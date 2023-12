Será una decisión ponderada y reflexiva: presidente de Corte sobre elección de Fiscal

En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Fernando Castillo, habló sobre la defensa a la autonomía e independencia juidicial que ha hecho el alto tribunal, detalló los avances del proceso para elegir a la próxima fiscal general de la Nación, y dio su opinión sobre la reforma a la justicia que está proponiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro.



¿Cómo está el ambiente en la Corte para elegir Fiscal General?



El proceso se ha llevado a cabo de acuerdo con el trámite que la misma Corte estableció. En agosto estuve en la Comisión Primera del Senado y dije que me iba a concentrar en reunir a los 23 magistrados de la corporación antes de empezar a elegir y ya están elegidos. Esto es un hito debido a que desde hace rato la Corte no estaba con sus 23 magistrados. La idea es poder tomar juntos una decisión que es muy trascendental.



Y entonces por qué se aplazó la primera votación...

​

Se dio para que los últimos dos magistrados recién nombrados (Gerardo Barbosa y Fernando Jiménez) tuvieran la oportunidad de conocer las hojas de vida de las candidatas y que ellas puedan hacer la ronda para que los magistrados las conozcan y puedan hacerse un criterio sobre a quién elegir. Esta es una decisión que tiene que ser muy reflexiva. El aplazamiento se dio también en cumplimiento de nuestra palabra de que íbamos a elegir con 23 miembros y eso nos asegura que la decisión tiene que ser tomada por 16 integrantes de acuerdo con el reglamento. Desde ya decimos que será una decisión ponderada, reflexiva y muy a tono con la necesidad del país.



¿Elegirán en la primera sesión de 2024?

​

El inicio de las votaciones va a darse el 25 de enero. En una Sala Plena se pueden dar una, dos, tres o cuatro rondas de votación que darían luces de cómo está el ambiente, pero a partir de ahí empieza el proceso de maduración de la decisión. Son tres candidatas, a algunos les gustará una, a otros, otra, y empezará a formarse el consenso. Todos sabemos que es una responsabilidad de la Corte y queremos dar una respuesta reflexiva, clara y –ojalá– oportuna al momento actual del país.

Foto del momento en que el presidente Gustavo Petro (der.) entregó al presidente de la Corte Suprema, el magistrado Fernando Castillo, su terna para elegir a la próxima fiscal.

¿Cómo se encuentra la relación de la Corte con el presidente Petro?

​

Mi relación es muy amable, cuando yo he tenido algo que hablar con él en relación con los proyectos de ley que están cursando en el Congreso o cuando he tenido que hablar de presupuesto, entre otras cosas, el Presidente y su Gobierno han sido muy atentos.



Hace poco hablé con el ministro de Justicia (Néstor Osuna) sobre la conformación de las comisiones legislativas para tratar el tema de las reformas que se están proponiendo; con el ministro del Interior (Luis Fernando Velasco) hemos venido trabajando el tema de las amenazas a los jueces y con el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) hemos tenido contacto acerca de las normas presupuestales y del presupuesto general para la Rama. Cuando el señor Presidente me ha necesitado, él ha venido acá, estamos siempre atentos en cómo podemos hacer lo mejor para cumplir con los fines esenciales del Estado, en nuestro caso, con una administración pronta y expedita de la justicia.



Cuando se tocan las líneas rojas –así se rocen–, mi deber como presidente de la Corte es llamar la atención, no de cualquier manera, sino de una forma amable, clara y concisa. Creo que este año cuando he salido, ha sido para llamar la atención y poner claro que, de pronto, se rozó una línea roja. Creemos en la institucionalidad colombiana y dentro de ella está el respeto por las autonomías en todos los ámbitos.



Llamamos la atención cuando tenemos que hacerlo, pero también diferenciamos los momentos. Yo creo que no ha habido un Presidente que de vez en cuando no haya tenido una queja con la Rama Judicial; me imagino que algunos fallos, sea por tutela o de la justicia penal, pueden generar alguna clase de molestia, pero nosotros aquí somos muy reflexivos en determinar si realmente es una cuestión de coyuntura, redimible, o si es una situación que pueda afectar una línea roja para la Rama Judicial.



El Presidente insiste en una reforma de la justicia, ¿cómo ve eso?



