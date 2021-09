Tumban fallo de la Corte Suprema por ausencia de enfoque de género

Por no haber estudiado el caso con enfoque de género, la Corte Constitucional revocó una decisión de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un largo litigio civil que emprendió una mujer para divorciarse de su esposo y hacer la separación de bienes, una vez acreditó la infidelidad de su marido.



La Corte Constitucional falló a su favor una tutela que presentó en agosto de 2019 contra la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de no revisar de fondo una demanda de casación en un proceso que la mujer inició luego de evidenciar que, en medio del trámite del divorcio, su entonces marido vendió dos apartamentos que tenían juntos.



La mujer pretendía que se declarara que los contratos de compraventa de 2011 fueron simulados, pues se dieron apenas meses después de que un juzgado rechazara la primera petición de divorcio civil que la mujer presentó.



En primera instancia, un juzgado declaró simulados los contratos pero en segunda instancia, sólo se declaró como tal uno de ellos y la Corte Suprema de Justicia no accedió a revisar el caso por formalidades.



Al fallar una tutela, la Corte Constitucional dijo que la Corte Suprema debió haber examinado ese recurso con enfoque de género pues no era un proceso de simulación más.



“La demanda de casación interpuesta por la accionante debía analizarse con un enfoque de género, pues no se trataba de un proceso aislado de simulación, sino que estaba dirigido a recuperar bienes que pertenecían a la sociedad conyugal que se que encontraba en liquidación a raíz del divorcio y que fueron vendidos por el ex esposo de la demandante, contexto característico de la violencia económica contra la mujer”, dijo la Corte.



“Por tanto, el caso debió haber sido seleccionado por la Sala de Casación Civil con el fin de proteger los derechos constitucionales de la tutelante”, agregó la Corte Constitucional que ordenó a la Corte Suprema a estudiar el caso y dar una respuesta de fondo con enfoque de género.



“Los reproches expuestos por la demandante evidenciaban su inconformidad con la falta de perspectiva de género al estudiar su caso. Se evidencia la renuencia del sistema judicial para adoptar un enfoque que visibilice los derechos de las mujeres; el desconocimiento de la violencia económica o patrimonial como uno de los tipos de violencia contra la mujer", consideró el Tribunal.



Igualmente, dijo la Corte, se evidencia que el sistema judicial desconoció "la separación, divorcio y liquidación de sociedad conyugal como escenarios propicios para ejercer este tipo de violencia; y el deber de las autoridades judiciales a incorporar en el análisis de los casos el enfoque de género en aras de atribuir un contexto apropiado de discriminación, así como desplegar sus facultades probatorias para determinar la existencia de cualquier tipo de violencia que afecte a las mujeres”.



