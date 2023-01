Luego de la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la condena contra Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) sostuvo que el Estado acata el fallo.



(Lea también: 'Hubo plan de exterminio dirigido contra la UP': Corte IDH en condena a Colombia).



La directora Martha Lucía Zamora dijo que era muy importante que un organismo internacional reconociera estos graves crímenes y dijo que el fallo en sí mismo contribuye a la reparación y esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Andje

“Han transcurrido casi 30 años, era muy importante obtener este pronunciamiento. La sentencia parte de reconocer este exterminio y estos hechos sistemáticos que constituyen el genocidio de un partido político en Colombia y por esa razón ha sido considerado como de lesa humanidad”, explicó Zamora, quien añadió que lo que sigue será cumplir con las órdenes en materia de reparación que dio la Corte.



Es de recordar que durante el trámite internacional, el Estado reconoció su responsabilidad parcial por 219 víctimas y por omisión, por no tomar las acciones adecuadas para proteger a los integrantes y militantes de la UP. Además, aceptó su responsabilidad por acción en 13 casos individuales sobre la base de la prueba de participación de agentes estatales en los hechos. No obstante, el tribunal internacional condenó al Estado por la violación a los derechos de más de 6.000 víctimas.



(Lo invitamos a leer: Se viene el fallo de la Corte IDH por exterminio de la UP: ¿qué está en juego?).



La directora de la Andje indicó que esa reparación implica en primer lugar continuar con las investigaciones de los hechos, no solo en la justicia ordinaria sino también en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues esto es “la garantía de justicia que significa poder investigar y juzgar a quienes cometieron estos delitos”.



Luego habló de la reparación económica ordenada y explicó que la Corte IDH hizo un reconocimiento de víctimas directas de los hechos, pero también de las indirectas, como sus familias.

Hay una serie de medidas para la rehabilitación de las víctimas y medidas de reparación para la satisfacción de las víctimas que por tantos años han querido ese reconocimiento por parte del Estado FACEBOOK

TWITTER

“Hay una serie de medidas relacionadas con la rehabilitación de las víctimas y medidas de reparación para la satisfacción de las víctimas que por tantos años han querido ese reconocimiento por parte del Estado”, agregó.



Esas medidas son desde un Día Nacional para Conmemorar a las Víctimas de la UP, que esto se difunda como una medida de no repetición en universidades públicas, hasta indemnizaciones económicas.



(Puede leer: Petro sobre condena de Corte IDH: 'Un Estado asesino que no debe retornar más').



Al respecto, la directora de la Andje señaló que el anexo 1 de la sentencia establece 676 víctimas directas, señaladas con nombres e identidad, “con relación a las víctimas directas, la Corte hace un estimativo de 55.000 dólares para cada una de las víctimas”, ese dinero, explicaron en la Agencia, debe pagarse en un plazo de un año.



La sentencia también habla 761 víctimas indirectas, que son las familias de esas víctimas, con montos de indemnización que varían si se trata de padres, hermanos, hijos, entre otros. Además, el fallo ordena varios pagos más para diversas víctimas, así como atención médica y psicosocial.

Sin embargo, la sentencia, sostuvo Zamora, dice que la reparación también será para otras víctimas que logren ser identificadas por una comisión que debe conformarse por orden de la Corte IDH para identificar a las víctimas y encontrar a los desaparecidos de la UP.



“Es importante recabar cómo como Estado en cada una de las instituciones se debe hacer un trabajo de coordinación para la búsqueda de las víctimas para que en esta oportunidad el Estado tenga una participación seria, directa y absolutamente responsables para culminar las tareas que la Corte indica para saber la verdad de lo ocurrido y reparar a todas las víctimas de la Unión Patriótica”, dijo Zamora.

El genocidio

Facebook Twitter Linkedin

En el XVlll Encuentro Nacional por la Dignidad, en octubre de 2022, las víctimas de la UP pidieron justicia. Foto: Cortesía Corporación Reiniciar

La directora de la Andje también destacó otro punto de la sentencia, y sostuvo que la Corte reconoció lo ocurrido como un exterminio y un genocidio.



“El genocidio se incorporó en nuestra legislación penal en la Ley 599 del 2000, el pronunciamiento de la Corte reconoce la legislación nuestra y por eso habla de genocidio, exterminio, conductas sistemáticas y de lesa humanidad, aquí hay una coordinación entre nuestra legislación interna y el reconocimiento de la Corte de que se trató de un genocidio político”, comentó.



Resaltó que ese reconocimiento reviste gran importancia para el país pues por mucho tiempo no hubo claridad sobre el acompasamiento de ese punto de la ley colombiana con el reconocimiento internacional de delitos de lesa humanidad.



(Lo invitamos a leer: Paz total: ¿por qué la cumbre Petro-Barbosa de este lunes es clave?).



La Andje añadió que la sentencia constituye un hito para la comprensión, esclarecimiento de la verdad y garantía de no repetición e invitó a reflexionar a la sociedad colombiana sobre las causas estructurales del conflicto y la necesidad de la reconciliación nacional.



Incluso, el fallo, por primera vez en la historia de la Corte IDH, hace un reconocimiento sobre la violación al derecho a la verdad. Al respecto, Zamora dijo que se puso en manos de la corte esa “necesidad de un pronunciamiento que permitiera el compromiso de continuar con la justicia y la verdad de estos hechos que son de una gravedad inusitada, el reconocimiento de responsabilidad internacional que hizo Colombia es un acto reparador para las víctimas y representa un nuevo futuro para Colombia para que el respeto por quien piensa diferente sea absoluto y podamos ser una sociedad en paz, esta sentencia significa generar paz en el país”.

La sentencia es una medida ejemplificante para que hechos victimizantes, como los ocurridos a los integrantes y militantes de la UP, no vuelvan a ocurrir: Zamora FACEBOOK

TWITTER

“La sentencia es una medida ejemplificante para que hechos victimizantes, como los ocurridos a los integrantes y militantes de la UP, no vuelvan a ocurrir. Igualmente, hará parte de la memoria colectiva de Colombia, para que las generaciones futuras no transiten por este mismo camino de violencia”, expresó Zamora.



Otros funcionarios estatales, empezando por el presidente Gustavo Petro, también se han referido a la sentencia y por ejemplo el ministro de justicia, Néstor Osuna, indicó que la cartera está presta a cumplir las órdenes que el fallo impone al Estado. "La sentencia de la Corte Interamericana de DH sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser, nunca más", señaló Osuna.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: