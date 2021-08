En nuevo fallo, Corte ordena regular el piso de protección social

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó un artículo del Plan de Desarrollo 2018-2022 que fijó los parámetros del llamado 'Piso de Protección Social' para las personas a que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo.



La Corte determinó que su decisión solo tendrá efectos hasta el 20 de junio de 2023 para que el Congreso tenga tiempo de regular este asunto en una ley ordinaria y no afectar a las personas que hoy acuden a a este sistema, luego de encontrar que este asunto no podía establecerse en el Plan de Desarrollo actual.



La decisión se conoce días después de que el alto tribunal, en otro expediente, diera su visto bueno a ese sistema.



(Le puede interesar: Corte Constitucional avala el piso de protección social)

La Sala Plena tomó esta decisión, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, al recordar que las leyes que aprueban el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de turno "sólo debe contener disposiciones que tengan un carácter instrumental, esto es que tengan una relación de medio a fin para impulsar el

cumplimiento del Plan, con las metas previstas en la parte general del mismo y,

a su vez, estén dirigidas a materializar un fin de planeación".



En este caso, la Corte dijo que si bien era posible establecer una relación con el pacto estructural de equidad y sus objetivos, metas y estrategias, tal relación no era directa e inmediata.



(Le puede interesar: Corte no investigará denuncia de Edward Rodríguez contra Iván Cepeda)



"El Piso de Protección Social, allí incorporado, es una disposición del sistema de seguridad social de índole transversal que debería ser regulada mediante un procedimiento legislativo ordinario previsto en la Constitución, de tal manera que se garantizara el principio democrático. La norma demandada no corresponde a la función de planificación, que no busca impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y no constituye una autorización de recursos o apropiaciones para la ejecución de este", dijo la Corte.



No obstante, por la importancia del mecanismo, que busca incluir a población vulnerable de forma progresiva en un sistema que permita un sustento mínimo de cobertura en salud, pensiones y riesgos, la Corte dijo que tumbar la norma con efectos inmediatos generaría traumatismos y por eso dio el plazo de dos años para regular nuevamente el asunto.



(Le puede interesar: Hermano de los Castaño Gil perdió batalla para recuperar bienes)

Los magistrados Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar salvaron su voto ya que consideraban que la Corte debía haber avalado el Piso de Protección Social sin reparo alguno, al estimar que sí tienen relación con las metas, estrategias y objetivos

comprendidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno.



"Revisado el Plan Nacional de Inversiones 2018-2022, es posible concluir que la disposición acusada sí guarda conexidad directa con los proyectos y programas que allí se incorporan y que, a su turno, concretan los objetivos, estrategias y metas consignadas en las bases del plan", dijeron ambos magistrados.



(Le puede interesar: Los fallos de tutela no se están cumpliendo: Corte Constitucional)

El otro fallo sobre este asunto

Esta decisión se conoce días después de que la misma Sala Plena rechazara los argumentos de otra demanda y avalara el Piso de Protección Social.



En esa oportunidad, como reveló EL TIEMPO, la Sala estudió una demanda que aseguraba que se presentaba una discriminación frente a los trabajadores con contrato laboral ya existente, en tanto que se verían obligados a incorporarse a este sistema con condiciones diferentes y más lesivas para sus intereses.



En ese caso, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, el alto tribunal dijo que tal discriminación no se presentaba. Precisamente, el Ministerio de Trabajo recordó en este expediente que la ley contempla sanciones cuando un empleador aproveche esta situación para desmejorar las condiciones económicas de los trabajadores o contratistas a su cargo que, cuando entró en vigor la ley, ya estaban afiliados a al sistema de seguridad social en su componente contributivo.



(Le puede interesar: ¿Es viable la propuesta de Colombia de crear doble instancia en Corte IDH?)



"No se menoscaba la posibilidad de que todos los trabajadores pertenezcan y gocen de las prerrogativas de los Regímenes Contributivos, simplemente en caso que sus vinculaciones laborales o contractuales sean por tiempo parcial, se les brinda la posibilidad de permanecer protegidos por el Sistema de Seguridad Social, cuyos aportes en BEPS serán compatibles con los aportes pensionales, mediante un sistema de equivalencias, cuyo proyecto de Decreto se encuentra publicado en la página del Ministerio del Trabajo", agregó la Cartera.



Al Piso de Protección Social ingresan "las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo legal vigente".



Dicho piso estará conformado por "el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección en la vejez y el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS".



(Le puede interesar: Jóvenes entre los 14 y 18 años pueden conformar uniones libres sin permiso)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-En primer semestre de 2021 asesinaron a 84 líderes; cifra se redujo en 47 %



-En Colombia, alrededor de 400 personas son procesadas cada año por aborto



-Van más de 21.000 desplazados en el Triángulo del Telembí, Nariño, en 2021