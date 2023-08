La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la acusación en contra del senador John Moisés Besaile Fayad por el delito de falsedad ideológica en documento público.



La Corte señaló que los hechos "por los cuales fue llamado a juicio se dieron dentro del contexto de corrupción en el departamento de Córdoba, relacionado con el supuesto manejo irregular de recursos del sistema de regalías para financiar proyectos de ciencia y tecnología".

Según la investigación siendo Secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba, Besaile Fayad firmó una resolución que acreditó que la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica tenía personería jurídica desde el 2012, pese a que en realidad esa institución fue creada en octubre de 2013.



"La Sala encontró que el objetivo de ese documento era hacer parecer que la

corporación tenía por lo menos un año de constitución, para acreditar su solidez y

experiencia. Todo esto con el fin de que estuviera habilitada para poder realizar

convenios, y usarla para canalizar, direccionar y desviar recursos del sistema de

regalías, dentro de un entramado de corrupción en contratación liderado

presuntamente por el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y

su socio, el exsenador Musa Besaile Fayad, investigados por estos hechos", señaló la corte.



Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. Foto: Gudilfredo Avendaño / Archivo EL TIEMPO

En el expediente hay detalles de las reuniones en las que se acordó la repartición de recursos públicos para favorecer a particulares y funcionarios públicos.



El testigo Maximiliano García Bazanta señaló que entre el 21 y el 23 de febrero de 2014 se reunieron en Isla Fuerte el contratista Jesús Henao y el exjefe de la Oficina de Regalías de Córdoba Jairo Alberto Zapa, quien fue asesinado un mes después.



En la reunión, dijo el testigo, se acordó un plan de pagos para darle al entonces gobernador Alejandro Lyons el 30 por ciento de los convenios adjudicados a Henao.



"El 21 de febrero estuvimos en una rumba en Los Tambos (hotel en San Bernardo del Viento), el 22 de febrero nos trasladamos en lancha a Isla Fuerte, allá estuvimos hablando del plan de pagos", dijo el testigo tras señalar que prácticamente el 80 por ciento de los desembolsos era para entregar al gobernador.



Y añadió que luego se vieron en el Centro de Convenciones para entregar en cajas la plata que iba para el gobernador Lyons que a pesar de los procesos en su contra en Colombia sigue en Estados Unidos como testigo de agencias de ese país.

En el expediente está la declaración de María Isabel Valencia Cárdenas, viuda de Zapa, quien señaló que su pareja llegó a la gobernación recomendado por Mara Bechara quien era la dueña de la Universidad del Sinú y que el exgobernador llegó al cargo con apoyo de Bechara y los Besaile y que debía muchos favores políticos.



El mismo exgobernador Lyons reconoció las citas en las que se acordaron los pagos y mencionó que cuatro de los contratos sumaban 80.000 millones de pesos y que en un papelito le hicieron las cuentas de los dineros que se iban a repartir.



"El mismo Henao me dijo que me daba 12.000 millones de pesos y que el resto lo repartía con sus socios (...) ante esa propuesta yo quedé más que satisfecho y le dije que me cancelaran dentro de mi periodo es decir antes del 31 de diciembre de 2015", dijo Lyons.



Añadió que parte del primer pago de cuatro mil millones de pesos era para Musa Besaile y que otra parte para financiar la siguiente campaña a la gobernación del departamento.​

