Corte estudia tres tutelas que buscan frenar la erradicación forzada

En manos de la Corte Constitucional se encuentra el estudio de tres tutelas presentadas por comunidades campesinas, apoyadas por organizaciones sociales y colectivos de abogados, que buscan frenar la erradicación forzada y avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz y la sustitución de cultivos de uso ilícito en el pacífico nariñense, el Catatumbo y en los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte en el Cauca.

En las tutelas, las comunidades alegan que de manera voluntaria decidieron acogerse a los programas de sustitución que contempla el acuerdo de paz, por lo que reclaman que el Estado cese con los operativos de erradicación que, dijeron, se realizan de manera forzada, sin concertación y sin que exista una alternativa real para su subsistencia.



La primera tutela fue presentada por la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, que agrupa los consejos comunitarios y resguardos indígenas de 11 municipios, en contra de diversas entidades y que reclama que se les garantice su derecho a la consulta previa, la salud, el debido proceso, la vida e integridad personales, entre otros.



Según su exposición, en 2017 más de 17.235 familias accedieron a erradicar los cultivos de uso ilícito pero solo 1.035 de ellas “recibieron los pagos prometidos en el Plan de Atención Inmediata con el cual se debería acompañar el proceso de sustitución, pese a que se ha constatado un cumplimiento del 95 % de los compromisos de no resiembra por las familias”.

Una de las apuestas de Colombia en la lucha contra las drogas ha sido la erradicación de cultivos. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

La segunda tutela la presentaron el Colectivo de Abogados ‘Luis Carlos Pérez’ y la Asociación Campesina del Catatumbo en representación de más de 50 familias de Tibú, Norte de Santander, que viven del cultivo de la hoja de coca, que piden el cumplimiento del acuerdo de paz al señalar que las ayudas han sido lentas y que han sido víctimas de agresiones durante protestas realizadas contra la erradicación forzada.



La tercera tutela la presentaron múltiples entidades y organizaciones sociales en representación de comunidades cultivadoras de coca en Caloto, Cajibío y Piamonte que firmaron acuerdos individúales y colectivos de sustitución de cultivos y que alegan una implementación poco efectiva del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Los tres casos se acumularon el pasado 23 de junio de 2021 y están en manos de los magistrados Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes.

El concepto que pidió la Corte

Los magistrados ya recibieron un concepto de Dejusticia que solicitó a la Corte proteger los derechos de estas comunidades y ordenar la suspensión inmediata de los operativos de erradicación forzada, y las fumigaciones terrestres con glifosato, en municipios donde haya procesos de sustitución en curso o voluntad de acogerse a estos.



En su criterio, priorizar en este momento las erradicaciones forzadas “supone no solo un incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, sino una violación al deber constitucional de cumplimiento de buena fe, específicamente en su punto 4 y la secuencialidad, entre las diferentes herramientas de política con las que cuenta el Estado colombiano para reducir la oferta de sustancias declaradas ilícitas. A su vez, también se violan los derechos fundamentales de los campesinos”.



En documento de 42 páginas, Dejusticia enfatizó en el hecho de que las familias, al acogerse a la sustitución de cultivos, de los cuales obtenían sus ingresos, dependen únicamente de los recursos del PNIS, lo cual se constituye entonces como su mínimo vital y evidencia una “relación especial de sujeción a un programa estatal”.



“La definición del valor jurídico de los acuerdos colectivos y formularios familiares no puede darse en función de la Ruta Futuro ni de la Política de Defensa y Seguridad como lo afirma el concepto de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Todo lo contrario, debe darse en sintonía con el AFP y con el precedente constitucional en la materia, eliminando la desigualdad en las cargas que asume el Estado frente a las familias”, indicó la entidad.



“Las comunidades asumen una responsabilidad con consecuencias peligrosas que amenazan la vida y subsistencia misma, en caso del fracaso, y por su lado, el Estado asume compromisos colectivos”, señaló Dejusticia que estima que la continuación de las estrategias de erradicación afectan la confianza y que asegura que hay un incumplimiento frente al PNIS, entre otros.

El plan del Gobierno

El último informe de resultados de la Consejería Presidencia para la Estabilización y la Consolidación, con corte a 31 de agosto de 2021, asegura que el gobierno del presidente Iván Duque recibió el PAI “desordenado” y “desfinanciado”, por lo que se elaboró un plan de acción para 88 núcleos de intervención en 56 municipios.



“Entre agosto de 2018 y agosto de 2021 el Gobierno Nacional ha invertido en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) $ 1,06 billones a través del Fondo Colombia en Paz. El monto acumulado de inversión en el Programa es de $ 1,49 billones que corresponden a costos de operación, contratos y convenios con operadores”, dice el documento.



“Se vincularon al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos 99.097 familias, de las que su economía familiar ha dependido o se ha visto afectada por los cultivos ilícitos. De estos beneficiarios, 35.824 mujeres son titulares de su núcleo familiar. Durante la vigencia del periodo de Gobierno ingresaron a la ruta de intervención 21.437 familias, que ya se encontraban inscritas dentro de las 99.097”, agrega el informe.



Según ese documento, además, se han comprometido recursos por $ 874.116,5 millones para el PAI “gracias a los cuales 76.086 familias de 14 departamentos y 56 municipios han recibido pagos por Asistencia Alimentaria Inmediata”. Dependerá de la Corte Constitucional resolver esta controversia.

