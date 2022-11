Ante la Corte Constitucional la modelo y actriz porno Esperanza Gómez hablará sobre las razones que la llevaron a presentar una tutela en contra de Instagram luego que la red social le cerrara su cuenta personal varias veces por el contenido que publicaba.



La tutela fue presentada en mayo de 2021 cuando Instagram, cuyo propietario es Meta (Facebook) desactivó su cuenta en la que tenía más de cinco millones de seguidores por supuestamente infringir las normas comunitarias de Instagram al ofrecer “servicios sexuales”.



Gómez asegura que nunca infringió los derechos de autor ya que 'posteaba' contenido real apto para todo público, cumplió las normas legales, respetó al resto de miembros de la comunidad, no amenazó ni acosó a ninguna persona y siempre usó un lenguaje apropiado.



Además, sus publicaciones nunca incluyeron servicios sexuales para adultos, pues contenían fotografías suyas en las que aparecía en ropa interior, así como también lo hacen otras modelos e influencers, a las que no les han desactivado su cuenta.

La audiencia fue citada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien es ponente del caso, para escuchar a la empresa mencionada así como a varios expertos en libertad de expresión.



“El caso analizado es novedoso, puede tener impactos sobre muchos otros usuarios de la red social Instagram y está relacionado con un espectro amplio de temas que van desde el derecho corporativo hasta la libertad de expresión y la igualdad, pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas”, indicó la Sala al momento de citar a la audiencia.



