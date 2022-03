La Corte Suprema de Justicia anunció que seguirá investigando al senador Julián Bedoya por las presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado.



La Sala de instrucción resolvió la situación jurídica del congresista y no tomó ninguna medida de aseguramiento en su contra, por lo que el investigado seguirá en libertad mientras avanza la investigación.

Bedoya es investigado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público y fraude procesal.



La Corte encontró que hay evidencias de que el senador pudo cometer los delitos por los que es investigado como determinador de las presuntas irregularidades para conseguir su título de abogado.



Así, el alto tribunal seguirá investigando para definir si lo llama a juicio.

La investigación

El caso llegó a la Corte en junio de 2019, por una denuncia presentada contra Bedoya, quien fue elegido Senador para el periodo 2018-2022. En abril del año pasado, el tribunal lo citó a indagatoria.



El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín decidió en primera instancia anular el título de Bedoya al encontrar varias irregularidades, como que su matrícula no fue conforme al reglamento, por lo que todos los exámenes de suficiencia, especiales y preparatorios que presentó fueron anulados.



La decisión asegura que entre el 2012 y el 2018 Bedoya no realizó trámite de matrícula. "Sucede que cuando un estudiante lleva más de 5 años fuera de la U, al regresar, el Consejo de facultad debe definir el plan de formación y las materias que se reconocen, hecho que no sucedió con Bedoya", indicó esa entidad.

Sobre este asunto, Julián Bedoya aseguró que sí cumplió con los requisitos exigidos por la Universidad de Medellín para reingresar y graduarse como abogado.

