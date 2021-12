La Corte Suprema debe estudiar el recurso que presentó la defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, pidiendo revocar la condena que, en segunda instancia, le dictó el Tribunal Superior de Bogotá a 63 meses de prisión por vandalizar una estación de Transmilenio en noviembre de 2019.



Barrera Rojas fue imputada y aceptó los cargos de perturbación en servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines de terrorismo el 10 de diciembre de 2019. En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá la condenó a 46.2 meses de prisión solo por los primeros dos delitos.



Si la finalidad perseguida por el autor, fácilmente se deduce de la apreciación de la prueba, entonces ¿de dónde se desprende la instigación a delinquir con fines terroristas?

Y, en segunda instancia, el Tribunal ratificó ese fallo y también la condenó por el delito de instigación para delinquir con fines de terrorismo y le aumentó la pena a 63 meses de prisión.



En el recurso que ya está en manos de la Sala Penal, la defensa de la creadora de contenido solo busca revocar la condena por este último delito, entre otros, alegando que Barrera no tuvo una adecuada defensa ni se le informó en su momento las implicaciones de aceptar los tres delitos.



“Se puede colegir que Daneidy Barrera Rojas si bien manifestó estar asesorada y conocer los delitos y las consecuencias de la aceptación de cargos no tuvo asesoría alguna por parte de su defensor, ni advertencia por parte del Fiscal o de los señores jueces de que al aceptar los cargos e independientemente de la pena su destino sería una prisión colombiana”, dijo la defensa.



“No nos llamemos a engaños, si bien el desconocimiento de la ley no es excusa, es evidente que Daneidy al tomar esa decisión de aceptar la imputación de manera unilateral no tuvo a su disposición todos los elementos necesarios para que ese acto se considere libre, consciente y voluntario, todo producto del silencio de su defensora en este trascendental punto que nada más ni nada menos le imponía una segura sentencia tras las rejas”, dice el recurso presentado por el abogado Omar Ocampo.



Según expuso el defensor, si bien la aceptación de cargos en el momento correcto del proceso judicial es un asunto irretractable, en este caso Barrera no tuvo toda la información suficiente para la toma de su decisión, ni sabía la diferencia entre la pena que contempla el código penal entre el delito de instigación a delinquir y la instigación a delinquir con fines de terrorismo.



Por esa razón, la defensa de Epa Colombia solicitó a la Corte Suprema que decrete la nulidad del proceso desde la “audiencia de 10 de diciembre de 2019 ante el Juzgado 73 Penal Municipal con Función de Garantías, audiencia en la cual Daneidy Barrera Rojas aceptó los cargos de daño en bien ajeno agravado en concurso heterogéneo con instigación a delinquir con fines terroristas y en concurso heterogéneo con perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial.



La defensa solicitó o revocar la condena por el delito de instigación para delinquir con fines terroristas o declarar la nulidad de todo lo actuado hasta la audiencia en la que 'Epa' aceptó cargos.

De otro lado, la defensa de Barrera dijo que el hecho cometido por ella no se puede calificar como una instigación para delinquir con fines terroristas sino en el delito de daño en bien ajeno agravado (lo que se conoce como vandalismo), tal y como evidencian los videos que Barrera misma grabó destruyendo las instalaciones de una estación de Transmilenio.



“Nótese como Daneidy reconoce públicamente que está destruyendo los bienes del Estado, lo cual sin hesitación alguna configura el punible de daño en bien ajeno con el agravante del artículo 266.4 del Código Penal”, dijo la defensa al destacar que, de acuerdo a lo que dijo el juez de primera instancia, el fin fue económico, el de obtener ‘me gusta’ en publicaciones y con fines terroristas.



“La finalidad perseguida por el autor, fácilmente se deduce de la apreciación de la prueba, entonces ¿de dónde se desprende la instigación a delinquir con fines terroristas? ¿Cuál es el medio probatorio que demuestra “más allá de duda razonable” que Daneidy Barrera Rojas cometió esta conducta? La cuestión es probatoria”, señaló el abogado.



“Por eso llama la atención que la Colegiatura Superior no haga referencia a las pruebas en que fundamenta su conclusión sobre la finalidad de la acción desplegada por la acusada –incitación a cometer actos con fines terroristas- y solo haga referencia a la satisfacción de ‘los elementos propios de la figura normativa’ y la generación de un estado de zozobra e intranquilidad social simplemente con respaldo argumentativo y no probatorio”, agregó.



La defensa de Barrera aseguró que, si en gracia de discusión se aceptare que el video subido a redes sociales por la ‘influencer’ es un medio idóneo para instigar a cometer delitos, “de ninguna manera se puede determinar con base en ese medio de prueba allegado por la Fiscalía, que existiera en la acusada la finalidad de incitación a la comisión de actos con fines de terrorismo”.



“Si la Fiscalía debe demostrar todos los elementos descriptivos, normativos y subjetivos del tipo, incluso en terminaciones anticipadas del proceso, no se verifica en el presente caso cómo la conducta de Daneidy Barrera generó zozobra y temor en la población, ya que indiscutiblemente lo que el video demuestra es que el actuar delictivo estaba dirigido a causar daño a los bienes del Estado, conseguir “likes” en sus redes sociales monetizadas y sumarse a la protesta que de manera reprochable arremetió contra la estructura de Transmilenio. Esto H. Sala, no es ni ha sido una incitación a cometer actos terroristas, pues el estado de zozobra y terror en la población tan solo es un argumento carente por completo de demostración probatoria”, precisó.



