Ernesto Macías se retracta de decirle borracho a Juan Carlos Vélez

Luego de haber sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por el delito de injuria, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías se retractó de decirle "borracho" a Juan Carlos Vélez Uribe, quien también era miembro de ese partido.

Esas declaraciones de Macías contra Vélez se dieron en el 2016, cuando el "no" ganó en el plebiscito que se hizo sobre el acuerdo de paz con las Farc.



Vélez, quien fue gerente de la campaña del 'no', aseguró ese año en medios de comunicación que la estrategia del uribismo para ganar en el plebiscito se había basado en apelar a las emociones y conseguir que la gente "saliera a votar verraca".



Ante esas afirmaciones -que no cayeron bien en su partido pues revelaban una supuesta estrategia de manipulación en el plebiscito-, meses después Macías aseguró que Vélez había dado esas declaraciones sin estar en sus cinco sentidos, pues según él estaba borracho cuando concedió la entrevista.



Esas declaraciones terminaron enfrentando a los dos uribistas 'purangre', luego de que Vélez denunció a Macías por injuria y calumnia.



"Manifiesto pública y voluntariamente que me retracto de las afirmaciones antes mencionadas. No tengo fundamento alguno para afirmar que el dr. Vélez Uribe hubiese ingerido licor antes o durante la entrevista referida", dijo Macías en su retractación, afirmando que dio esas declaraciones "en medio de la molestia" que le generó lo que había dicho Vélez.



Además, Macías le solicitó a Blu Radio, Revista Semana y el diario El Espectador hacer públicas esas afirmaciones pues fue en entrevistas con estos medios de comunicación en los que él hizo las declaraciones contra Vélez entre el 20 y 21 de diciembre.

Macías se retractó cinco días antes de acudir a la indagatoria a la que fue citado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que le abrió un proceso penal por injuria luego de que fracasara la conciliación con Vélez. Al abrirle el proceso formalmente la Corte también se abstuvo de investigarlo por calumnia.



Por ahora, señalan fuentes de la Corte, falta que la retractación de Macías se publique en todos los medios en los que señaló a Vélez. Luego, la Sala de Instrucción hará la valoración que corresponda para determinar si continúa con el proceso penal o no.



Y es que fueron varios los medios de comunicación en los que Macías aseguró que Vélez estaba borracho cuando habló de la estrategia del 'no' en el plebiscito.



En Blu Radio, por ejemplo, dijo en su momento que habían recibido la información de que cuando Vélez dio la entrevista "estaban ingiriendo licor varias personas. Inclusive la entrevista no fue como las normales, sino que grabaron unas conversaciones que tenían ahí varias personas".



Lo mismo dijo en Semana, afirmando que la versión que tenía es que "estaban ingiriendo licor".



Todas esas afirmaciones se dieron después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en diciembre del 2016, aceptó revisar una demanda contra los resultados del plebiscito, en un auto en el que la corporación judicial recogió la entrevista de Vélez, y aseguró que si había ganado el ‘No’, fue por "el producto de la violencia por engaño a la que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña".



Ante esa decisión, el expresidente del Senado, Ernesto Macías, aseguró en El Espectador: "Estamos hablando de una magistrada que sale con un disparate con base en las declaraciones de una persona que no estaba en sus cabales, porque nos dicen que el doctor Vélez estaba con tragos y se comporta como un mitómano".



De todas esas declaraciones es de las que ahora Macías se retracta, afirmando que no tenía fundamentos para decir lo que dijo contra Vélez, a quien le ofreció disculpas "por los inconvenientes causados".