Es muy interesante esta pregunta por varias razones, porque si hay algo en lo que hemos estado de acuerdo con el Gobierno es que la reforma judicial que se quiere presentar está en la base. El Presidente nos ha hablado de esa intención y por eso nos ha apoyado con presupuesto. No debe olvidarse que 540.000 millones de la reforma tributaria fueron destinados a la Rama. En esa primera órbita, el Presidente ha sido generoso en relación con el presupuesto, nos ha tratado de ayudar. Lo segundo es la reforma agraria. Nosotros nos sentamos con él y sus ministros y pudimos llegar a un buen término en el acto legislativo que crea esa jurisdicción. A veces los diálogos no se ven, pero se dan.



Precisamente, ¿cómo afectarían a la Rama los recortes al presupuesto de los que ha hablado el Gobierno?



No me gusta hablar de eventualidades. En efecto, eso se vio como una molestia del Presidente de la República a una decisión de la Corte Constitucional y en su momento también salí a responder. Esto no se trata de otra cosa que ver cuáles son las mejores maneras de solucionarlo. Se viene una realidad económica de recesión y vamos a tener problemas en todo el país. Lo que de pronto no fue correcto fue unir lo uno con lo otro, pero quiero responderle de esta manera: realmente en la Ley Estatutaria del proyecto de administración de justicia, que fue sometido a control constitucional, queda establecido que la Rama va a poder disponer de hasta un 3 por ciento del ingreso de rentas presupuestario y con ello, si se logra la meta, vamos a tener los recursos para funcionar, porque la cuestión es de distribución del gasto dentro del presupuesto no si el presupuesto es mayor o menor.

Esta semana el jefe del Estado volvió a hablar de negociaciones con delincuentes para combatir la impunidad, ¿cómo ve eso?

​

Él está muy preocupado por la verdad, de forma tal que lo que quisiera él, cómo lo ve dentro del proceso penal, es establecer no solo la verdad judicial y la verdad probatoria, sino tratar de mirar qué es lo qué hay detrás de un delincuente, su verdad en relación con el delito. Digamos que son y, él mismo lo dijo, propuestas para la discusión, las preguntas van a venir más adelante. Lo que sí estamos claros es que tiene que haber una reforma importante en el sistema penal acusatorio.



¿Cómo ve la propuesta de traer una comisión investigadora de la ONU a Colombia?

​

Nosotros no creemos en comisiones en lucha contra la corrupción, Colombia no las necesita. Colombia tiene un sistema de justicia que está administrando justicia. La justicia colombiana está dando los mejores resultados posibles, pero no hay que desconocer que el resultado disponible es con la infraestructura que tenemos.

El magistrado Francisco Farfán.

¿Qué tanto le preocupa a la Corte el caso del magistrado Francisco Farfán? ¿Se habla de un segundo ‘cartel de la toga’?



Voy a decir algo que, de pronto, nos molesta un poco y es sobre el famoso ‘cartel de la toga’, porque cartel es una estructura de mercado que es monopólica y que implicaría que todo el proceso de producción estuvo enfocado en el delito. Lo que hemos tenido acá son casos de jueces que han incurrido en presunta corrupción.



Son casos que hemos denunciado y en otros hemos estado atentos y vigilantes para que la justicia llegue. Hemos venido tomando decisiones desde adentro: modificamos el reglamento de la corporación y hemos venido mejorando en buenas prácticas. Llegamos a un caso que es del todo interés de la Corte que se esclarezca lo más rápido posible, debido a la irregularidad que se cometió en un expediente a cargo del magistrado Farfán. La Corte actuó de manera rápida, en el sentido en que la misma Sala de Instrucción se reunió y el magistrado también sacó un auto en el que reconoció que había una irregularidad.



Eso ya son pasos gigantes porque hay un reconocimiento expreso de que hubo una irregularidad. Luego se establecieron los controles por la misma Sala de Instrucción, ellos mismos determinaron ciertas medidas y como complemento, el magistrado pidió una licencia no remunerada para dar tiempo a que se haga la indagación preliminar de la forma más rápida y expedita por el Congreso. Hay que dejar claro que, siempre que haya un señalamiento, vamos a estar en la posibilidad de ser escrutados, acá no se está guardando absolutamente nada, somos servidores públicos y debemos someternos al escrutinio público y en eso estamos en este momento.



Jesús Blanquicet).



¿Cree que los rifirrafes entre el Fiscal y el Presidente afectan a la administración de justicia?

