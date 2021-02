Si se pensionó, no se puede anular traslado de Colpensiones a privado

La Corte Suprema de Justicia estableció nuevas reglas al definir en qué casos se puede permitir que una persona que fue mal asesorada al cambiarse de régimen pensional, vuelva al fondo que tenía.

Este fallo es muy importante ya que en Colombia habría más de 300.000 ciudadanos que tienen demandas laborales ante la justicia pidiendo que se permita su traslado extemporáneo a Colpensiones.



Es decir, aunque estos ciudadanos ya excedieron el plazo máximo que un colombiano tiene para cambiarse de régimen pensional, pues no está permitido el traslado cuando faltan 10 años para acceder a la mesada, están solicitando que se les permita volver a Colpensiones.



Entre sus reclamos muchos argumentan que cuando se salieron de Colpensiones (entidad del Estado) y se trasladaron a un fondo privado o AFP, no fueron bien asesorados e informados sobre cuál era la mesada que recibirían una vez cumplieran la edad y los requisitos.



Al estudiar uno de estos casos, la Corte hizo una diferenciación clave entre quienes están pensionados y quienes no.



¿Qué pasa con quienes ya están pensionados? En el caso de quienes ya están recibiendo efectivamente su mesada, aún cuando hayan tenido una información deficiente que llevara a que se trasladaran a un fondo privado, no es posible autorizar que regresen a Colpensiones.



Así, dijo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aunque ese mismo alto tribunal ha anulado las afiliaciones a fondos privados en los casos de personas que tuvieron información deficiente porque no les explicaron de forma adecuada los riesgos o beneficios, o cómo cambiaría el monto de su mesada en un régimen u otro, de ahora en adelante se debe tener en cuenta que si quien reclama ya tiene la calidad de pensionado, esa es "una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir o retrotraer", dice el fallo.



Con esta nueva determinación la Corte "abandonó el criterio" y los lineamientos que había dado en un fallo del 2008 en el que había permitido que los pensionados que tuvieron mala información al trasladarse de fondo, volvieran a Colpensiones, anulándose su trasladado a las AFP. En otras palabras, está haciendo un giro en su jurisprudencia.



Ahora esa imposibilidad de volver a Colpensiones se da porque para la Corte "no se puede borrar la calidad de pensionado sin más". Esto porque si se cambiara esa condición, para el alto tribunal se daría lugar a "disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto".



La Corte dijo que esa dificultad se genera ya que en el país hay muchas modalidades de pensión (retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal, entre otras), cada una de ellas tiene sus particularidades, y en cada caso intervienen diferentes entidades.



Así, para la Corte no se trata simplemente de reversar el acto a través del cual una persona se cambió de fondo, sino de tumbar "todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida".



Esto traería otras dificultades en los casos de pensiones mínimas o en situaciones en las que el capital de la pensión esté desfinanciado, por ejemplo cuando una persona decide pensionarse de forma anticipada, o recibe la devolución de saldos. Para la Corte, todo esto generaría "un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos".

Y es que este tema ha sido ampliamente discutido por el Estado, que incluso en reclamos similares -pero ante la Corte Constitucional- ha dicho que si se permitiera que todos los que piden que volver a Colpensiones de forma extemporánea lo hagan, esto terminaría costándole al Estado más de 21 billones de pesos, ya que las mesadas en Colpensiones se subsidian en una gran medida con recursos públicos, a diferencia de las que se pagan en los fondos privados o AFP.



Con todos estos argumentos, el alto tribunal dijo que "la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones".



Pero, ¿qué pasa si usted todavía no está pensionado? Estas personas, si fueron mal asesoradas al cambiarse de régimen, están en una situación distinta. Es decir, el caso de quienes no están pensionados, sino que todavía son afiliados al sistema y siguen cotizando, es otro.



Como allí no se ha consolidado el derecho, la Corte no señaló en su fallo ningún impedimento para que en esos casos sí se anule la decisión de haberse trasladado desde Colpensiones a un fondo privado.

¿El fallo tiene efectos sobre otros reclamos de este tipo?

Al hacer esta diferenciación entre pensionados y afiliados, la Corte se pronunció sobre una demanda concreta de un ciudadano que quería volver a Colpensiones, alegando que fue mal asesorado, y que ya estaba pensionado.



Por eso los efectos inmediatos del fallo son sobre el caso particular que estaba evaluando la corporación.



Sin embargo, al tratarse de nueva jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esto implica que los casos de otras personas que estén en una situación similar se deberían resolver en los juzgados laborales con estas nuevas reglas de juego que dictó en este caso el alto tribunal. En otras palabras, esas demandas tendrían que resolverse con estos mismos términos.



El caso particular que estudió la Corte fue el de un hombre que pedía volver a Colpensiones. Aunque se comprobó que fue mal asesorado cuando se pasó al fondo privado, la Corte encontró que como desde el 2008 él ya estaba pensionado, ya no se podía devolver la situación.

¿Qué alternativa les queda a quienes no tuvieron buena asesoría?

Si bien ya no es posible permitir que un pensionado de un fondo privado vuelva a Colpensiones, eso no significa que no tenga recursos.



La Corte dijo que el pensionado que se considere afectado podría obtener una reparación. Así, si un ciudadano que ya tiene su mesada cree que la administradora de pensiones incumplió su deber de asesorarlo de forma debida y por esa situación sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, "tiene derecho a demandar la

indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora".



Esa demanda debe llevar a la justicia a evaluar cuáles fueron los daños que sufrió el pensionado, y si los encuentra, tomar medidas para que sea compensado, según el caso particular.

