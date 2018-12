Esta semana, nuevo ‘round’ para elegir fiscal ‘ad hoc’

Una nueva posibilidad se abre esta semana para elegir al fiscal ad hoc que deberá asumir las investigaciones de Odebrecht.



Luego de que la Corte Suprema de Justicia devolviera la terna que había presentado inicialmente el presidente Iván Duque, él aseguró que este lunes enviaría un nuevo listado al alto tribunal, con lo que la Corte Suprema podría convocar una Sala Plena extraordinaria para el miércoles y estudiar de nuevo los nombres.



La lluvia de críticas sobre la terna que envío el Presidente el martes pasado hizo que tres días después una de las aspirantes, Margarita Cabello, declinara y la Corte Suprema de Justicia devolviera la terna a Duque.

Desde el martes, cuando se conocieron los candidatos de Duque –Margarita Cabello, Clara María González y Leonardo Espinosa, todos cercanos al uribismo-, diferentes sectores advirtieron sobre las posibles inhabilidades.



Sobre Clara María González, actual secretaria jurídica de Presidencia, se cuestionó si su condición de funcionaria del Gobierno podría restarle independencia para ser fiscal ad hoc, y si para poder ejercer ese encargo tendría que renunciar a su puesto.

Sobre Leonardo Espinosa, decano de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, se criticó que pudiera ser muy cercano al Presidente, quien es egresado de ese claustro educativo.



Pero la mayoría de críticas fueron contra Cabello, debido a que es magistrada en ejercicio de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, lo que planteó dudas frente a si podía reemplazar en las investigaciones de Odebrecht al Fiscal Néstor Humberto Martínez y a la vicefiscal María Paulina Riveros.

En este caso Martínez está impedido porque fue abogado del grupo Aval, socio minoritario de Odebrecht en la Ruta del Sol II. Además, luego de que se conociera una entrevista y grabaciones póstumas de Jorge Enrique Pizano, excontroller de ese contrato, en el que supuestamente le advertía a Martínez desde el 2015 sobre pagos irregulares de Odebrecht, las críticas en su contra se intensificaron.



Esta situación llevó a que el pasado 29 de noviembre la Corte Suprema de Justicia aceptara el impedimento de la vicefiscal Riveros para encabezar las investigaciones de corrupción de la multinacional, por lo que se abrió el camino para un fiscal ad hoc, figura sobre la que no hay muchas reglas claras.



Al evaluar el nombre de Cabello, muchos magistrados dentro de la Corte manifestaron reparos pues, al estar en ejercicio, consideraron que estaba inhabilitada ya que su voto ayudó a elegir a por lo menos 15 de los 20 magistrados que debían decidir sobre la terna. Esa situación habría llevado a que la mayoría de la Sala Plena tuviera que declararse impedida y el caso habría quedado en manos de conjueces.



El otro lío que tenía Cabello es que, siendo magistrada, habría incumplido la regla que establece que para ser Fiscal no se puede haber sido magistrado en los últimos dos años, una norma que aplicaría para los casos de fiscales ad hoc.



En su renuncia, Cabello aseguró que pese a que para ella no había inhabilidad alguna, ante las críticas, antes que su nombre estaba primero el país y la institucionalidad.



“Las críticas contra mi inclusión en la terna, en mi sentir infundadas, muchas de ellas sesgadas, con animadversión acentuada y apartadas de la verdad, incluso algunas con hipotéticas conjeturas que dañan y ofenden mi dignidad personal, me hacen comprender que esa sana intención de sacrificio y de servir al país caerían al vacío y en lugar de hacer bien la tarea, sería yo un obstáculo para conocer en adecuada y justa forma la verdad de las denuncias y de las investigaciones asignadas”, dijo Cabello.

La declinación de la Cabello llevó a la Corte Suprema a devolverle a Duque la terna el jueves. Los magistrados concluyeron que si una de las candidatas no estaba, no había terna sobre la cuál votar, por lo que le devolvieron a Duque sus candidatos, dejando a su consideración la posibilidad de incluir los dos nombres que ya tenía o hacer una terna nueva.



El viernes Duque aseguró que está estudiando si envía tres nuevos nombres si reemplaza únicamente el de Margarita Cabello: “Yo esperaría inicialmente recomponerla, pero estoy haciendo esa reflexión”, dijo el Presidente.

La Corte Suprema de Justicia dijo que si el presidente Duque les entregaba una terna antes del martes, la Sala Plena podría convocar a una Sala extraordinaria el miércoles para intentar tomar una decisión sobre el fiscal ad hoc. Pero poner de acuerdo a los magistrados en una única jornada no será fácil.



Por ahora, el tiempo corre en contra. La vacancia judicial inicia el 20 de diciembre y va hasta el 10 de enero, con lo que si no se toma una decisión esta semana, el fiscal ad hoc podría quedar para el otro año.



Una de las primeras decisiones que tendría que tomar el encargado de los casos de Odebrecht es definir si concede o no el principio de oportunidad para los exdirectivos de Odebrecht –Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo da Rocha y Luiz Antonio Bueno Junior-, quienes enviaron a la Fiscalía un acta de compromiso para dar su testimonio el próximo 21 de enero en el juicio que se sigue contra José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana.

