5 billones.



Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es era el sexto proceso más cuantioso que enfrenta el Estado en tribunales.



El Tribunal ordenó la terminación y archivo del proceso al haber encontrado demostradas varias de las excepciones previas formuladas por las entidades demandadas que alegaron que estas pretensiones, de carácter laboral, no se pueden reclamar mediante una acción de grupo.



La acción de grupo estaba dirigida al Ministerio de Defensa y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.



"Con esta decisión se confirma una vez más la tesis jurisprudencial que indica que la Acción de Grupo no es el mecanismo idóneo para resolver controversias relacionadas con el pago de acreencias laborales, porque esta herramienta se plantea sobre un derecho ya reconocido y no uno por declarar", dijo la Agencia Jurídica en un comunicado.



La decisión fue tomada por el Tribunal el pasado 25 de febrero y, al no ser apelada, quedó en firme.



