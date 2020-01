Hallaron segundo micrófono en despacho de magistrado de la Corte

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron este martes el hallazgo de un micrófono con cableado en la oficina del magistrado auxiliar del magistrado César Reyes. Este sería el segundo, después de que se encontrara uno en el despacho de Reyes.



Los elementos, encontrados el lunes, fueron embalados y entregados a la Fiscalía. Por ahora, la Corte no tiene investigación formal frente a estos hechos, porque dejó todo en manos de las autoridades competentes.



La Fiscalía determinará si abre investigación por los dos micrófonos hallados, uno en la oficina de Reyes y otro en la de su auxiliar. Además, la Corte revisará las oficinas de todos los demás magistrados, al igual que los equipos electrónicos de las casas de los mismos, al igual que sus vehículos.

También se pidió a la Fiscalía que determine si los micrófonos estaban o no encendidos. Lo que se sabe es que, inicialmente, no se habría encontrado la base de los cables, es decir, no se supo concretamente dónde terminaba la conexión.



El hallazgo se conoció después de que el fiscal general (e), Fabio Espitia, se reunió con el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón.



Este lunes, la Corte Suprema de Justicia convocó al "uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de derecho del país", por las denuncias de nuevas chuzadas que habrían sido ordenadas y ejecutadas desde unidades militares contra periodistas, políticos y magistrados.



La reunión se adelantó en la sede de la calle 72 del alto tribunal, en Bogotá.



Entre los hechos denunciados, se habló de un micrófono escondido, instalado en el techo del despacho del magistrado César Reyes Medina, quien tiene a cargo el caso contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Igualmente, la Corte pidió a las autoridades sumar voluntades para llegar a la verdad "sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana".



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com