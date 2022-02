La Corte Suprema de Justicia rebajó de 17 años y 4 meses a 2 años y 8 meses la pena de prisión impuesta a un hombre que asesinó al exesposo de una compañera de trabajo, luego de determinar que su conducta estuvo determinada por la ira.



Al evaluar el caso, el alto tribunal ordenó la libertad de esta persona al señalar que ya se había cumplido la pena dictada, mientras el proceso avanzó.



Según la Sala Penal, el hombre que cometió el homicidio había sido agredido, insultado y amenazado de forma grave e injustificada por la víctima en dos oportunidades.



La primera ocurrió un día antes de los hechos cuando la otra persona, sin mediar palabra y de forma sorpresiva, lo golpeó, insultó y amenazó de muerte, situación ante la cual se contuvo debido a que estaba con sus hijos, y posteriormente acudió a una inspección de policía para denunciarlo.



Al día siguiente, el hombre volvió a ser agredido por la víctima, frente a lo cual reaccionó por un impulso violento, propinándole una puñalada con la cual lo hirió mortalmente.



En este caso, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Cundinamarca dijo que el procesado no actuó en legítima defensa y determinó que su respuesta fue desproporcionada frente a la agresión que sufrió.



Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que no es posible descartar la ira bajo las premisas de la legítima defensa.



Así las cosas, dijo la Corte, aunque es cierto que el acusado no hirió mortalmente a la víctima para defenderse sino con la finalidad de causar un daño, esto no significa que no lo hiciera en estado de ira, pues “es indiscutible que, acorde con la experiencia, los insultos, golpes y amenazas recibidos por alguien, máxime si son reiterativos, ocurridos en público y en presencia de seres queridos, son estímulos idóneos para enfadar a alguien, a punto tal de tornarlo iracundo, pues su integridad, tranquilidad, valía y honor, entre otros, son perturbadas e implican un escenario aversivo”.



La Sala encontró que el hecho de que la respuesta del acusado no hubiera sido un acto de defensa, sino un ataque, es indiferente de cara a la aplicación de la atenuante por ira.



Lo anterior, “pues no es la ausencia de ánimo vindicativo lo que da lugar a disminuir la pena por atenuación del juicio de culpabilidad, sino que tal respuesta derive de una provocación previa que supere cierto umbral de gravedad y se repute injustificada”.

Y, en ese sentido, la Corte Suprema fijó unos parámetros para poder reducir la sanción cuando un delito contra la vida o la integridad personal se comete en estado de ira.



Así, la Corte recordó que para que se configure la ira, la conducta debe ser:



1. Causada por un impulso violento.



2. Provocada por un acto grave e injusto.



3. La que surge necesariamente de una relación causal entre uno y otro comportamiento.



El alto tribunal señaló que si bien la configuración de la ira depende de que se verifiquen circunstancias objetivas que, siendo lo suficientemente graves, pueden provocar una alteración en la persona que comete la conducta, también se deben evaluar circunstancias subjetivas, es decir, el estado emocional de quien comete el delito.

Según la Corte Suprema, esto significa que las facetas internas y externas de este atenuante se deben examinar caso a caso, atendiendo al contexto de los hechos y valorando las condiciones particulares de los protagonistas del conflicto, siendo relevantes la situación psicoafectiva, la idiosincrasia, la tolerancia, las circunstancias, los sentimientos, el grado de educación y el nivel socioeconómico del acusado.



Para la Sala Penal, no es posible negar el influjo de ira por el hecho de que quien comete la conducta no haya podido contenerla ni gestionarla de manera no violenta, pues la procedencia de esta diminuente “aplica para eventos en los que el raptus emotivo altera el discernimiento y el sujeto activo despliega la conducta punible”.



