Brayan está acostado en una colchoneta, sin poder caminar ni valerse por sí mismo. Tiene que usar pañal y una faja en el abdomen por un incidente que tuvo antes de ser capturado por las autoridades, hecho que lo dejó en situación de discapacidad. Lleva tres meses en la estación de policía de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad, a un costado del auditorio, porque su estado le impide estar en las celdas con los otros reclusos.



(Lea: Crisis carcelaria: Corte inspeccionará las estaciones de Policía de Bogotá)



Depende por completo de su esposa, Kimberly, quien sin estar presa, ni haber cometido delito alguno, prácticamente paga una pena, pues debe estar todos los días, todo el día, en el lugar para poder atenderlo.



(Lea: César Pachón: ratifican orden judicial que lo suspendió como senador)

"No me puedo mover. No puedo estar solo. Estoy esperando una respuesta para irme en domiciliaria para la casa. Acá se me han subido encima las ratas, grandes”, dice. Kimberly, en una silla rimax a su lado, agrega: “Ayudo a cambiarlo, a hacer chichí, limpiarlo, ayudarlo a bañar, a todo. Es complicado para los dos. No puedo ayudarlo bien con las terapias”.



(Lea: Aborto: Corte niega nulidad y mantiene despenalización hasta la semana 24)



Brayan es una de las 242 personas detenidas que están en esa estación de policía, que sirve de Centro de Detención Transitoria que solo tiene cupo para 60 personas o de 80 como máximo. De estas, 39 tienen condena en firme y ya deberían haber sido trasladadas, pero conviven en celdas en las que si hay bombillo no hay luz, en las que no debería haber más de seis personas, pero hay de 17 para arriba y en las que tienen que hacer hamacas improvisadas con cobijas para poder acomodarse y dormir: sin estas, tendrían que hacerlo parados.

Facebook Twitter Linkedin

Brayan lleva 3 meses en una precaria situación. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Cuando salimos a hacer del cuerpo o a orinar nos tocar hacer fila. Hay solo dos tazas para el cuerpo y un orinal. Es difícil. Más de uno se orina”, dice un detenido. “A veces se tapa el orinal”, dice otro.



Hay tres casos confirmados de varicela, por lo que estas personas fueron aisladas. Y los detenidos exigen atención médica. Carlos Suárez Pereira se levanta el pantalón y muestra una especie de roncha, roja e inflamada, de importante tamaño en su pierna derecha: “Es un hueco y nadie me regala una pasta. Tengo 9 meses acá y, como soy venezolano, aquí no le paran pelotas a uno porque yo no tengo EPS”.



(Lea: Las dos decisiones de las cortes que le marcan límites al Gobierno)



Carlos, luego se quita la camiseta y muestra un brote en la espalda. Todos se quejan de la comida: “A veces llega descompuesta, la carne oliendo a feo, lo único que medio llega bueno es el pollo”. Un detenido más, que lleva 18 meses viviendo en estas condiciones, pide encarecidamente que sea trasladado a una cárcel controlada por el Inpec.

Facebook Twitter Linkedin

Hacinamiento estación de policía de Ciudad Bolívar Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El traslado, junto a alguna forma de comunicación, salud, comida y alguna para pasar los días, es el principal reclamo que hacen estas personas. De hecho, de los 242, hay uno que está allí desde 2019, condenado, pero apenas hace unas semanas, los policías de la estación lograron dar con su sentencia luego de búsqueda y peticiones a juzgados para poder esclarecer su situación.



En la estación de Policía de Usme hay tres celdas con cupo para 20 personas, pero hay 102, incluida una mujer, de los cuales 10 ya están condenados y no han sido trasladados a las cárceles en donde deben estar.



(Lea: Esto dijo la Corte sobre el consentimiento informado en demandas tras cirugías)



También tienen que usar hamacas hechas con cobijas para dormir, se bañan a cocadas y tienen un balde que sirve de orinal para cuando están en las celdas. No entra la luz de sol y en medio de los barrotes se ubican bolas con jugos y chocolate, que no son apetitosas ni siquiera a la vista.

La inspección



Esta situación la evidenció de primera mano el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien preside la Sala de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, que ha sido declarado varias veces por el alto tribunal, y que fue extendido a las Estaciones de Policía y las URI en la sentencia SU-122 de 2022.



(Lea: Corte protege a adultos mayores que requieren enfermería domiciliaria)



El magistrado hizo este lunes una inspección judicial a las estaciones de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y a la del Terminal de Transporte, que fue acompañada por EL TIEMPO, y a la que asistieron delegados de la Procuraduría, la Defensoría, la Alcaldía, así como el viceministro de Justicia, Camilo Umaña; y el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional en inspección a estación de policía de Usme. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En la estación de Kennedy, el hacinamiento de las celdas es tal que ya no es posible que ingresen más personas, por lo que hay un grupo grande de más de 50 personas ubicadas en una carpa y todos duran esposados las 24 horas del día.



