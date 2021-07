Corte acepta impedimento de magistrados en caso de Jorge Pretelt

El 18 de diciembre de 2020 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub a seis años y seis meses de prisión por supuestamente haber exigido un soborno de $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela.



Pretelt, quien asegura ser inocente, apeló la decisión ante la Sala Penal del alto tribunal. ¿Qué ha pasado desde entonces?



EL TIEMPO estableció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó los impedimentos presentados por los magistrados José Francisco Acuña, Eugenio Fernández, Eyder Patiño, Luis Antonio Hernández y Patricia Salazar.



Los juristas hicieron parte de la Sala Penal que tramitó el juicio en contra de Pretelt, luego de ser declarado indigno por el Congreso, asunto que sucedió antes de que se tramitara y aprobara la reforma constitucional que dio vida a la doble instancia para los aforados.



Por esa razón, su caso pasó de la Sala Penal a la Sala de Primera Instancia en donde fue condenado. Y, dado que varios de los magistrados que realizaron su juicio siguen en la Sala Penal, fue necesario que estos se separaran y se llamaran conjueces.



De otro lado, también se declaró impedido el magistrado Hugo Quintero Bernate quien fue el apoderado judicial de la Rama Judicial, avalada como víctima, a lo largo del juicio. La Sala Penal aceptó el impedimento y separó a Quintero del caso.

Igualmente, la Corte Suprema negó la recusación que presentó la defensa de Pretelt en contra del magistrado Fabio Ospitia quien, con esta decisión, podrá seguir en el estudio del proceso que busca determinar si la Sala Penal mantiene la condena en contra de Pretelt o bien, si la modifica o declara inocente al exmagistrado.



Pretelt estimaba que Fabio Ospitia Garzón debía ser separado de su caso ya que su hermano, Jesús Orlando Ospitia, fue director Nacional de Fiscalías en la administración de Eduardo Montealegre.



Y, dice Pretelt, ante su dependencia se solicitaron todas las interceptaciones telefónicas que se hicieron dentro del proceso. Según el exmagistrado, estas interceptaciones habrían sido ocultadas al Congreso por lo que, Ospitia, como ponente del caso, “tiene que pronunciarse sobre el trabajo de su hermano”.



En documento conocido por EL TIEMPO, la Corte dijo que ese argumento no fue desarrollado sino que apenas se trata de una afirmación y que se desconoce cuál fue el grado de participación de Jesús Orlando Ospitia en la práctica de pruebas de este caso.



"(...) mucho menos se fija con la claridad y la seriedad que recusar a un funcionario supone, cuál es la índole del interés (económico, ideológico, etc., etc.) que se asume tendría el Magistrado sustanciador dentro de la tramitación y decisión del mismo, derivada del reseñado antecedente", dijo la Corte.



"Esta laxitud impide la imprescindible necesidad de contrastar la correlación habida entre la causal esgrimida con los motivos que dicen sustentarla, sin que a dicho cometido acuda la cita que el recusante hace de la teoría de la apariencia que en los casos aludidos por él mismo ha servido de referente teórico para asumir presentes circunstancias impeditivas en el conocimiento de algunos casos", indicó la Sala.



Ante esa decisión, el exmagistrado Pretelt manifestó su rechazó en sus redes sociales.

Inexplicablemente @CorteSupremaJ negó recusación frente al magistrado Ospitia. Además ahora su sobrino es designado magistrado auxiliar de Hugo Quintero Bernate quien fue el defensor de víctima y quien solicitó mi condena. Solidaridad entre magistrados y conjueces. — Jorge Pretelt Ch (@JorgePretelt) July 7, 2021

De otro lado, el pasado 28 de junio, la Sala Penal de la Corte negó la recusación que había presentado la defensa de Pretelt en contra del conjuez Eulises Torres asegurando que este tiene un componente ideológico y político sesgado ya que fue perseguido por funcionarios del anterior Gobierno y por el hecho de haber sido postulado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez al cargo de magistrado de la Corte Constitucional.



Según Pretelt, el conjuez Torres habría hecho publicaciones sobre su caso en la red de Facebook a comienzos de 2015 que probarían un prejuzgamiento en su contra.



Ante ello, el conjuez Torres dijo que no conoce a Pretelt, ni lo considera su enemigo de forma directa o indirecta y apuntó que, cuando emitió los comentarios ni era conjuez ni aspiraba a serlo y, además, en su criterio, estos carecieron de cualquier espíritu dañoso.



La Sala Penal estudió la petición y dijo que los comentarios citados son realmente una duplicación de contenido o de comentarios, que no afectan su imparcialidad para estudiar el caso.



"La referencias que hace el peticionario en torno a la referida duplicación o comentario, en primer lugar, no se produjeron ostentando el Dr. Torres la condición de servidor público (Conjuez), según él mismo lo advierte, por lo que no entrañan desde luego el incumplimiento o la puesta en cuestión de sus deberes en dicho ámbito, pero además tampoco la carga extra de responsabilidad que se suele afirmar de aquéllos como quiera que entrañan en desempeño de roles funcionales una posición privilegiada de garantes de otra suerte de derechos de las personas", dijo la Corte.



" Se está, sin duda, frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión pero que como bien lo observa el Conjuez recusado no entrañó una opinión relevante sobre la situación personal del procesado Pretelt Chaljub", agregó el alto tribunal.

Ante esta decisión, Pretelt emitió un comunicado asegurando que sus derechos están siendo vulnerados.



Según Pretelt, Torres “no solo opinó de mi caso, sino que tipificó mi conducta como cohecho, cuando nunca se ha manifestado que yo haya recibido dinero. El doctor Torres debe separarse de este proceso, pero lo necesitan para condenarme”.



