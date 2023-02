La Corte Constitucional pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación que investiguen a los magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla que concedieron una tutela ordenando revivir a la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq), que fue objeto de liquidación por la Superintendencia de Salud en 2021.



Se trata de una cuestionada tutela que tuvo como ponente al magistrado Jorge Eliécer Mola Capera a quien la Procuraduría le abrió en su momento una investigación.

La Corte Constitucional tumbó la decisión al estudiar la tutela que presentaron tres ciudadanas, quienes alegaron que la decisión de dicha entidad privó a los usuarios de elegir libremente su EPS y haría parte de una persecución contra Ambuq para acabarla y favorecer intereses privados.



El alto tribunal determinó que la tutela no cumplía con los requisitos para su admisión ni existía el peligro de un perjuicio irremediable porque, si bien podría decirse que la afectación es inminente debido a que la toma de posesión implica la liquidación de Ambuq, no se evidenció que esta sea grave, pues la continuidad en la prestación del servicio de salud se ha asegurado con el traslado de los afiliados a otras EPS.



Según la Corte, en vez de una tutela, quienes querían cuestionar la decisión de liquidación pueden acudir a una demanda de nulidad en contra de la decisión de la Superintendencia que es administrativa.

Jorge Eliécer Mola Capera, magistrado del Tribunal de Barranquilla. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“De conformidad con la evidencia probatoria, la acción de tutela no cumple con los requisitos de legitimación por activa y subsidiariedad desde la óptica de las accionantes, de la persona jurídica y de los usuarios”, explicó la Sala.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Corte advirtió que los jueces deben acatar la jurisprudencia de esta Corporación tanto en asuntos de fondo como respecto de los requisitos de procedibilidad.



“Es claro que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla no valoró adecuadamente la configuración de estos requisitos y los consideró cumplidos a pesar de que, por las razones expuestas, se trataba de una solicitud abiertamente improcedente”, puntualizó la sentencia.



Para la Corte, la tutela no puede ser instrumentalizada con fines diferentes a la protección de derechos fundamentales, lo que excluye la posibilidad de plantear discusiones ajenas a este objetivo.