En la estación de Bosa, la situación apreciada llevó a que el procurador delegado para Asuntos Constitucionales, Juan Sebastián Vega, le solicitara a la Corte que adopte como medida provisional una jornada urgente de sanidad y salubridad dentro de las 48 horas siguientes, así como de los alimentos.



(Lea: ‘Paz total’: Corte tramitará demanda bajo urgencia nacional, ¿qué implica?)



Ante esta realidad, la valoración del magistrado Ibáñez fue categórica: “La situación es dramática que implica que toda la sociedad y las autoridades tanto de seguridad como administrativas y, seguramente, legislativas, vuelquen sus ojos a ella, que es un problema no solo de seguridad, sino humanitario. Las condiciones de hacinamiento que estamos observando son muy difíciles y afectan el principio de la dignidad humana, la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad”.

¿Qué hacer?

En la visita, el magistrado Ibáñez preguntó por qué no fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que se tramita en el Congreso, ante lo cual el director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Diego Olarte, dijo que en las bases del plan sí están incluidos recursos.



“No todo es objeto del Plan, por ejemplo, la infraestructura que se proyecta viene desde el Conpes 4082 de abril de 2022 que definió estas inversiones de infraestructura y eso asegura los recursos en el cuatrienio para asegurar esos cupos carcelarios”, explicó.



(Lea: Por primera vez, Corte Constitucional abre la puerta a suspender leyes vigentes)



De otro lado, las inspecciones revelaron dificultades de coordinación entre la Policía y el Inpec, pues los primeros alegan que ellos no tienen la competencia para custodiar a estas personas, los segundos indican que no pueden encargarse de los traslados, pues su competencia empieza cuando los detenidos llegan a las cárceles. Y allá solo los reciben cuando tienen condena en firme, no en apelación.

“Como la custodia es de ellos, deben asumir el traslado. Tenemos cupos para (otras ciudades) y ahí necesitamos que la Policía los lleve hasta los sitios”, dijo el director del Inpec, coronel Gutiérrez, quien reconoció que es imposible empezar el proceso de resocialización en las estaciones.



(Lea: Consejo de Estado suspende decreto con que Petro asumió regulación de servicios)



Para el director del Inpec, esta situación se explica en parte por la falta de cupos en cárceles municipales para que allí sean detenidos las personas sindicadas, es decir, quienes todavía no han sido sentenciados. Así, dijo, si los entes territoriales construyeran cárceles, “sería más rápido el ingreso de los condenados (a cárceles del Inpec)”. El funcionario explicó que por el cumplimiento del fallo de la Corte que ordenó resolver la situación para los centros de detención transitoria, el Inpec ha recibido en las cárceles que administra a “muchos sindicados”.

Hacinamiento estación de policía de Ciudad Bolívar Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO Hacinamiento estación de policía de Ciudad Bolívar Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO Hacinamiento estación de policía de Usme Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO Hacinamiento estación de policía de Usme Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO Hacinamiento estación de policía de Usme Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO Hacinamiento estación de policía de Ciudad Bolívar Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO Hacinamiento estación de policía de Ciudad Bolívar Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“El hacinamiento nuestro es el 21, 5 por ciento y tenemos alrededor de 24.000 sindicados en el Inpec y desde la sentencia hemos recibido 45.000 personas entre sindicados y condenados. Entonces, nos hemos venido hacinando en el Inpec recibiendo sindicados que deberían estar en cárceles municipales”, agregó.



El comandante de la Estación de Usme, coronel Eder Giovanni Siachoque, señaló que es poco lo que puede hacer, al tiempo que reveló que el sábado 4 de febrero cinco personas lograron fugarse, de los cuales han sido recapturados cuatro, en un hecho que dejó tres policías con incapacidad de más de 30 días.



(Lea: Aníbal Gaviria: Corte se niega a anular caso y juicio en su contra seguirá)



“Nosotros como Policía no tenemos la capacidad. Son casi 20 policías que tengo, de a cinco por turno, para este servicio de seguridad”, dijo el coronel Siachoque. Voceros del Inpec aseguraron que iban a tomar medidas para resolver el caso de Brayan, dada su crítica situación.



La Corte visitará el próximo 14 de marzo cinco estaciones más y, luego, analizará las medidas para tomar.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

FOTOS DE MAURICIO MORENO/EL TIEMPO

Lea más noticias de Justicia