Corte Suprema escuchará a los ternados para ser fiscal general

La Corte Suprema de Justicia tendrá este juevesun día clave frente a su responsabilidad de llenar sus vacantes y elegir al próximo fiscal general. Desde las 8 de la mañana, la Sala Plena entrevistará a los candidatos para las tres vacantes que tiene la Sala Laboral del alto tribunal. Después escucharán a los ternados para la Fiscalía General.



La Corte fijó un tiempo de 10 minutos para que cada uno de los ternados explique por qué debería ser elegido. Al final, los magistrados podrán hacer preguntas.La Corte envió este miércoles cámaras para que los aspirantes a fiscal general grabaran un video, de un minuto y medio, en el que expliquen su perfil. Ese video se presentará antes de que intervengan.

El alto tribunal señaló que trasmitirá las audiencias por redes sociales para que los ciudadanos conozcan las ideas de los ternados para fiscal: Camilo Gómez Alzate, actual director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado; Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia, y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa.



Al final de todas las entrevistas, los magistrados intentarán llenar sus tres sillas en la Sala Laboral. Sin embargo, aunque llenaran por lo menos esas tres vacantes (de las siete que en total tiene el alto tribunal), esos nuevos magistrados no podrían participar en el corto plazo en la votación para nombrar al fiscal general.



Esto porque los nuevos magistrados no alcanzarían a posesionarse en el cargo antes del 10 de diciembre, cuando se hará la última sala del año.



Es así como –ya sea que la Corte llene o no sus vacantes–, si intenta votar para elegir al fiscal tendría que hacerlo con los 16 magistrados que hoy tiene la Sala Plena. Ese es el mínimo de votos requerido para tomar una decisión.

Además de las tres vacantes en la Laboral, la Corte también tiene tres sillas libres en la Penal y una en la Civil.

JUSTICIA@JusticiaET