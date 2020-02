'No podemos perder demandas por falta de pruebas adecuadas': ANDJE

Con 170 profesionales de oficinas jurídicas del país, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) realizó su primer encuentro del año para impulsar una mejor defensa judicial del Estado frente a demandas en su contra.



A la fecha, la Nación enfrenta más de 405.000 demandas con pretensiones superiores a 427 billones de pesos, lo que, dijo Camilo Gómez, director de la ANDJE, requiere de una defensa sólida de parte de las oficinas jurídicas de las entidades oficiales.

En el evento Gómez también señaló que no es solo ganar litigios, sino que lo ideal es poder prevenirlos "porque esto ahorra tiempo y dinero".



Del mismo modo, el director señaló que para ganar procesos, cuando no se pudo prevenirlos, es necesario tener pruebas sólidas, por lo que invitó a las oficinas jurídicas del país a organizar bien ese tema. "No podemos perder litigios por malos peritos, por no tener un buen archivo documental o por no contar con buenos análisis digitales forenses", concluyó Gómez.



A mitad de año, en julio, la Agencia hará un segundo encuentro con directores y asesores de oficinas jurídicas.​

JUSTICIA