¿Es legal condicionar el pago de pensión a un trabajador?

El Consejo de Estado declaró legal la norma por medio de la cual el Gobierno condicionó el pago de pensiones a que la caja de pensiones, fondo de pensiones o el empleador haya trasladado a la entidad administradora de la pensión los dineros de los aportes que, se prevé, serán necesarios para cubrir las mesadas de los jubilados.



Esta norma, un artículo del Decreto 1474 de 1997, fue demandada porque a juicio de los demandantes, daba lugar a obstaculizar el acceso a la pensión de los empleados, imponiéndoles cargas no razonables.

No obstante, tras estudiar el caso, el Consejo de Estado consideró que la decisión del Gobierno no viola la Ley, que exige que el pago de la pensión solo se haga efectivo cuando se verifique que el bono o título pensional, a satisfacción, haya sido trasladado a la entidad administradora de la pensión.



Para el alto tribunal, lo que hace la norma demanda es, para no afectar la viabilidad financiera del sistema general de pensiones, “reiterar que las semanas laboradas, o cotizadas en la empresa o entidad emisora del título, serán tenidas en cuenta o computadas para efectos de hacer exigible el prestación, una vez se cancele el valor actualizado de las mismas”.

Además, la alta corte indicó que para los fondos, cajas o empleadores que falten a su deber de efectuar el traslado de los valores hay contempladas severas sanciones, según lo ha previsto la Corte Constitucional.



Por estas razones, el Consejo de Estado concluyó que la norma no era contraria la ley ni daba lugar a que los empleados pudieran quedar expuestos a no disfrutar de sus derechos pensionales.

