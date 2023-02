Acudir a las redes sociales para denunciar de manera individual o colectiva un caso de violencia sexual, de acoso sexual, de violencia basada en género, incluso señalando con nombre propio al presunto agresor, es una práctica conocida actualmente como ‘escrache’.



Esta acción, que ha sido cuestionada porque afectaría los derechos fundamentales de las personas señaladas en las denuncias públicas, tiene protección judicial de la Corte Constitucional que ha emitido varias sentencias claves desde 2021, siendo la última la decisión que protegió a las periodistas que publicaron en la revista Volcánicas testimonios de mujeres denunciado actos de acoso presuntamente cometidos por el director de cine Ciro Guerra.

Esta forma de denuncia permite amplificar las voces de las mujeres víctimas las cuales pueden optar por mantener anónimos sus nombres para evitar exponerse cara a cara frente a sus agresore

¿De qué se trata esta protección? ¿Qué limites tiene? ¿Cuál es su relación con el periodismo feminista? EL TIEMPO le explica. Según la Corte Constitucional, el escrache, “es una de las estrategias feministas para dar a conocer episodios de acoso y abuso sexual en contra de mujeres”.



“Esta forma de denuncia permite amplificar las voces de las mujeres víctimas las cuales pueden optar por mantener anónimos sus nombres para evitar exponerse cara a cara frente a sus agresores, y encuentra en el periodismo feminista aliadas con capital social y político que contribuyen a que sus relatos lleguen a un público amplio, lo cual permite generar debates al tiempo que se genera un efecto preventivo para toda la sociedad”, dijo la Corte.



El escrache, además, permite a las mujeres, en una especie de voz a voz de dimensiones masivas, prevenir nuevos hechos de violencia, informando a otras mujeres sobre peligros que han conocido en su experiencia personal.

La defensa del escrache

En una sentencia publicada en septiembre de 2021, el alto tribunal dijo que las mujeres, los y las periodistas y los usuarios de redes sociales no están obligados a esperar que se produzca un fallo judicial para para informar la ocurrencia de tales hechos delictivos.



Entre otros, porque imponer una carga de esta naturaleza a las víctimas y emisores de información resultaría desproporcionado, “inhibiría el ejercicio de la libertad de expresión e información por medios digitales, invisibilizaría las denuncias de las mujeres y profundizaría la discriminación de género”.



Y en otra sentencia de 2021, el alto tribunal aseguró que no hay nada irregular en que una mujer, por ejemplo, denuncie en redes sociales que fue víctima de violación porque esto es “un discurso especialmente protegido, en cuanto comporta un asunto de especial importancia para la sociedad como lo son las reivindicaciones sociales por los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género”.



Esa decisión, fue más allá y dijo que es un derecho de las víctimas de un delito “denunciar libre y públicamente los hechos que padecieron, pues los principios de veracidad e imparcialidad que deben permear toda publicación de información se entienden flexibilizados en razón a que la víctima, al expresarse, lo hace desde su experiencia personal y el pleno convencimiento de que los hechos denunciados le significaron un daño concreto y, por tanto, debe presumirse que actúa de buena fe”.



Escrachar es una puesta en escena que invita a la sociedad a hablar sobre asuntos que pueden resultar incómodo

Con estos términos, queda claro, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha avanzado en un tema que, aunque difícil, se ha venido ampliando en escenarios colectivos como, por ejemplo, el movimiento del ‘Me Too’ en Estados Unidos en el que actrices denunciaron casos de acoso y violencia basada en género de hombres poderosos de la industria, o bien en el movimiento ‘#Niunamenos’ y de colectivos feministas.



Esto, han indicado expertos como Emmanuel Vargas de El Veinte, es clave porque generalmente los casos de denuncia sexual tienen una dificultad probatoria y porque está en juego la libertad de expresión de quienes hacen las denuncias. La sentencia de la Corte Constitucional en el caso del director de cine Ciro Guerra, de 111 páginas, señala, además, la importancia que estos movimientos generaron para aumentaran las consultas en las líneas especializadas para atender a las víctimas de violencia de género.



La Corte ha dicho entonces que el escrache es una acción individual o colectiva que “va más allá de la búsqueda de justicia, ya sea social o institucional”, que le “apuesta por un despertar social, una forma de protesta colectiva y una expresión artística que quiere iniciar una conversación abierta y pública sobre temas que han sido tradicionalmente ocultados y que impactan directamente la vida de las personas”.



“Escrachar es poner en evidencia algo que se desconocía sobre alguien, es una acción que pretende nombrar aquello de lo que no se habla, es una puesta en escena que invita a la sociedad a hablar sobre asuntos que pueden resultar incómodos pero que son necesarios para la transformación de la sociedad en un espacio libre de violencias”, indicó la Corte.

El periodismo feminista

Ahora bien, uno de los elementos claves de la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Ciro Guerra es que destaca la labor del periodismo feminista, de informar con perspectiva de género, como una apuesta que se ha concentrado “en contar la realidad que viven las mujeres”.



“Más allá de las diferencias entre el escrache que realizan las víctimas y la labor de difusión de información responsable que asume el periodismo feminista, es importante recordar que la vivencia de las víctimas, y su decisión de levantar la voz de forma individual o colectiva; así como su decisión de hacerlo por vías que preserven su anonimato, e incluso la de callar ante las cargas sociales que supone hablar sobre estos hechos, son alternativas amparadas por la Constitución política (…) este Tribunal respeta la agencia de las mujeres en torno a cómo tramitar los hechos de violencia basada en género que enfrentan cada día”, dice el fallo.



En ese sentido, la Corte dice que escrache y el periodismo feminista comparten la intención de develar la discriminación estructural, que se manifiesta, entre otras formas, en la violencia basada en género y señaló que “el escrache las periodistas feministas, o cualquier otra persona, comunican la verdad de las víctimas, no una verdad procesal o jurídica, le informan al mundo las experiencias vividas por personas que han visto vulnerados sus derechos y que encuentran en esta forma de comunicación una posibilidad de sacar el dolor que llevan en su interior y de encontrarse siendo sostenidas por una comunidad que les cree, que les escucha y que le apuesta a iniciar un diálogo que permita construir una sociedad más igualitaria”.

¿Qué limites tiene?

En las decisiones judiciales, la Corte ha explicado que como en este tipo de casos no ha determinado si la persona señalada es inocente o culpable, las personas que usen las redes sociales deben ser responsables con la información que divulgan, por lo que se debe cumplir con cargas de veracidad e imparcialidad y abstenerse de incurrir en conductas de hostigamiento, acoso, linchamiento digital o cyberbullying.



De otro lado, la Corte ha llamado la atención para no divulgar datos privados o semiprivados (como direcciones, números de cédula) “que tenga fines sensacionalistas o simplemente pretenda satisfacer la mera curiosidad y voyerismo de la audiencia, no solo no está protegida por la libertad de información, está prohibida por la Constitución”.



Y en la decisión sobre el caso de Guerra, la Corte enfatizó en que la apuesta del periodismo feminista, aunque ética, “debe adelantarse a partir de los estándares propios de la profesión y, bajo los principios de veracidad e imparcialidad que la guían”.

