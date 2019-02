Equipos deben pagar pensiones a futbolistas que hayan tenido contrato

En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia ratificó el derecho a la pensión del excapitán del Deportivo Cali Miguel Escobar, quien jugó profesionalmente con el club verdiblanco entre 1967 y 1980, siendo su "eterno capitán de campo".



El exfutbolista demandó a la Asociación Deportivo Cali y al Instituto de Seguros Sociales (ISS, hoy Colpensiones) para que desde abril del 2005 le reconocieran su pensión de vejez.



Escobar dijo que el Deportivo Cali nunca lo afilió al sistema de pensiones, por su parte, el equipo dijo que "la condición de jugador de fútbol profesional no acarreaba la calidad de trabajador subordinado en los términos de la ley laboral", como para tenerlo que afiliar al sistema pensional. Además, que nunca estuvo vinculado laboralmente.

En un fallo de primera instancia, el Juzgado Cuarto de Descongestión Laboral de Cali absolvió, en 2013, al equipo de fútbol y condenó al extinto ISS a pagar una indemnización al deportista de más de 8.350 millones de pesos.



El futbolista apeló esa decisión y el Tribunal Superior de Cali declaró que sí existió un contrato entre el jugador y el equipo, por lo que condenó al Deportivo Cali a pagarle a Escobar la pensión. Como el equipo de fútbol impugnó el fallo, el proceso llegó a la Corte Suprema para estudiar la casación.



En sus consideraciones, el alto tribunal expresó que entre Escobar y el Deportivo Cali sí un hubo un vínculo de trabajo, pues en un interrogatorio el representande legal del equipo dijo que el jugador prestó su servicio, le pagaron y esto fue regular, pues Escobar jugó varios partidos con el equipo.



Además, que el equipo se equivoca al decir que no debía afiliar al jugador al sistema pensional porque si bien en Colombia no existe una regulación específica incorporada sobre la vinculación laboral de los jugadores de fútbol, "no sería lógico, jurídico y menos justo dejar desprotegidos a los jugadores que real y efectivamente hubieses tenido un contrato de trabajo", dice el fallo.

No sería lógico, jurídico y menos justo dejar desprotegidos a los jugadores que real y efectivamente hubieses tenido un contrato de trabajo FACEBOOK

TWITTER

La corte también dijo que antes y después de la Ley 181 de 1995, conocida como 'Ley del deporte', las relaciones laborales de los jugadores de fútbol se rigen por las normas generales de un contrato de trabajo, es decir, por el Código Sustantivo del Trabajo, lo que obliga a clubes a pagar aportes a la seguridad social.



Por ello, el alto tribunal ratificó la sentencia que obligó al club deportiva a pagar los aportes a seguridad social de Escobar entre 1967 y 1980. Por su parte, Colpensiones (que surgió del extinto ISS) deberá resolver los efectos pensionales del tiempo de servicio durante el cual el futbolista laboró en el Deportivo Cali.

JUSTICIA