​

Uno quisiera mucha más colaboración armónica de los poderes públicos. Indudablemente, nosotros como Rama somos iguales pero diferentes. La forma en cómo se afecta la autonomía e independencia de la Corte Constitucional no es la misma forma como se afecta la autonomía e independencia del Consejo de Estado dado los objetos de competencia, ni la misma forma como se afecta la independencia y la autonomía de la Fiscalía y de la Corte Suprema.



La Fiscalía es un órgano de investigación y de acusación. La forma como el señor Fiscal ve que de pronto puede haber o no injerencia en la independencia y autonomía es muy diferente a la forma como nosotros lo vemos. El presidente de la Corte Suprema cuando ve realmente que una línea roja puede ser tocada sale en defensa de la institucionalidad, y la institucionalidad es el respeto a todas las instituciones del Estado en sus competencias y delegaciones. Nosotros estamos en el ánimo siempre de estar colaborando con los demás órganos del Estado.

El fiscal general Francisco Barbosa (izq.) y el presidente Gustavo Petro han mantenido desde hace meses desacuerdos públicos sobre temas judiciales.

Esta semana se dio una fuerte polémica con la derogación del decreto que definía el procedimiento policial en casos de porte de drogas, ¿qué opinión le merece esto?



Lo primero es que la penalización se mantiene. Por el lado de la oferta, al que ofrezca, está penalizado y ya la Corte Suprema de Justicia lo ha establecido de manera clara en su jurisprudencia y también la Corte Constitucional acerca de la dosis mínima, la proporcionalidad de la dosis mínima.



Ahora, el presidente Petro dijo algo cierto: los alcaldes, de acuerdo a la sentencia de constitucionalidad, tienen competencias para determinar en qué espacios públicos podría hacer viable el consumo de esta sustancias. Si usted me dice: ¿cuál sería el problema de la derogatoria? Yo creo que la ley está vigente, hay penalización en la distribución.



La Corte ha venido defendiendo el tema de la dosis mínima sujeto al requisito de proporcionalidad, o sea, ya no es algo excesivo de drogas, sino lo que es posible que un consumidor pueda o no tener, muchas veces dependiendo de su propia necesidad, entonces ahí lo que se aplica es más bien la proporcionalidad de su relación.

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué balance entrega de este año al frente de la Corte?

​

Creo que ha sido un año de mucha comunicación con el Ejecutivo y el Legislativo. Cada vez nosotros somos conscientes de que solo el diálogo entre todas las instituciones del Estado pueden llevar a que se cumplan los fines esenciales, de esa manera, nosotros hemos estado muy atentos de la agenda legislativa, hemos estado muy atentos de la agenda del señor Presidente en relación con muchos temas. Hemos estado muy atentos al Sistema de Gestión de Calidad de la Corte Suprema, los resultados han sido satisfactorios, hemos abierto a la Corte un poco más a las relaciones internacionales.



Desde luego tenemos los 23 magistrados de la corporación, el proceso de elección de auditoría también estuvo muy tranquilo. La elección del registrador se cumplió y creo que se hizo un buen trabajo desde el punto de vista de la transparencia en el proceso. Hubo mucha transformación tecnológica, que tampoco se ve en la calle, pero nosotros tenemos nuestro ecosistema virtual que está funcionando muy bien. Tenemos una Corte más moderna y más comunicativa, pero siempre respetuosa.

¿Se avanzó en materia de equidad de género?



Yo creo que vamos caminando. No es fácil hablar sobre estos temas si uno no lo mira en torno a la evolución, pero mirar la Corte de los 70 o la corte de los 80 con una sola magistrada, que era la doctora Fanny González Franco, donde también las plantas de personal eran mayoritariamente hombres y no mujeres y ahora vemos que en esta Corte Suprema en la mayoría de despachos hay más mujeres que hombres. La Corte está consciente de que tenemos que seguir evolucionando en torno a la paridad en temas de género.



¿Y finalmente qué retos quedan para el 2024?

​

Veo en este momento una Corte muy equilibrada, trabajando de manera conjunta y armónica, cuyo principal reto es mantener esa armonía. El 10 de abril nos vamos 5 magistrados, lo que uno espera como reto es que estos cinco magistrados sean reemplazados –incluido el suscrito– de manera que se respeten los procesos de la forma más célere posible, es muy importante para la Corte estar completa.



Es muy importante ver cómo lograr que la justicia cumpla sus fines de la manera que nosotros creemos que debe ser: la justicia más rápida, más célere, más tecnológica, pero también con una presencia fuerte de los jueces en el territorio, por eso para nosotros es muy importante, como gran reto, la justicia agraria y rural.





