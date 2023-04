El Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá condenó a la Nación, representada en la Policía Nacional, por la agresión de la que fue víctima el estudiante Daniel Antonio Bernal Martínez el 18 de febrero de 2016 por parte de un agente del Esmad que llevó a que perdiera su ojo.



Daniel, entonces estudiante de Licenciatura de Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, quedó atrapado dentro de la multitud de estudiantes que salían de ese centro de educativo, luego que esta se evacuara por protestas estudiantiles en Bogotá.



De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, el joven fue herido en su rostro por una granada de gas lacrimógeno que fue lanzada por un agente del Esmad, desconociendo los protocolos que tienen estos artefactos.



El joven perdió el ojo izquierdo y su salud mental se deterioró sufriendo ansiedad, depresión y una pérdida de la capacidad laboral del 58, 66 por ciento, según la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca.



La decisión judicial conocida por EL TIEMPO señala que, en efecto hubo enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad ese día, que Daniel no participaba en la protesta y que este recibió el impacto del gas lacrimógeno a una corta distancia. Además, apunta a que si bien la presencia del Esmad en el lugar estaba justificada, “el uso de las armas disuasivas deben ser el último recurso para controlar el orden público”.



“De no ser así, se estaría deslegitimando y reprimiendo el derecho a la protesta social. Debe tenerse en cuenta que la protesta social, además de ser un derecho legítimo como medio para manifestarse la ciudadanía, debe ser fomentado para robustecer la democracia. Por tal razón, a la Policía le corresponde manejar con esmerado equilibrio su papel de acompañar a los manifestantes para que se puedan manifestar libremente, dentro del orden, pero también actuar diligentemente para controlar los desmanes que se presenten para restablecer el orden público”, dice el fallo.



Daniel Antonio Bernal Martínez, estudiante que perdió el ojo por impacto del Esmad. Foto: Cortesía

El Juzgado indicó que en el caso concreto, el Esmad “desconoció en el operativo policial los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes y, en particular a los no manifestantes, como fue el caso de Daniel Bernal Martínez”.



“Se considera que el actuar del Esmad fue excesivo, injusto e imprudente al disparar objetos contundentes en forma indiscriminada contra quienes no estaban siendo parte de la protesta social. En efecto, al disparar directamente hacia la universidad, lugar en el que no solamente había personas encapuchadas, sino también personas ajenas a cualquier evento violento, tal comportamiento se apartó del principio de precaución con el que debe actuar la Policía para controlar ese tipo de manifestaciones”, agrega el fallo.



La decisión judicial concluye que el daño le es atribuible jurídicamente al Esmad de la Policía Nacional “por haberse apartado de los principios que rigen su actuar en casos de protesta social” y ordenó una reparación por daño moral y daño a la salud.



Defensa apelará

En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Humberto Izquierdo, que representa a la familia de Daniel, anunció que apelará la decisión ya que, al momento de ordenar a la reparación, no se tuvieron en cuenta todos los daños que sufrió el joven que en ese momento tenía 19 años.



"Sufrió un daño psicológico y psiquiátrico que están comprobados. Se volvió más introvertido", dijo al abogado al explicar que, en su criterio, la indemnización ordenada no cumplió los parámetros que ha dictado la jurisprudencia para este tipo de casos graves.



Daniel, quien viene de un hogar humilde, tuvo que abandonar sus estudios en la Universidad Pedagógica y cambiarse de centro educativo en donde ya se graduó.



Además, ha recibido amenazas e, incluso, duró meses sin salir de su casa. "Han localizado sus datos y lo han perseguido", dijo el abogado al explicar que el joven, que ahora está sin trabajo quiere salir del país para su protección.



De otro lado, el proceso penal que inició por la justicia ordinaria y pasó a la justicia penal militar, no ha empezado. "Lo refundieron y no fue posible encontrarlo y quedó completamente frenado. Ahora lo van a reactivar", señaló el abogado Izquierdo.

