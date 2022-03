En un fuerte pronunciamiento, la Corte Constitucional exigió respeto hacia sus decisiones recordando que entre sus funciones está salvaguardar la Constitución y estudiar demandas que pueden ser tomadas por las mayorías que exige la ley.



Este diario confirmó que esta declaración es una respuesta al presidente Iván Duque, quien dijo que "cinco personas" no podían tomar la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24, aunque no se fue mencionado directamente.



EL TIEMPO confirmó que la declaración también fue emitida por recientes fallos como que amplió la eutanasia a pacientes no terminales, la eliminación de la prisión perpetua o la declaración de un estado de cosas inconstitucional sobre la seguridad de excombatientes.

Deslegitimar los fallos constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos FACEBOOK

"Los fallos que la Corte dicta en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos frente a todos, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades como para los particulares", dijo la Corte.



"Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho", agregó la Sala Plena.



La declaración está firmada por los ocho magistrados titulares de la Corte Constitucional y por Karena Casellas, quien funge como magistrada encargada mientras se posesiona la jurista Natalia Ángel.

Minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso el Constituyente de 1991 FACEBOOK

La Sala Plena dijo que personalizar cualquiera de las funciones del poder público o

del Estado, es contraria a los elementos básicos del sistema democrático.



Y señaló que "minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso el Constituyente de 1991 y no repara en que las demás ramas del poder público pueden seguir igual suerte".



Por eso, la Corte Constitucional exhortó a todas "las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello y a garantizar su ejecución o cumplimiento".



"Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública", dijo la Sala.

