A dos años de su asesinato ¿en qué va el caso de Yuliana Samboní?

Dos años han pasado desde que Rafael Uribe Noriega decidió apagar la vida de Yuliana Samboní, de 7 años, y de paso la de su familia, destrozada por la pérdida de su hija.



Sin embargo, en materia jurídica quedan muchas preguntas por resolver: ¿en qué va el caso? ¿Uribe Noguera finalmente tiene solvencia económica para responder por sus actos? ¿En qué va el juicio por encubrimiento contra los hermanos de Rafael Uribe Noguera? ¿Cuándo se realizará el nuevo juicio?



Carlos Eduardo Lagos, abogado y analista político, explicó a ELTIEMPO.COM - APP cómo se ha desarrollado y en qué va este caso que continua estremeciendo al país.

1. Aumento de pena

En marzo de 2017, un Juez Penal condenó a Rafael Uribe Noguera a 51 años de cárcel y a pagar una multa de $74.000.000 de pesos, situación que fue apelada por la Fiscalía, logrando en segunda instancia que el Tribunal Superior agravara la pena de 51 a 58 años de prisión y a pagar una multa de 1.223 S.M.L.V, que equivalen a $955.458.966 de pesos; teniendo en cuenta que en este caso el delito se agrava por tres motivos: se trata de una menor de edad, por la privación de libertad de la víctima y por la violencia sexual ejercida previo al desenlace fatal.

2. Agravantes

Entre tanto sucedían otros hechos no menos preocupantes alrededor del proceso: el 9 de diciembre de 2016, el vigilante del edificio Equus 66, Fernando Merchán, apareció muerto en su residencia al sur de Bogotá, siendo un testigo clave del caso.



A su vez La notaria 21 de Bogotá advertía a la Fiscalía que Francisco Uribe Noguera, hermano de Rafael, intentaba vender el apartamento del edificio Equus 66, lugar donde vivía el asesino.

En el barrio Bosque Calderón donde habitaba su familia, familiares y vecinos se reunieron en una eucaristía para recordar a Yuliana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

3. Sin dinero para indemnizar

Rafael Uribe Noguera aseguró que no tenía plata para indemnizar a la familia de Yuliana y, de acuerdo a un seguimiento realizado por la Fiscalía a sus bienes, este se encuentra totalmente insolvente; dicho en otras palabras: no va a pagar la indemnización a la familia de Yuliana Samboní.

4. Juicio contra los hermanos Uribe Noguera

Paralelamente al proceso principal, el 30 de diciembre de 2016 la Fiscalía imputó cargos por el delito de favorecimiento contra Catalina Y Francisco Uribe Noguera, quiénes deliberadamente omitieron dar información a las autoridades el día de los hechos.

5. Fiscal apartada del caso

Algo peculiar en este nuevo proceso fue que la fiscal encargada del caso Adriana Alarcón no pidió ni medidas aseguramiento, ni prohibición de salida del país para los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera. No obstante el juez en la audiencia de imputación de cargos, les impuso como medida de aseguramiento la prohibición para salir de Colombia.



Lo anterior motivó que la fiscal de vida que no les imputó los cargos a los allegados de Rafael Uribe Noguera, fuera separada del caso y se le compulsaran copias para investigar su actuación abiertamente irregular, por tratarse de una medida necesaria para la protección de la prueba y especialmente para garantizar la comparecencia de los procesados al juicio.

Rafael Uribe Noguera (derecha), culpable de la violación y muerte de Yuliana Samboní Muñoz. Foto: Archivo particular

6. Imputación de nuevos cargos

Posteriormente en marzo de 2017, la Fiscalía anunció la imputación de nuevos cargos contra los hermanos Uribe Noguera por destrucción supresión y ocultamiento de elemento material probatorio. En la audiencia estos (Catalina y Francisco) no aceptaron los cargos, pero la Fiscalía informó que borraron información de WhatsApp que podría indicar interacciones que nunca se conocerían entre ellos y su hermano el día del crimen.



Sin embargo, los Uribe no contaban con que la Fiscalía había enviado los celulares a laboratorios especializados del FBI para recuperar estos mensajes.



En junio de 2017, los Hermanos Uribe Noguera solicitaron una nulidad, argumentando que se les había vulnerado el derecho a la no autoincriminación de parientes, situación que fue negada por el juez del conocimiento.

7. Nuevas acusaciones

Días después, la Fiscalía General acusó ante el juez de la Causa a los hermanos Uribe Noguera por los delitos de favorecimiento en secuestro, ocultamiento, receptación y destrucción supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Con la acusación en firme comienza formalmente el juicio de acuerdo a las reglas del Sistema Acusatorio.



Como una argucia adicional, en agosto de 2017 los hermanos Uribe Noguera solicitaron el aplazamiento del inicio de la etapa preparatoria del juicio con el argumento de que se necesitaba más tiempo para examinar las evidencias en su contra. Petición que fue aceptada por el juez.

En la iglesia Santa Teresita se realizó a las 10:30 a. m. una misa por el eterno descanso de Yuliana Samboní. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

8. Audiencia preparatoria

El 14 de diciembre 2017 se llevó a cabo la audiencia preparatoria del juicio, en la que la Fiscalía General de la Nación solicitó el testimonio de cinco agentes de la Policía que conocieron del caso y a quienes les consta los detalles de la muerte de Yuliana. Estos hechos que permitirían esclarecer la responsabilidad de los hermanos Uribe Noguera en estos fatídicos hechos que enlutan a la familia Samboní.



El juez de conocimiento en primera instancia consideró que tanto la prueba pericial sobre los teléfonos celulares como algunos testimonios de los uniformados correspondían a evidencias que no fueron destapadas adecuadamente a los abogados de los Uribe Noguera y que, en consecuencia, se violaría el derecho a la defensa. Así las cosas, se dispuso que no se escuchará en juicio el testimonio de dos agentes que declararían sobre los resultados de las pesquisas realizadas en Estados Unidos. Esto a pesar de que los equipos de los hermanos fueron enviados a EE. UU., en donde agencias especializadas recuperaron la información y la entregaron en cadena de custodia a la Fiscalía.



La Fiscalía interpuso un recurso de apelación al Tribunal Superior al considerar que los abogados tenían conocimiento de esa evidencia; y se determinó que, tanto los testigos como los resultados de dictámenes periciales de la agencia de EE. UU. sí se pueden usar en el juicio.

Francisco Uribe Noguera a su llegada a los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Foto: Carlos Ortega / ELTIEMPO

9. La defensa

Por su parte la Defensa de los acusados presentó más de 40 testigos y abundante material probatorio en el marco de esta audiencia.



Paradójicamente dentro de los testigos citados se encuentran Juvencio Samboní, padre de la víctima, y Rafael Uribe Noguera, su victimario y asesino.



Los dos procesados Catalina y Francisco Uribe Noguera han manifestado que no asistirán a ninguna de las diligencias del Juicio atendiendo razones de seguridad.

10. El juicio

Las autoridades han indicado que el juicio en contra de los hermanos Uribe Noguera se realizará en febrero de 2019.



ELTIEMPO.COM/APP